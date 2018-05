Xóa xăm không để lại sẹo bằng laser PicoSure

Ban đầu, khi cần xóa hình xăm, người ta hay dùng laser CO2. Tuy nhiên, do tính chất của tia laser CO2 là sẽ phân hủy mọi mô tia đi qua, do đó cùng với việc xóa xăm, tia laser sẽ hủy luôn vùng da có xăm, từ đó sẽ gây sẹo (thực chất là đốt hình xăm bằng tia laser). Sau đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra công nghệ laser Q-Switch như các máy MedLite, RevLite... Việc tạo ra được những tia laser với xung ngắn tạo thành năng lượng laser cao tức thời tác động làm phân hủy mực xăm chọn lọc theo màu phù hợp với bước sóng của tia mà không hủy mô có màu không phù hợp. Việc xóa xăm mà không gây ra sẹo là do được thực hiện theo công nghệ Q-Switch này.

Hiện, PicoSure là một công nghệ mới có tính cách mạng trong việc xóa sắc tố, trẻ hóa da bằng laser. Tia laser PicoSure có xung cực ngắn tính đến picosecond (phần nghìn tỉ giây), ngắn hơn cả công nghệ Q-Switch (phần tỉ giây), làm phân hủy mạnh các sắc tố thành những mảnh cực nhỏ, từ đó cơ thể mau hấp thụ và đào thải ra ngoài, làm mau giảm màu, đồng thời giảm tổn thương cho các mô lân cận.

Điều này đã giúp xóa xăm, xóa sắc tố hiệu quả cao hơn (với số lần cần xóa ít hơn có thể giảm gần phân nửa số lần cần xóa so với loại laser trước đó), có thể xóa được các loại mực “cứng đầu” trước đây khó xóa được, đồng thời bảo vệ da tốt hơn so với công nghệ trước đó (do ít tạo ra nhiệt hơn). Ngoài ra, với bước sóng 755nm, PicoSure còn phù hợp để xóa các màu xăm khó xóa như màu xanh lá, xanh da trời, tím…

PicoSure là loại laser đắt tiền, tuy nhiên công nghệ này có thể rút ngắn thời gian điều trị xuống chỉ còn từ 3 đến 6 lần. PicoSure cũng đã được Bộ Y tế Mỹ duyệt xác nhận hiệu quả trong việc xóa xăm, xóa bớt, xóa sẹo mụn, xóa nhăn, trẻ hóa da…Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú áp dụng “xóa xăm không sẹo” tại Việt Nam với các công nghệ laser như:

Năm 2003, nhập máy laser Q Switched Nd-YAG “MedLite”, là loại laser “tiêu chuẩn vàng” của Mỹ trong việc xóa xăm, xóa bớt… không gây sẹo.

Năm 2009, đưa máy laser Q-Switched Nd-YAG thế hệ sau của máy MedLite, là máy RevLite vào Việt Nam.

Năm 2014, sau 11 năm kinh nghiệm trong việc xóa xăm không sẹo bằng laser, Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú tiếp tục đưa máy laser PicoSure, là loại laser thế hệ sau của máy RevLite về Việt Nam.

