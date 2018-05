Xóa xăm không sẹo

Những hình xăm bắt mắt đang được giới trẻ ưu chuộng, trong khi đó lại có không ít người đang muốn tìm cách xóa đi những “vết mực” đang in dấu trên làn da của mình. Có nhiều lý do muốn xóa đi những hình xăm trên cơ thể như: tính chất công việc, tuổi tác, xã hội hay do sở thích muốn xóa hình cũ đi để “sưu tầm” cho mình một hình xăm mới…

Từ nhiều năm trước, xóa đi một hình xăm trên da không phải dễ dàng, bởi lẽ vết mực xăm ăn sâu xuống da chưa có phương pháp nào loại bỏ được chúng. Vì vậy, hình xăm hầu như song hành cùng thời gian. Nhưng gần đây, chúng ta được nghe nhắc đến nhiều công nghệ hiệu quả trong việc xóa xăm và nhất là công nghệ xóa xăm bằng Laser Q-Switch.



Phương pháp xóa xăm bằng Laser Q-Switch cho kết quả nhanh, bước sóng laser loại bỏ các loại mực xăm dễ dàng; thời gian điều trị ngắn; không để lại sẹo như các phương pháp khác; điều trị nhẹ nhàng, không đau đớn, không làm tổn thương da; an toàn, không tác dụng phụ; chi phí hợp lý.



Bước sóng laser Q-Switch xung ngắn, đi sâu xuống da, tác động lên phân tử mực tập trung dưới da. Laser Q-Switch có nhiều bước sóng khác nhau, mỗi bước sóng có tác dụng loại bỏ từng loại màu mực xăm tương ứng. Ví dụ: bước sóng 1.064nanomet(nm) tác dụng phân hủy phân tử mực màu đen, bước sóng 532nm loại bỏ màu đỏ, 585nm là màu xanh da trời, 650nm màu xanh lá cây…



Nguyên lý của bước sóng ánh sáng laser Q-Switch là chiếu xuống da an toàn, đi sâu xuống lớp dưới da, phá vỡ cấu trúc và mối liên kết của các phân tử mực. Những phân tử mực xăm bị đứt mối liên kết và bị đào thải ra ngoài theo hệ thống lọc tự nhiên của cơ thể.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xóa xăm như: thời gian, loại mực và lượng mực xăm. Hình xăm được xăm cách thời gian lâu, lượng mực ít sẽ đạt được hiệu quả ngay sau lần đầu tiên thực hiện. Những trường hợp khác sẽ lâu hơn, sau 2-3 lần xóa (trong 2-4 tháng). Khoảng cách giữa 2 lần xóa xăm là 2 tháng và bạn không được tự ý xóa xăm bằng những phương pháp thủ công hoặc chọn loại laser điều trị không phù hợp vì điều này sẽ gây nên sẹo ở chỗ xăm.



(Nguồn: Avida Spa)