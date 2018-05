Vinmec hợp tác với Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Thẩm mỹ Hàn Quốc thiên về phẫu thuật để mang lại vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và phù hợp với nét đẹp của người Á Đông. Vì thế, thẩm mỹ theo công nghệ Hàn Quốc được được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn.

GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (trái) và bác sĩ. Cho Jaeho, Chủ tịch Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ The Line (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Vinmec - The Line đặt trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec cung cấp các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: nâng sửa mũi, bấm mí mắt Hàn Quốc, phẫu thuật mặt V-line không cần gọt xương, căng da mặt, tạo hình khuôn mặt trái tim, tạo hình khuôn mặt 3D, phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ toàn thân, trẻ hóa không cần phẫu thuật…

Với mối quan hệ hợp tác chiến lược này, Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Vinmec - The Line sẽ thường xuyên đưa các chuyên gia của Hàn Quốc sang Việt Nam để thực hiện các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng cũng như chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho các bác sĩ của Vinmec.

Thỏa thuận hợp tác là nền tảng ra đời trung tâm PTTM Vinmec-The Line.

Phát biểu tại buổi lễ ngày 9/7, bác sĩ Cho Jaeho, Chủ tịch Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ The Line cho biết: “Vinmec là Bệnh viện đa khoa quy mô lớn, với môi trường y tế hiện đại, cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật của The Line khi được phối hợp với thế mạnh hiện có của Vimec sẽ trở thành một tổng thể có sức cạnh tranh lớn trong tương lai”.

Bác sĩ Cho cũng cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ của Vinmec và The Line có thể cho ra đời một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại tại Việt Nam. Trung tâm không chỉ cung cấp dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng Việt Nam và mà còn là lựa chọn cho khách hàng trong khu vực châu Á.

Từ năm 2009, The Line liên tục được bình chọn là trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc được nhiều khách hàng nước ngoài lựa chọn. Trung bình mỗi năm, trung tâm thực hiện trên 5.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ cho các khách hàng nam và nữ, ở độ tuổi từ 20 đến trên 40. The Line đã đạt chứng chỉ quốc tế ISO9001 về chất lượng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ với 100% các chuyên gia đều được đào tạo chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

(Nguồn: Vinmec)