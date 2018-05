Vẻ đẹp quyến rũ của nàng 'Hoa Mai'

- Không chỉ may mắn sở hữu khuôn mặt thanh tú, hiền hậu,“người đẹp áo dài” còn chiếm được cảm tình của đông đảo người xem bởi mục tiêu và lý lịch “sạch”. Chị cảm thấy hài lòng với chọn lựa của mình?

- Tôi luôn xác định đi theo con đường nghệ thuật sạch và bằng chính thực lực của mình, không sốc nổi, không tạo nhiều chiêu trò để nổi tiếng mà chọn lọc địa điểm để xuất hiện. Ngoài ra, tôi vẫn chú tâm chính vào việc học hành, kinh doanh phụ gia đình và tích cực tham gia các chương trình từ thiện. Tôi muốn khẳng định chính mình không chỉ bằng cái đẹp ở hình thức mà còn ở trí tuệ và tài năng.

- Chị có thể chia sẻ đôi chút về những dự án đang thực hiện và trong tương lai?

- Sắp tới, tôi sẽ tham gia vai chính trong một bộ phim cổ trang của hãng phim truyền hình TFS. Còn hiện tại, tôi đảm nhận vai trò đại sứ của hội chữ thập đỏ Việt Nam và đài truyền hình VTV. Song song đó là đại sứ từ thiện đi bộ vì môi trường và trẻ em nhiễm chất độc màu da cam. Đồng thời, tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp trình diễn thời trang và người mẫu chuyên nghiệp.

- Bận rộn là thế nhưng mỗi khi xuất hiện, chịluôn tỏa sáng với vẻ đẹp thuần khiết và khuôn mặt rạng rỡ, tươi trẻ. Bí quyết là gì?

- Thực ra ít ai biết rằng trong quá trình rong ruổi cùng bộ phim “Cuối đường băng”, tôi cũng bị stress nặng do áp lực công việc. Suốt thời gian đó, tôi tiều tụy lắm và thường phải trang điểm dày do làn da bị xỉn màu, nám và nổi mụn nhiều. May mắn, trong dịp tình cờ xem một chương trình khá thú vị, tôi đã tìm ra bí quyết cho mình.

- Chương trình đó như thế nào?

- Chương trình miêu tả thí nghiệm về sự tác động của vitamin C lên bề mặt 2 nửa trái táo. Trong đó, nửa trái táo được vắt chanh lên, nửa còn lại giữ nguyên. Sau 15 phút, nửa trái táo được vắt chanh lên bề mặt vẫn còn tươi nguyên và giữ được màu sắc như lúc đầu, tuy nhiên nửa trái táo còn lại đã bị thâm đen. Tôi nhớ, chuyên gia nói rằng đó chính là nhờ tác động của vitamin C trong nước chanh giúp táo không bị đen khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Từ thí nghiệm trên, tôi phát hiện ra rằng, làn da của chúng ta cũng như vậy. Tiếp xúc hàng ngày với ánh nắng mặt trời, bụi bẩn… mà không được bảo vệ khiến da dễ bị thâm sạm, đặc biệt là đối với vùng da bị tổn thương do mụn hay do các yếu tố khác, sắc tố Melanin bị kích thích tạo thành nhiều hơn, tạo nên các vết thâm sậm màu. Do đó, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều mỹ phẩm chăm sóc da chứa vitamin C và cuối cùng “dừng lại” với Acnes C10. Tôi cảm thấy rất yên tâm về sản phẩm này vì chứa 10% vitamin C nguyên chất, hiệu quả mà an toàn. Quả thực làn da được cải thiện đáng kể. Vết thâm, nám mờ đi trông thấy, da cũng tươi sáng và rạng rỡ hơn. Tôi vẫn duy trì thói quen sử dụng vitamin C mỗi ngày.

- Chị đánh giá thế nào về các chọn lựa của mình?

- Để hòa nhập vào thế giới showbiz, tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn cân nhắc kỹ trong từng lời nói và lựa chọn, từ trang phục, giao tiếp, đến chọn lọc sản phẩm chăm sóc làn da và sức khỏe. Nhờ vậy tôi luôn cảm thấy tự tin vững bước trên con đường sự nghiệp của mình.

Acnes C10 chứa hàm lượng cao 10% Vitamin C nguyên chất. Công thức đặc biệt với Ethoxydiglycol giúp vận chuyển Vitamin C tiếp cận tận lớp đáy thượng bì để phát huy tối đa tác dụng. Kết hợp thành phần K giúp Vitamin C khó bị phân hủy, lọ đựng được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng. Theo kết quả khảo sát tại Nhật Bản, sau 4 tuần sử dụng, hơn 75% người dùng cảm nhận số lượng và diện tích da thâm nám giảm rõ rệt, da sáng dần lên, sẹo, vùng da sần sùi được cải thiện rõ. Chi tiết xem tại: http://www.rohto.com.vn/acnesc/

(Nguồn: Acnes)

HN003016