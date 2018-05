Viện thẩm mỹ chuyên về mắt tại Việt Nam

Cắt băng khánh thành trong buổi lễ khai trương.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo - Tổng giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc cho biết nhu cầu làm đẹp về mắt là rất lớn. Thay vì hoạt động theo hình thức đa dịch vụ: một đơn vị thẩm mỹ hoặc một bác sĩ thẩm mỹ có thể thực hiện toàn bộ các dịch vụ, trên thế giới và tại Hàn Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ được phát triển theo một cái hướng chuyên khoa sâu, mỗi bác sĩ sẽ được đào tạo chuyên sâu về một lĩnh vực như: thẩm mỹ mắt, thẩm mỹ mũi...

Lễ ký hợp đồng chuyển giao.

Mắt Ngọc chuyên sâu hơn trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt như chuyên mí trên hoặc chuyên mí dưới, bấm mí mắt hay phẫu thuật mắt to; phẫu thuật theo hướng chuyên môn hóa, để nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định uy tín. Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ mắt ở viện được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và công nghệ Hàn Quốc. Vật liệu, trang thiết bị cũng được nhập trực tiếp, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng của Hiệp hội kiểm tra chất lượng Hàn Quốc, phù hợp với đặc điểm thẩm mỹ của người Á Đông.

Trao quỹ học bổng tại buổi lễ khánh thành của trung tâm Thẩm mỹ viện Mắt Ngọc.

Sau quá trình khảo sát chuyên môn và trang thiết bị, Bệnh viện thẩm mỹ Gyalumhan (Seoul, Hàn Quốc) đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và công nhận Viện Thẩm Mỹ Mắt Ngọc là văn phòng đại diện của Bệnh viện thẩm Mỹ Gyalumhan tại Việt Nam.

Các loại dịch vụ phẫu thuật được thực hiện tại cơ sở Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc bao gồm: cắt mắt hai mí, bấm mí mắt to, phẫu thuật mắt to, phẫu thuật chữa nếp nhăn, phẫu thuật mí dưới, tái phẫu thuật. Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc sở hữu những kỹ thuật phức tạp, cao cấp như: phẫu thuật mắt to, bấm mí mắt to, cấy mỡ hốc mắt sâu, phẫu thuật Midface, phẫu thuật sửa chữa, phẫu thuật khắc phục mắt xếch…

Thông tin chi tiết Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: thammymatngoc.vn Điện thoại: (08).862991555 - Hotline: 0971.799.555

(Nguồn: Thẩm mỹ Mắt Ngọc)