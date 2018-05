Ưu đãi phẫu thuật Lasik cho học sinh, sinh viên

Các đối tượng học sinh, sinh viên trong chương trình được giảm 10% chi phí phẫu thuật bằng phương pháp Lasik cơ bản; giảm 2 triệu đồng một mắt chi phí phẫu thuật bằng phương pháp Femtosecond Lasik; khám và tư vấn khúc xạ miễn phí (vào các buổi chiều). Thời gian áp dụng từ 1/5 đến 2/9.

Những năm gần đây, môi trường sống, công việc cũng như học tập đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt. Chịu áp lực lớn khi tiếp xúc với nhiều sản phẩm công nghệ, hàng nghìn người đã mắc phải tật khúc xạ. Phẫu thuật Lasik là phương pháp điều trị tật khúc xạ được đánh giá cao. Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Phương Thu - Giám đốc bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về phương pháp này.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Phương Thu - Giám đốc Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam.

Phẫu thuật Lasik là tên viết tắt của Laser In-situ Keratomileusis (bào mòn giác mạc bằng laser), là phẫu thuật điều trị tật khúc xạ như cận thị, viễn thị ,loạn thị. Lasik dùng tia laser excimer để chỉnh lại hình dạng của giác mạc là phần bề mặt của tròng đen), kết quả là ánh sáng qua giác mạc hội tụ tốt trên đáy mắt và thị lực rõ nét.

Phẫu thuật Lasik không đau, thời gian phẫu thuật mỗi mắt chỉ 5 phút và thị lực thường phục hồi nhanh sau 24 giờ. Vì năng lượng laser tạo ra lớn hơn năng lượng giữa các liên kết phân tử giác mạc nên sẽ làm phá vỡ các liên kết này và làm bốc hơi vào không khí, phần giác mạc còn lại vẫn trong suốt bình thường. Sau đó, vạt giác mạc sẽ được phủ lại như ban đầu.

Ưu điểm của phương pháp Lasik mang lại: cho kết quả chính xác; độ an toàn rất cao khi thực hiện trên máy Laser hiện đại; thời gian phẫu thuật ngắn khoảng 5-10 phút; không đau, chỉ cần nhỏ thuốc tê, không cần khâu, không chảy máu. Thị lực phục hồi nhanh chóng, nhìn rõ sau vài giờ và có thể trở lại làm việc ngay ngày hôm sau.

Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ cận, viễn, loạn trên hệ thống máy Femtosecond Laser LDV Z4.

Femtosecond Lasik là phương pháp phẫu thuật chính xác, thoải mái và an toàn - sự lựa chọn của nhiều bác sĩ để khắc phục các tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, viễn thị). Tầm nhìn của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt sau khi mổ. Phẫu thuật Femtosecond Lasik bắt đầu được thực hiện thay thế bởi phẫu thuật cắt nhu mô khúc xạ vết mổ nhỏ ít xâm lấn.

Đặc điểm của phẫu thuật Femtosecond Lasik là vạt giác mạc được tách ra khỏi giường giác mạc nhưng không bị cắt và lệch vạt, do vậy không còn những biến chứng như lệch vạt, gấp vạt, duy trì được cấu trúc bền vững của giác mạc.

Phương pháp phẫu thuật Femtosecond Lasik không đau, khó chịu; đạt được thị lực cao ngay sau phẫu thuật; cảm giác tốt hơn và thoải mái hơn so với khi phải đeo kính.

Bệnh viện Phương Nam trang bị 2 hệ thống máy mổ Laser Excimer Wavelight Ex 500 của hãng Alcon - Mỹ và máy Femtosecond Laser LDV Z4 (2015) – (Ziemer, Thụy Sĩ) được đánh giá là máy phẫu thuật Lasik tốt so với các loại máy thông thường. Đội ngũ bác sĩ tay nghề chyên môn cao, thời gian thực hiện nhanh chóng, chính xác. Bệnh viện có thể điều trị cho bệnh nhân có độ khúc xạ từ độ cận thấp đến độ cận cao lên tới 15 diop, giúp người bệnh có thể an tâm về kết quả điều trị Lasik an toàn và hiệu quả cao.

Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam do tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Phương Thu, nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt TP HCM, Giám đốc chuyên môn của bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam. Bác sĩ là người đã dẫn dắt và phát triển kỹ thuật mổ Phaco điều trị đục thủy tinh thể và khúc xạ điều trị cận, viễn, loạn thị tại TP HCM từ năm 2000 đến nay. Bác sĩ là người chịu trách nhiệm phẫu thuật Lasik trực tiếp cho các bệnh nhân điều trị tật khúc xạ tại bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam.

(Nguồn: Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Phương Nam)