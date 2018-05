Yếu tố thành công của một ca nâng mũi

Chiếc mũi là một trong những điểm nhấn trên khuôn mặt, quyết định đến nhan sắc của mỗi người. Một chiếc mũi đẹp sẽ mang lại cho gương mặt nét đẹp hài hòa, thanh tú. Tuy nhiên, với cơ địa người châu Á, không phải ai cũng có được một chiếc mũi đẹp tự nhiên. Để hoàn thiện vẻ đẹp của mình, nhiều người tìm đếm các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ.

Nếu như các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi truyền thống khiến bạn lo sợ về độ an toàn cũng như chất lượng thì bạn có thể tham khảo phương pháp nâng mũi S-Line. Phương pháp sử dụng sụn tự thân để đem đến cho bạn một chiếc mũi có độ cong hình chữ S tự nhiên, giúp bảo vệ mũi, xóa bỏ các biến chứng thường gặp như lộ sóng, bóng đỏ, thủng da đầu mũi...

Chiếc mũi S-line đáp ứng các tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ Á Đông. Độ cong tự nhiên từ sống mũi đến đầu mũi, chóp mũi tròn trịa, cánh mũi thon, lỗ mũi kín nhỏ như hạt chanh.

Hình ảnh so sánh giữa phương pháp nâng mũi cổ điển và phương pháp S-line.

Đặc điểm của mũi S-line: đầu mũi cao dài thon gọn hình chữ A, mũi có độ cong dạng chữ S tự nhiên, hai lỗ mũi kín mềm mại và tự nhiên.

Phương pháp nâng mũi S-line phức tạp phương pháp cổ điển vì phải tuân theo đúng tiêu chuẩn: gọt xương mũi to, cắt cánh, kéo dài đầu mũi, bao bọc đầu mũi bằng sụn tự thân… Do đó, nâng mũi S line sẽ an toàn khi làm tại bệnh viện lớn bởi hệ thống máy móc đầy đủ, hiện đại và đủ tiêu chuẩn đáp ứng các quy trình gây mê, hồi sức, vô trùng.

Hình ảnh khách hàng sau khi nâng mũi S-line tại Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu, dáng mũi cong hình chữ S mềm mại và tự nhiên, chóp mũi cao thon gọn, 2 lỗ mũi có hình hạt chanh khiến tổng thể khuôn mặt sắc sảo hơn.

Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu có đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, chuyên về thẩm mỹ có hơn 30 năm trong phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình và thường xuyên tu nghiệp tại nước ngoài. Bằng bí quyết và kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ bác sĩ này sẽ cân nhắc khuôn mặt của từng khách hàng để chỉnh hình một cách tự nhiên. Tham khảo thêm thông tin tại đây.

