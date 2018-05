Xóa xăm và điều trị da bằng Laser PicoSure

Các loại bớt đen “Nevus of Ota”, “Nevus of Hori", xóa xăm không gây sẹo bằng Laser Q-Switched Nd-YAG (của Mỹ) được Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú ứng dụng thành công tại Việt Nam từ năm 2003. Đối với các loại bớt đen hoặc mực xăm, sắc tố thường nằm sâu ở lớp bì, nơi mà không có loại mỹ phẩm hoặc thuốc lột nào đi tới và trước đó hầu như chỉ có thể “xóa” bằng việc cắt ghép da hoặc dùng Laser CO 2 “đốt”.

Đến năm 2014, sau 11 năm kinh nghiệm trong việc xóa xăm, xóa bớt không sẹo bằng Laser thế hệ trước (Laser RevLite), Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú đã nhập Laser PicoSure - laser thế hện mới của Mỹ. Công nghệ này đã được Bộ Y tế Mỹ chứng nhận hiệu quả trong việc xóa xăm, bớt, sẹo mụn, xóa nhăn và trẻ hóa da…

Laser PicoSure thế hệ mới với bước sóng cực ngắn, tính đến đơn vị phần nghìn tỷ giây (picosecond), gọi là laser xung siêu cực ngắn, khi tác động vào sắc tố, thay vì tạo ra tác động quang sang nhiệt, sẽ tạo ra tác động quang sang cơ mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng sóng nén (PressureWaveTM), làm phân hủy mạnh sắc tố thành những mảnh cực nhỏ, từ đó cơ thể mau chóng hấp thu và đào thải ra ngoài, làm giảm nhanh sắc tố, đồng thời giảm tổn thương cho các mô lân cận. Điều này giúp xóa sắc tố hiệu quả cao (với số lần cần xóa ít hơn), đồng thời bảo vệ da tốt hơn so với công nghệ trước đó (do ít tạo ra nhiệt hơn).

Xóa màu xăm khó bằng Laser PicoSure.

Ngoài việc phát xung siêu cực ngắn picosecond với đầu chiếu thông thường, Laser PicoSure còn được trang bị thêm đầu chiếu đặc biệt với chùm thấu kính hội tụ cực nhỏ “Focus Lens Array”. Tia Laser PicoSure khi đi qua đầu chiếu này sẽ tạo ra chùm tia laser cực nhỏ, cực mạnh với xung lực được nâng cao hơn 20 lần ở tiêu điểm hội tụ bên dưới da, tác động mạnh, kích thích làm tăng sinh collagen, elastin, tạo hiệu quả cao trong việc xóa sẹo, xóa nám, trẻ hóa da, đồng thời lại không gây tổn thương bề mặt da bên trên.

Xóa tàn nhang bằng Laser PicoSure.

Với hiệu quả cao trong điều trị bằng Laser PicoSure, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú được CynoSure, là tập đoàn sản xuất các máy Laser RevLite, PicoSure…mời báo cáo trong Hội nghị thẩm mỹ da thế giới Dasil cuối năm 2015. Bên cạnh đó, bác sĩ Tú cũng được mời làm Thành viên sáng lập của Hội đồng cố vấn y khoa Châu Á - Thái Bình Dương CynoSure và báo cáo hiệu quả điều trị trong Hội thảo laser thẩm mỹ Châu Á Thái Bình Dương tại Bangkok, Thái Lan ngày 5/6 vừa qua.

Tiến sĩ, bác sĩ Tú giới thiệu kinh nghiệm điều trị bằng Laser PicoSure cho các bác sĩ quốc tế.

Laser PicoSure được sử dụng để chữa nám, xóa bớt đen, xóa tàn nhang, xóa đồi mồi, xóa sẹo, xóa hình xăm, chân mày xăm, mí mắt xăm (kể cả các màu khó như xanh lá, xanh da trời, tím…). Bên cạnh các điều trị này, hiện Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú còn nhận điều trị lại các trường hợp bị hư da do các điều trị da không phù hợp hoặc biến chứng do dùng mỹ phẩm không phù hợp… Xem thêm tại đây hoặc liên hệ Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú.

Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú 290-292 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM Điện thoại:(08) 3601 9999 - 0909 050 789

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú)