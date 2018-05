Xóa sẹo lõm và lỗ chân lông thô trên da mặt bằng cách nào?

Trả lời:

Hiện, trên da mặt của bạn có 3 vấn đề cần xử lý: Sẹo lõm lâu năm đã đồng nhất sắc tố (sẹo thủy đậu), sẹo do trứng cá bọc và lỗ chân lông thô do da dầu. Bởi vậy, khi làm phác đồ điều trị các bác sĩ sẽ đưa ra 3 giải pháp để điều trị tổng thể tình trạng bệnh lý của bạn:

Đầu tiên, bạn nên lấp đầy sẹo lõm sâu bằng công nghệ 3D Fractional. Công nghệ trị sẹo 3D là một bước tiến mới trong lĩnh vực điều trị sẹo lõm khi kết hợp 2 nguồn năng lượng là Superficial Fractional RF và Microneedle Fractional RF. Theo đó, các siêu vi kim sẽ dẫn truyền sóng RF đi sâu xuống dưới da đến 3,5 mm (độ sâu tối đa của các vết sẹo rỗ), tạo ra tác động lên cả lớp hạ bì và thượng bì giúp cải thiện đa chiều cho các vết sẹo lõm. Tại lớp thượng bì, các tế bào mới được kích thích tăng sinh collagen thay thế cho các tế bào chai sần để thu hẹp độ rộng, rút ngắn độ dài vết sẹo. Còn tại lớp hạ bì, năng lượng sóng RF lưỡng cực sẽ kích thích sản sinh collagen để lấp đầy những vết lõm, tái tạo độ đàn hồi làm săn chắc làn da. Chỉ trong một trị liệu, vết sẹo được làm đầy và làn da cũng được hồi sinh trẻ lại.

Công nghệ trị sẹo 3D thu hẹp độ rộng, chiều dài và độ sâu sẹo lõm.

Một liệu trình trị liệu từ 3 đến 5 lần, mỗi lần cách nhau từ 4 đến 6 tuần. Tùy theo từng tình trạng sẹo lõm và cơ địa của làn da, điều trị viên sẽ xây dựng phác đồ điều trị riêng. Do vậy, bạn nên sớm đến spa y tế để được thăm khám và tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia.

Tiếp theo là thu nhỏ chân lông, khắc phục sẹo lõm nông bằng E Matrix. E-Matrix sử dụng sóng Radio Frequency với ma trận gồm 64 điện cực vi điểm có thể xâm lấn sâu vào da đến 6 mm, tạo ra những tổn thương lành tính mà mắt thường không thể thấy được để kích thích khả năng tự làm lành và tăng sinh collagen, elastin. Các chuỗi collagen đứt gãy gây sẹo sẽ được nối liền, các vết sẹo lõm dần đầy lên giúp da bằng phẳng trở lại. Sóng RF lưỡng cực có khả năng truyền năng lượng lớn hơn, rộng hơn và sâu hơn mà không làm ảnh hưởng đến bề mặt da. Bởi vậy mà phương pháp này thích hợp với tình trạng lỗ chân lông thô to, da trùng nhão, sẹo lõm nông.

Công nghệ trị sẹo 3D Fractional– xua tan nỗi lo sẹo lõm.

Cuối cùng, là bổ sung dưỡng chất. Làn da sẹo lõm sẽ phục hồi nhanh hơn khi được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và các vitamin thiết yếu như Vitamin A, C, E,... Do đó, đan xen trong quá trình trị liệu bằng công nghệ 3D, bạn nên bổ sung trị liệu vitamin C, Oxy nguyên chất để phục hồi làn da trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, bạn cũng đừng quên sử dụng kem dưỡng thường xuyên để tăng cường sức đề kháng, chống lại các gốc tự do trong môi trường. Ngoài ra, thời tiết đang có những thay đổi và nắng lên thất thường. Do vậy, bạn cần sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài để chắc chắn rằng, làn da bạn luôn được chăm sóc và bảo vệ trong môi trường an toàn.

Thông tin được tư vấn bởi: Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn

Email: info@senta.com.vn; YM: senta_medi

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net

HN02498(6/12)