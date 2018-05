Ưu đãi căng da, xóa rạn tại Bệnh viện Á Âu

Công nghệ Super Collagen sử dụng sóng vô tuyến điện dung đơn cực (CRF) kết hợp với ánh sáng hồng ngoại (IR) gia tăng hiệu quả săn chắc các vùng da lỏng lẻo, chùng nhão, co nhỏ các vết rạn lâu năm. Công nghệ này đã được chứng nhận hiệu quả và cho phép sử dụng tại Mỹ và nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

Da được chia ra làm 3 lớp rõ rệt: trên cùng là lớp biểu bì, tiếp theo là lớp bì giàu collagen, dưới cùng là lớp mỡ dưới da, với dày đặc mạng sợi collagen. Khi collagen trong 3 lớp này bị phân hủy do ánh nắng, do di truyền, hay do quá trình lão hóa thông thường, da sẽ chảy xệ, chùng nhão và xuất hiện các nếp nhăn. Đối với phụ nữ sau sinh và giảm cân đột ngột, ngoài hiện tượng chùng nhão, nhăn nheo, các chuỗi collagen còn bị đứt gãy dẫn đến tình trạng rạn chằng chịt trên da gây mất thẩm mỹ.

Super Collagen là công nghệ mang lại hiệu quả kép săn chắc da và điều trị rạn da phiên bản cải tiến, giúp chị em chỉ cần thực hiện một lần đạt được cùng lúc 3 kết quả săn chắc, tái tạo bề mặt da mịn màng, điều trị rạn da mà không cần phẫu thuật, không tiêm chích, không đau đớn, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Kết quả săn chắc, mịn màng thấy ngay chỉ sau một lần thực hiện Super Collagen.

Khi điều trị, đầu phát sóng đặc chế của Super Collagen với công nghệ sóng điện dung độc đáo sẽ làm nóng và đồng nhất khối collagen ở sâu đến lớp bì, lớp mỡ dưới da. Công nghệ làm da săn chắc ngay lập tức, đồng thời làm tăng tuần hoàn máu tại các mô, làm kích thích tăng sinh collagen, giảm kích thước các tế bào mỡ, làm mạnh thêm lớp bì và biểu bì. Các chuỗi collagen đứt gãy gây ra hiện tượng rạn da được hàn gắn trở lại, thay thế bằng các sợi collagen mới, tái tạo làn da căng mịn. Năng lượng sóng điện từ công suất cao đưa sâu qua da, nhưng không làm tổn thương lớp da bên trên. Đầu phát sóng được thiết kế đặc biệt, có sử dụng khí hóa lỏng Cryogen để bảo vệ bề mặt da trước, trong, sau khi xung RF đi qua.

Khách hàng có thể thấy hiệu quả da mịn màng, săn chắc ngay sau 60 phút thực hiện. Các kết quả này còn tiếp tục phát triển theo thời gian, do lượng collagen mới tiếp tục gia tăng. Hiệu quả thon gọn, săn chắc, xóa chùng nhão ở các vùng điều trị như bắp tay, bụng, đùi, đầu gối, thon gọn cằm, nâng cao trong 6 tháng và tiếp dục duy trì lâu dài.

Super Collagen có thể điều trị cho mọi tình trạng da, loại da chùng nhão, chảy xệ, không phân biệt độ tuổi nào, kết quả đạt được không bị hạn chế bởi mức độ lão hóa của người điều trị. Hàng nghìn người điều trị tại Mỹ và các nước trên thế giới đã đạt được kết quả như ý sau một lần điều trị. Super Collagen là sự lựa chọn của nhiều doanh nhân, chị em văn phòng, phụ nữ nội trợ và những người bận rộn, không có thời gian đi lại nhiều.

