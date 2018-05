Ưu điểm tắm trắng tại Lavender spa

Phù hợp với mọi loại da và an toàn: khi bạn mạo hiểm sử dụng các sản phẩm tắm trắng trôi nổi trên thị trường với thành phần lột tẩy cao chỉ sau một tuần bạn đã sở hữu ngay một làn da trắng trắng sứ mịn màng. Tuy nhiên, lớp da này khá mỏng manh yếu ớt, nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời da dễ bị tổn thương, dị ứng, nặng hơn là ung thư da.

Ngược lại, tắm trắng bằng cám gạo và ngọc trai với các thành phần cám gạo được sấy khô ở nhiệt độ cao được ủ cùng sữa dê non 100% tự nhiên có tác dụng tốt trong việc làm sạch và dưỡng trắng da, an toàn, phù hợp với mọi loại da kể cả làn da. Phương pháp này phù hợp với cả làn da đã bị tổn thương do lột tẩy nhiều lần hay những làn da bị cháy nắng, làn da nhạy cảm bẩm sinh.

Hiệu quả trắng nhanh da mịn màng không bắt nắng: Trước khi bước vào liệu trình tắm trắng bạn sẽ được tẩy tế bào da chết bằng đường thảo dược giúp loại bỏ tế bào già cỗi. Những chất cặn bã lẫn độc tố trên bề mặt da, kích thích tuần hoàn máu đem lại cho làn da sự mịn màng, tươi trẻ.

Sau đó là đắp mặt nạ cám gạo, ngọc trai và sữa dê non gồm các dưỡng chất quan trọng cho da như: protein, lipid, glicid, chất khoáng, nguyên tố vi lượng, các vitamin E, B6, B2, B1... Nhờ sự tác động của máy ánh sáng sinh học Gentle Yag của Anh các tinh chất sẽ thẩm thấu từ từ vào tận đấy hạ bì da, có tác dụng cản trở hoạt động bài tiết sắc tố melanin, cung cấp độ ẩm, kích thích sự phát triển của các sợi collagagen, chống lão hóa, sạm da, ngăn ngừa hình thành các nếp nhăn giúp làn da bóng mịn tươi trẻ.

Đặc biệt lipid của cám gạo còn có tinh dầu là hoạt chất có khả năng chống lại acid hóa, ngăn chặn tia cực tím, do vậy bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi làn da không bị bắt nắng sau khi kết thúc liệu trình.

Để tăng cường hiệu quả trắng sáng dài lâu, Lavender spa còn sử dụng sữa dê non nhập khẩu trực tiếp từ Pháp nhằm hỗ trợ cung cấp thêm dưỡng chất cho da từ đó rút ngắn trời gian trị liệu và đảm bảo độ an toàn cho làn da. Chỉ sau 4 đến 6 buổi tắm trắng, mỗi buổi diễn ra trong 90 phút làn da cũ xỉn màu đã được hồi sinh trở nên trắng hồng, khỏe mạnh.

Cam kết trắng sáng: Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ tắm trắng tại Lavender spa sẽ được ký cam kết tắm trắng. Nếu sau 4 đến 6 buổi tắm trắng khách hàng vẫn chưa thấy thay đổi trên làn da của mình sẽ được hoàn lại tiền 100%.

Lavender spa áp dụng chương trình khuyến mại: Mua 10 lần tặng 4 lần tương đương và một hũ kem trị giá 700.000 đồng. Mua 5 lần tặng một lần tương đương và một hũ kem trị giá 700.000 đồng. Chương trình kéo dài hết ngày 25/3.

Để được thăm khám và tư vấn tắm trắng miễn phí liên hệ: Hệ thống Lavender spa

65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel:043 942 39 39, 043 942 36 36.

28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội: 0473 099 999; 0422 199 199.

35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: 0839 333 219; 0839 333 218.

Website: http://www.lavenderspa.vn.

Hotmail: tuvan@lavenderspa.vn

http://www.facebook.com/LavenderSpa.vn?ref=hl

(Nguồn: Lavender spa)