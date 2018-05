Xóa vết nám sau sinh

Da tôi thời con gái mịn và trắng. Nhưng từ khi tôi sinh con, da bắt đầu sạm và nám, xuất hiện ở hai bên gò má. Da tôi trắng nên nhìn các vết nám càng đậm hơn. Tôi muốn hỏi tại sao sau khi sinh tôi lại bị nám và cách điều trị? (Ngọc Diễm).

Sau khi sinh, không chỉ vóc dáng thay đổi, nhiều phụ nữ còn phải đối mặt với làn da bắt đầu xuất hiện các vết nám. Nguyên nhân là do cơ thể và làn da của người mẹ sẽ yếu đi đáng kể do toàn bộ những gì "tinh túy" đã dồn hết cho con. Đây là thời kỳ sức đề kháng của cơ thể và làn da người phụ nữ bị suy giảm nhiều trước những tác nhân bên ngoài. Vì vậy, khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, dưới tác động của các tia UV, làn da mỏng manh của người mẹ trẻ sẽ phản kháng lại bằng cách tăng cường sản sinh lượng melanin làm màn chắn bảo vệ làn da.

Theo khuyến cáo, các bà mẹ nên điều trị nám da ngay vì thời gian bị nám càng lâu thì càng khó điều trị.

Ngoài ra, việc uống thuốc ngừa thai trong một thời gian dài trước khi quyết định sinh con cũng là nguyên nhân khiến nội tiết tố thay đổi, hình thành nám da. Một số phụ nữ sau khi sinh bị trầm cảm, căng thẳng lâu ngày và thức khuya thường xuyên... cũng khiến mất cân bằng nội tiết trong cơ thể. Theo khuyến cáo, các bà mẹ nên điều trị nám da ngay vì thời gian bị nám càng lâu thì càng khó điều trị. Tuy nhiên, chị em cũng cần thận trọng trong việc lựa chọn mỹ phẩm, thuốc uống... Nhiều bà mẹ sử dụng kem chống nám nhưng lại không thấy có hiệu quả lâu dài, các vết nám chỉ mất trong thời gian ngắn lúc đầu, sau đó lại xuất hiện trở lại.

Đối với các bà mẹ sau khi sinh, đang trong giai đoạn cho con bú thì giải pháp điều trị bằng ánh sáng là an toàn.

Hiện nay, điều trị nám bằng ánh sáng Blue Light là giải pháp được khuyên dùng không chỉ vì hiệu quả mà còn vì độ an toàn cao. Đặc biệt là đối với các bà mẹ sau khi sinh, đang trong giai đoạn cho con bú thì giải pháp điều trị bằng ánh sáng là an toàn. Phương pháp điều trị này thông qua các bước sóng thích hợp để đào thải độc tố trong cơ thể, kiểm soát và ổn định nội tiết tố. Ngoài ra, kết hợp sử dụng dòng sản phẩm đặc trị nám từ Mỹ PeterThomas Roth với các thành phần kojic acid, azelaic acid , vitamin C, AHA... sẽ giúp bạn loại bỏ các vết thâm nám trên bề mặt da và tái tạo tế bào da mới vừa hình thành.

Kết hợp sử dụng dòng sản phẩm đặc trị nám từ Mỹ PeterThomas Roth với các thành phần kojic acid, azelaic acid , vitamin C, AHA... sẽ giúp bạn loại bỏ các vết thâm nám trên bề mặt da và tái tạo tế bào da mới vừa hình thành.

Phương pháp này giúp "thổi bay" đốm nám và các mảng da sạm màu chỉ trong vài tuần. Điều trị nám bằng công nghệ này, chị em không cần thời gian nghỉ dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Chị em cũng cần lưu ý bảo vệ da khi ra nắng, thoa kem chống nắng mỗi ngày và điều trị theo đủ lịch trình được chuyên gia tư vấn.

