Vai trò của Vitamin C trong việc trẻ hóa làn da

Vitamin C có tên khoa học là acid ascorbic, được sử dụng rộng rãi và khá phổ biến trong đời sống giúp tăng cường và duy trì sức khỏe. Riêng đối với làn da, Vitamin C có vai trò rất đặc biệt: là thành phần thiết yếu trong quá trình tạo nên tế bào collagen do đó giúp duy trì vẻ đẹp của làn da và phòng tránh lão hóa da khi chị em còn trẻ. Nó còn được coi như là một vệ sĩ bảo vệ da cả bên trong lẫn bên ngoài, giúp điều trị da bị tổn thương do tác hại của ánh nắng và bảo vệ da trước ánh nắng trực tiếp của mặt trời.

Vitamin C thông qua khả năng ức chế men Tyrosinenase ngăn cản việc sản sinh hắc sắc tố, giúp cải thiện tình trạng sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám. Đây là một thành tố quan trọng trong việc duy trì sự đàn hồi săn chắc của da nên cũng được sử dụng rộng rãi để điều trị sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn.

Quá trình bơm vitamin C bằng máy Synegica

Phương pháp phổ biến nhất mà chị em thường sử dụng là các sản phẩm dưỡng da có chứa vitamin C. Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm này chị em cần lưu ý: Nên chọn mua sản phẩm của chính hãng có xuất xứ rõ ràng, trên nhãn chai có ghi thành phần là Acid Ascrobic (là loại Vitamin C mạnh và tốt nhất).

Chị em nên sử dụng sản phẩm chứa Vitamin C ở dạng Serum vì khả năng thẩm thấu tốt hơn dạng kem. Sản phẩm tốt sẽ có màu trắng trong và hạn sử dụng không được dài hơn 12 tháng.

Tuy nhiên việc sử dụng những sản phẩm này chỉ có tính chất duy trì và phòng chống các biểu hiện lão hóa cho làn da. Còn khi làn da đã có vấn đề như nám, nhăn, mụn, sẹo... và bạn muốn điều trị dứt điểm thì cần sử dụng kết hợp Vitamin C với nồng độ cao hơn và sử dụng máy móc chuyên nghiệp để đẩy Vitamin C vào da sâu tới tận lớp trung bì. Một trong những công nghệ bổ sung chất này hiệu quả nhất hiện nay đang được sử dụng rộng rãi là bơm Vitamin C nồng độ 20% bằng máy Synegica.

Máy bơm vitamin C 20% - Synegica - hiệu quả với những làn da có vấn đề như sẹo, da xỉn mầu, da nám hoặc nếp nhăn nhiều bởi với những trường hợp này việc ăn trái cây, đắp mặt nạ hoa quả hay bôi sản phẩm hàng ngày không thể giúp khôi phục lại một làn da đẹp.

Synegica sử dụng dòng xung điện siêu tần số và ánh sáng đơn sắc để mở ra một đường dẫn tới màng sinh sản của lớp thượng bì. Tinh chất Vitamin C 20% sẽ theo đường dẫn này mang năng lượng tới từng tế bào, kích hoạt quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất của tế bào da. Nhờ đó làn da sẽ sáng, hồng hào và rạng rỡ.

Khi hòa hợp với dưỡng chất, tinh chất Vitamin C sẽ kích thích quá trình sản sinh Collagen tự nhiên bên dưới lớp thượng bì, giúp da trở nên mịn màng, săn chắc.

Với 13 chương trình trị liệu khác nhau, tùy theo nhu cầu và tình trạng da của khách hàng mà điều trị viên sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những chương trình điều trị bổ sung để giúp tối đa hóa hiệu quả trị liệu cho làn da.

Song song với quá trình cung cấp Vitamin C tại salon, thì tại nhà các bạn cần sử dụng sản phẩm Vitamin C Serum để làn da được bổ sung Vitamin C thường xuyên, thông qua đó giúp gia tăng gấp đôi lượng Collagen trong da. Nhờ đó các tình trạng da nám, sẹo, lão hóa, da tổn thưởng sẽ nhanh chóng được cải thiện. Nếu bạn muốn trẻ hóa làn da, sử dụng máy bơm vitamin C Synegica thì chỉ sau 2-4 tuần trị liệu bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Từ ngày 1/6 đến 30/6, khi khách hàng mua sản phẩm Vitamin C 30ml trị giá 170 USD tại Pamas Spa & Clinic sẽ được tặng sản phẩm chống nắng Transdermal Sunblock 60ml trị gái 40 USD.

Thông tin được cung cấp bởi: Pamas Spa & Clinic

Số 1 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 39761423

37 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04 39361350

57 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04 35379980

63 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 39252344

239 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: 08 38200050

Hotline: 1900 545453

Website: http://www.pamas.com.vn/

(Nguồn: Pamas Spa & Clinic)