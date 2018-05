Xóa xăm không để lại sẹo

Xăm là đưa màu vào da bằng kim, do đó tùy theo kim xuyên nông hay sâu, mạnh hay nhẹ mà hình xăm có thể nằm ở lớp nông hoặc lớp sâu của da. Xóa xăm tức là loại bỏ hoàn toàn mực xăm ra khỏi vùng da này.

Có nhiều phương pháp xóa xăm, tuỳ theo diện tích, vị trí, màu sắc, độ sâu của hình xăm mà biện pháp điều trị, liệu trình trị liệu khác nhau. Các biện pháp có thể áp dụng gồm phẫu thuật, đốt điện, điều trị laser, trong đó công nghệ laser được coi là lựa chọn hiệu quả.

Có nhiều loại laser được sử dụng trong xoá xăm như: laser CO2, laser hồng ngọc, laser KTP, laser Yag... Đặc biệt, Laser Yag Q-switched - New Spectra thế hệ mới khá hiệu quả. Trong điều trị xóa xăm có hai lưu ý quan trọng ảnh hưởng đến kết quả điều trị gồm: màu mực xăm và độ sâu của hình xăm. Với những hình xăm nhiều màu sắc khác nhau cần loại máy laser có nhiều bước sóng thích hợp đặc hiệu mới có thể loại bỏ hoàn toàn mực. Với những hình xăm sâu cũng cần máy laser có năng lượng đủ mạnh để tác động được đến hết các lớp sâu của da.

Laser Yag Q-switched thế hệ mới New Spectra với các bước sóng đặc hiệu 1064nm, 650nm, 585nm và 532nm có thể loại bỏ các hình xăm với nhiều màu sắc khác nhau như màu đen, xanh đen, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ... Laser Yag Q-switched trước đây thường chỉ có 2 bước sóng 1064nm và 532nm nên hiệu quả hạn chế, chỉ có thể xóa các xăm màu đen hoặc đỏ mà không thể xóa được xăm màu xanh lá cây hoặc xanh da trời. Khắc phục nhược điểm này các nhà khoa học Mỹ đã tích hợp bước sóng 650nm và 585nm trên laser New Spectra, từ đó cho phép laser New Spectra giải quyết các hình xăm nhiều màu phức tạp.

Nguyên lý điều trị là ánh sáng laser, bằng hiệu ứng quang cơ và hiệu ứng bốc bay sẽ loại bỏ dần mực xăm ra khỏi vùng da mà không để lại sẹo hoặc tác dụng phụ nào. Với những hình xăm thông thường liệu trình điều trị là 1-3 lần, khoảng cách giữa 2 lần điều trị là 4-5 tuần.

