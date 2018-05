Cứ 10 phụ nữ văn phòng trên 25 tuổi thì có đến 7 người mắc phải tình trạng béo bụng. Việc thừa mỡ vùng bụng không chỉ ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh như bệnh tiểu đường, cao huyết áp và nhồi máu cơ tim. Các chuyên gia khuyên những người mắc chứng béo bụng nên giảm cân, giảm mỡ bụng bằng cách loại bỏ số mỡ thừa ở bụng càng sớm càng tốt.

Việc giảm béo vùng bụng sẽ rất khó khăn đối với các trường hợp mỡ quá nhiều, tích tụ lâu năm và quan trọng hơn là khó có thể giữ vùng da bụng không bị chảy xệ hay chùng nhão sau khi giảm mỡ. Phụ nữ thường cố gắng giảm béo bằng cách xây dựng thực đơn ăn uống kiêng khem kết hợp tập thể dục và các phương pháp mát-xa vùng bụng. Tuy nhiên, các phương pháp trên đòi hỏi sự kiên nhẫn và phải áp dụng lâu dài. Một số trường hợp, sau một thời gian thực hiện nhưng kết quả mang đến không được như mong đợi liền cảm thấy chán nản và bỏ cuộc.

Xóa tan mỡ bụng không cần phẫu thuật.

Để giúp bạn giảm béo bụng hiệu quả và nhanh chóng, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu áp dụng công nghệ hút mỡ không phẫu thuật bằng Pharaon Lipo (công nghệ được FDA chứng nhận là an toàn và hiệu quả). Không phẫu thuật, không mổ xẻ cắt rạch đau đớn, Pharaon Lipo sử dụng laser đốt cháy các tế bào mỡ ở tầng sâu dưới da, hóa lỏng mỡ và nhẹ nhàng đưa mỡ thừa ra ngoài bằng ống nội soi nhỏ bằng đầu bút bi. Làn da sau điều trị không để lại sẹo, bầm tím (nếu có) sẽ biến mất sau 3 ngày, vì vậy bạn sẽ không mất thời gian nghỉ dưỡng hay kiêng khem và có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Năng lượng tạo hình 3 chiều của Pharaon Lipo tạo đường cong, tạo khung cho cơ thể, chức năng này cũng được sử dụng để chỉnh sửa các gồ ghề lồi lõm do các công nghệ hút mỡ cũ gây ra. Ngoài ra, laser tác động sâu tái tạo collagen tại vùng da được điều trị, kết nối cơ chùng nhão, cho hiệu quả săn chắc mịn màng, vì vậy hiện tượng chảy xệ da sau hút mỡ được loại bỏ. Hút mỡ bằng Pharaon Lipo cho hiệu quả lâu dài, hạn chế tối đa nguy cơ thừa mỡ trở lại.

Vùng bụng có thể giảm 20 cm chỉ sau một lần thực hiện hút mỡ bằng Pharaon Lipo.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý chỉ có bệnh viện mới được thực hiện hút mỡ theo thông tư 41 của Bộ Y tế. Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu là một trong những bệnh viện lớn tại Việt Nam về thẩm mỹ. Tại đây, các ca thẩm mỹ đều được thực hiện theo quy trình khép kín đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn Bộ Y tế đưa ra. Khách hàng sẽ được khám sức khỏe tổng quát trước khi thực hiện để đảm bảo an toàn. Với kinh nghiệm lâu năm, chuyên về hút mỡ, các bác sĩ tại bệnh viện này đã thực hiện nhiều ca hút mỡ thành công và chỉnh sửa lồi lõm, gồ ghề, chảy xệ do các công nghệ hút mỡ cổ điển gây ra. Tìm hiểu thêm về công nghệ hút mỡ Pharaon Lipo tại đây.

Thông tin liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành). ĐT: (08) 38 274 530; (08) 38 241 285.

Hotline: 0906 82 70 70/ 0902 400 269.

Website: http://benhvienthammyaau.vn

Facebook: http://facebook.com/BenhVienThamMyAAu

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)