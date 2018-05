Xua tan nỗi lo ngực chảy xệ

Ngực bị chảy xệ là một quá trình tự nhiên diễn ra ở phụ nữ, bởi các mô tuyến có nhiệm vụ làm cho ngực săn chắc, căng tròn sẽ bị chùng nhão và biến dạng do tuổi tác, sinh nở hoặc tăng giảm trọng lượng không đúng cách. Phụ nữ sau khi sinh, ngực thường sẽ xấu đi do cho con bú và ở độ tuổi càng cao thì việc thiếu hụt hormone estrogen sẽ kéo theo sự giảm sút collagen. Điều này dẫn đến sự phục hồi tự nhiên càng kém, hệ đàn hồi và liên kết ở mô ngực cũng bị suy yếu, khiến ngực dần mất đi nét căng tròn.

Sản phẩm làm săn ngực Acti Buste của nhãn hiệu Carole Franck tại Pháp mang đến kết quả chỉ trong thời gian ngắn cho những ai đang lo lắng về đôi gò bồng đào vốn căng tròn hấp dẫn nay dần trở nên nhão và chảy xệ.

Acti Buste được chiết xuất từ các thành phần thảo mộc thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, bao gồm: cỏ đuôi ngựa, rau má giúp tăng cường hoạt động sản sinh các sợi collagen nhằm tạo nên tính đàn hồi tối đa cho bầu ngực; hạt Methi có tác dụng thúc đẩy sự hình thành và tập trung các mô mỡ nơi vùng ngực một cách tự nhiên, tạo cho bầu ngực vẻ căng tròn, săn chắc; lúa mì giúp cung cấp độ ẩm và giảm kích ứng cho da; bưởi chứa vitamin C, E và P có tác dụng chống lại các gốc tự do gây ra lão hóa và suy giảm collagen.

Các dưỡng chất này sẽ thẩm thấu qua da và đi đến mô tuyến của bầu ngực, giúp kích hoạt các tế bào vùng ngực phát triển, thúc đẩy sản sinh collagen, giúp các mô liên kết chặc chẽ và đàn hồi tốt, kích thích tập trung mỡ nơi vùng ngực, mang đến cho núi đôi vẻ căng tròn, nở nang và săn chắc. Ngoài ra, sản phẩm này còn có tác dụng duy trì collagen và giúp sản sinh ra các tế bào mới, vì vậy giúp ngực phát triển hoàn thiện và săn chắc hơn. Chỉ sau vài tuần thực hiện massage vùng ngực đúng cách và đều đặn với Acti Buste của Carole Franck thì núi đôi sẽ trở lại vẻ căng đầy.

Acti Buste đã được kiểm nghiệm lâm sàng tại Pháp.

