Xóa 'mặt nạ thai kỳ' cho mẹ sau sinh

Bắt đầu từ tháng thứ 3 trở đi có khoảng 70-80% các mẹ phải đối mặt với “mặt nạ thai kỳ” (Mask of Pregnancy). “Mặt nạ” này thường biểu hiện qua các nám nâu xuất hiện ở vùng chữ T và lan dần sang hai bên má. Tình trạng nám da sau sinh nở là hiện tượng sinh lý bình thường do nội tiết tố thay đổi nhưng lại là yếu tố gây mất thẩm mỹ khiến nhiều bà mẹ trẻ phiền lòng. Để giúp các mẹ xua tan nỗi lo này, tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury, phương thức điều trị “mặt nạ thai kỳ” bằng việc sử dụng tế bào máu tự thân trong cơ thể người điều trị mang tên PRP được xem là liều thuốc hữu hiệu lột bỏ tình trạng này cho các bà mẹ trẻ.

Nám da sau sinh hay còn gọi là “mặt nạ thai kỳ” là nỗi ám ảnh sau sinh của các bà mẹ trẻ.

Cơ chế loại bỏ “mặt nạ thai kỳ” của PRP

Phụ nữ sau sinh thể trạng và sức đề kháng yếu, do đó cơ chế điều trị xoá bỏ nám do sắc tố melanin dư thừa gây ra cũng phải dựa trên yếu tố an toàn, lành tính nhưng đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố hiệu quả. Tính an toàn của liệu trình đặc trị nám PRP được cam kết nhờ vào cách thức sử dụng tế bào tự thân được trích ly từ máu của người điều trị. Bước đầu tiên của liệu trình, bác sĩ sẽ tiến hành lấy các tế bào máu với một lượng khoảng 10-20ml, tương đương với lượng máu khi làm các xét nghiệm thông thường. Sau đó, các tế bào máu này sẽ được đưa vào máy quay ly tâm vô trùng để tiến hành trích lọc hồng cầu, bạch cầu chỉ giữ lại tiểu cầu.

Huyết tương tiểu cầu được trích ly từ máu của người điều trị thích hợp và an toàn với thể trạng của các mẹ sau sinh nở.

Thành phẩm cuối cùng của quá trình này là huyết tương giàu tiểu cầu với nhiều dưỡng chất quan trọng bao gồm các yếu tố tăng trưởng PDFE, TGF, VEG, EGF; nhiều protein như fibrin, fibronectin, vibronectin.. và các chuỗi acid amin khác. Thông qua hình thức lăn kim Dermaroller hoặc bổ sung trực tiếp kết hợp với laser, những thành phần dưỡng chất có lợi có trong huyết tương giàu tiểu cầu sẽ được xâm nhập vào sâu cấu trúc da, trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ nhận diện và loại bỏ các sắc tố melanin theo một liệu trình đã được tính toán sẵn. Theo đó, quá trình này sẽ nhanh chóng sẽ lấy đi hàm lượng melanin dư thừa không cần thiết trả lại làn da sẽ trắng sáng và đều màu hơn.

Song song với hiệu quả loại bỏ các sắc tố melanin dư thừa trong cơ thể, dưỡng chất có trong liệu trình đặc trị nám PRP còn phát huy hiệu quả bổ sung và khôi phục lại toàn diện hệ thống chất nền thông qua việc thiết lập bộ máy tổ chức tế bào, đảm bảo cấu trúc da có đầy đủ dinh dưỡng cho toàn bộ quá trình cải thiện và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Từ đó, đem lại hiệu quả làm mờ dần các vết nám từ sâu chân gốc, cải thiện từ 80-90% tình trạng sạm, nám. Đồng thời, liệu pháp này còn có tác dụng hỗ trợ làm đầy sẹo rỗ, se khít lỗ chân lông, xóa mờ các nếp nhăn li ti, giúp da căng chắc, mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Liệu trình điều trị PRP sẽ giúp các mẹ “lột bỏ” hiệu quả 90% tình trạng nám.

PRP được xem là liều thuốc hữu hiệu giúp các mẹ xua tan nỗi lo “mặt nạ thai kỳ” sau sinh nhờ tính an toàn và nhanh chóng. Việc ứng dụng thành công tế bào tự thân để loại bỏ những sắc tố dư thừa trong phương pháp PRP là một trong những bước tiến của ngành thẩm mỹ điều trị da. Ưu điểm của liệu trình này là không ảnh hưởng đến quá trình nuôi con nhỏ của các mẹ nhờ vào mức độ an toàn đạt quy chuẩn, không có tạp chất, không xảy ra khả năng dị ứng với máu lạ như các phương pháp điều trị nám trước đó. Xem thêm tại đây.

