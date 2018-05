Vùng da quanh mắt nhăn nheo, phải làm sao?

Trả lời:

Khuôn mặt có hai trạng thái, trạng thái động và tĩnh. Tĩnh là trạng thái bình thường của gương mặt khi không nói, không cười, không biểu hiện trạng thái tình cảm nào (cau mày, nhíu mắt…) còn động là trạng thái của gương mặt khi nói, cười hay cau mày, nhíu mắt…

Vì thế nếp nhăn tĩnh hình thành chủ yếu do da chùng và nếp nhăn động hình thành chủ yếu do mức độ co quá mức của các cơ bám da vùng mặt. Muốn giải quyết được nếp nhăn, phải xác định được chính xác nguyên nhân. Trường hợp của bạn thuộc loại nếp nhăn động và nếu bạn muốn khắc phục cần điều trị botox.

Botox là tên thương hiệu của sản phẩm Botulinum Toxin type A do Công ty Allergan (Mỹ) sản xuất. Hiện nay có nhiều loại biệt dược khác nhau. Loại thuốc chống nếp nhăn này có nguồn gốc từ ngoại độc tố do vi khuẩn yếm khí clostridium botulinum sản sinh ra. Tác dụng của nó là ngăn cản các kích thích từ thần kinh đến sợi cơ, do đó làm giãn cơ. Chất này được dùng bằng cách tiêm một lượng thật ít vào dưới da.

Botulinum đã được sử dụng hơn 20 năm nay. Lúc đầu, các nhà phẫu thuật mắt và thần kinh dùng nó để làm tê liệt các cơ, không cho chúng co giật vì tác dụng chính của botox là ngăn chặn luồng xung động thần kinh, làm yếu phần cơ mặt dưới lớp da.

Hơn 10 năm trước, botox được dùng trong chuyên khoa thẩm mỹ ở một số nước châu Âu để xóa các nếp nhăn, trẻ hóa khuôn mặt. Khi tiêm botox, chất này sẽ ngăn "lệnh truyền" từ não đến các cơ, làm chúng bị tê liệt, không thể co giãn, từ đó các nếp nhăn dần bị tẩy mờ. Do đó, Botulinum có thể giúp tẩy xóa các vết nhăn trên trán, vết nhăn giữa cặp lông mày, và các dấu chân chim (gần khóe mắt). Nơi được tiêm thuốc sẽ hết nếp nhăn trong 6-7 tháng, đôi khi tác dụng kéo dài đến 8 tháng hay lâu hơn. Sau khi tiêm, tác dụng không xảy ra tức khắc nhưng kết quả bắt đầu khoảng hai ngày sau.

Hiện nay Botox còn sử dụng trong điều trị hôi nách, đây là biện pháp không gây tổn thương bề mặt và không cần có thời gian phục hồi như phương pháp điều trị laser hay phẫu thuật.

Một số chỉ định khác của botox trong thẩm mỹ như điều trị thon gọn mặt, hay thon gọn chân cũng đang được sử dụng rộng rãi. Tác dụng phụ của thuốc thường chỉ có trong thời gian ngắn như sưng đỏ hay ngứa chỗ tiêm, rất ít khi bị sụp mi mắt hay song thị (nhìn thấy hình đôi). Các tác dụng này chỉ xảy ra tạm thời, sau một hai tuần sẽ hết.

Điều trị thẩm mỹ bằng botox không có tác dụng phụ nguy hiểm. Có thể dùng liều cao cho trẻ em ba tuổi bị bại não để giúp trẻ đi lại được. Thuốc đã được dùng từ hơn 20 năm nay để điều trị nhiều bệnh khác nhau.

Khi trị liệu, bác sĩ sẽ tiêm botox vào nếp nhăn vùng trán, giữa hai cung mày, vết chân chim đuôi mắt. Tiêm tại các cơ vùng mặt, chân tay với tác dụng làm thon gọn các vùng này. Thuốc cũng làm giảm mồ hôi ở nách đến trên 90% trong 8-10 tháng.

Trước khi tiêm botox, trừ khi thật cần thiết, nên tránh dùng aspirine hoặc các loại thuốc kháng viêm làm rối loạn đông máu trong vòng hai tuần để tránh gây bầm tím vị trí tiêm. Phụ nữ nên tránh tiêm thuốc vào lúc sắp có kinh vì thời gian này da sẽ căng và đau hơn.

Botox làm giãn các nếp nhăn do co thắt cơ nên thuốc có thể phòng ngừa sự tái lập các nếp nhăn mới. Đây là loại thuốc phòng nếp nhăn khá tốt.

Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội:

23 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3945 4548

Email: vienthammyhanoi@fpt.vn

Website: http://vienthammyhanoi.com.vn

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net