xóa nhăn vùng đuôi mắt

Một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của phụ nữ là nếp nhăn và đây chính là dấu hiệu của tuổi tác. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thẩm mỹ, các nếp nhăn đã có thể được gỡ bỏ.

Mắt có hai trạng thái: tĩnh và động. Trạng thái tĩnh là khi mắt không cử động vẫn xuất hiện những nếp nhăn. Nguyên nhân do da chùng chảy xệ vùng đuôi mắt gây ra. Trạng thái động là khi cười nói, biểu hiện cảm xúc mắt xuất hiện nếp nhăn. Nguyên nhân do co quá mức các cơ bám da vùng mặt bên dưới da. Các cơ này bị lão hóa theo thời gian, mất đi độ đàn hồi.

Trước và sau khi xử lý nếp nhăn ở đuôi mắt.

Có những phương pháp cải thiện tình trạng nếp nhăn đuôi mắt trạng thái tĩnh như: căng da vùng đuôi mắt, thái dương; nâng cung mày, xóa nhăn đuôi mắt bằng phương pháp nội soi.

Có nhiều phương pháp để cải thiện tình trạng nếp nhăn đuôi mắt trạng thái động như:

Căng da vùng đuôi mắt, thái dương. Thông qua điểm chích nhỏ trong chân tóc bằng dụng cụ nội soi và loại chỉ đặc biệt bác sĩ khâu treo tổ chức mô đệm đỡ dưới da vùng đuôi mắt để nâng, căng vùng da chảy xệ. Phương pháp này không làm tổn thương thần kinh, không gây biến dạng hay mất cân đối vùng đuôi mắt. Kỹ thuật này khá an toàn, không gây tổn thương, không để lại sẹo và bạn không mất thời gian chăm sóc hay nghỉ dưỡng. Sau khi thực hiện tại vị trí căng có sưng nề nhẹ thường hết sau 5 đến 7 ngày. Thời gian thực hiện khoảng 30 phút.

Nâng cung mày, xóa nhăn đuôi mắt bằng phương pháp nội soi. Đây là phương pháp không cần cắt da, chỉ với vài vết chích nhỏ được dấu trong cung mày, chân tóc. Bác sĩ luồn dụng cụ nội soi kéo căng tổ chức dưới da bằng loại chỉ đặc biệt để nâng cao, định vị cung mày và làm giảm nếp nhăn đuôi mắt. Phương pháp này không gây tổn thương, không để lại sẹo, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Thời gian thực hiện khoảng 30 phút sau đó bạn có thể tự đi về. Cung mày sưng nề nhẹ khoảng 3 đến 4 ngày sau đó giảm dần.

Tiêm botox đuôi mắt. Phương pháp này áp dụng cho những trường hợp nếp nhăn đuôi mắt ở trạng thái động. Botox chứa thành phần có nguồn gốc từ ngoại độc tố, do vi khuẩn yếm khí clostridium botulinum sản sinh ra. Tác dụng của chất này là ngăn cản sự kích thích từ thần kinh đến sợi cơ, từ đó làm giãn cơ cũng như giảm sự co rút của cơ khi chúng ta có biểu hiện các trạng thái trên khuôn mặt. Làm đẹp bằng botox không làm gương mặt mất cảm xúc như nhiều người lầm tưởng, đó cũng là lý do hơn 20 năm nay botox vẫn được các nghệ sĩ lựa chọn để chống nhăn và làm đẹp.

Thuốc có tác dụng sau khoảng 2 đến 3 ngày, có hiệu quả tốt nhất sau 7 ngày và duy trì kết quả kéo dài khoảng 6 đến 9 tháng. Ngoài việc xóa nhăn vùng đuôi mắt, Botox rất hiệu quả trong việc xóa các nếp nhăn do cử động cơ tạo nên như nếp nhăn trán, nếp nhăn gian mày.

Botox còn có hiệu quả rất tốt để xóa những nếp nhăn ở giữa 2 cung mày, các nếp nhăn trán, nếp nhăn khóe miệng, nếp nhăn mũi, nếp nhăn cằm, cổ. Sau tiêm botox bạn không được massage vùng đuôi mắt trong 1 tuần đầu.

