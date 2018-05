Thoát ám ảnh nám da sau 6 năm chữa trị

Vốn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, lại là chủ một spa tại Bình Phước nên khi bị nám da, chị Nguyên cảm thấy thiếu tự tin hơn hẳn. Chị cho biết, thời điểm tuổi dậy mặt chị xuất hiện nhiều mụn, lúc sinh em bé (33 tuổi), mụn không còn nhưng lại xuất hiện nám mảng 2 bên má.

Chị tâm sự: "Tôi từng dùng nhiều mỹ phẩm và áp dụng các phương pháp khác nhau nhưng không có tác dụng. Suốt 6 năm trời tôi tốn rất nhiều tiền, đi nhiều nơi nhưng nám ngày càng nặng hơn".

Nám mảng 2 bên má trên mặt chị Nguyên.

Chị cho biết, nắng ở Bình Phước khá gay gắt, kèm theo gió khô khiến việc trị nám của chị gian nan hơn. Có lúc chị bất lực và ám ảnh vì khiếm khuyết trên gương mặt. Nhờ được bạn bè giới thiệu, chị tìm gặp Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Diệp - Chuyên khoa Da liễu phụ trách chuyên môn tại Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp để tư vấn và chữa trị.

Bác sĩ Ngọc Diệp chẩn đoán mặt chị Nguyên bị nám mảng, các đốm nâu nằm sâu dưới da, da bị sẹo và lỗ chân lông to. Thêm vào đó, da chị cũng yếu do từng sử dụng nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, cũng như can thiệp không đúng giải pháp công nghệ khiến nám ngày càng nặng hơn.

Sau khi trải qua 2 lần trị nám bằng laser siêu vi điểm và Laser Nd:Yag, kèm thuốc thoa lẫn thuốc uống theo chỉ dẫn của bác sĩ Diệp, đến nay, các vết nám trên mặt chị được cải thiện, da căng, mịn màng và sáng hơn trước.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Diệp là bác sĩ điều trị nám trực tiếp cho chị Nguyên.

Thoát khỏi ám ảnh nám, chị Nguyên gây chú ý với người đối diện bởi làn da căng mịn, cách ăn mặc và phong cách trang nhã. Nhiều người bất ngờ khi biết chị sắp bước qua tuổi 40.

“Làn da đẹp có thể giúp bạn tự tin và thuận lợi hơn trong các mối quan hệ, giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, nếu da sạm nám hay bị vấn đề khác, bạn đừng từ bỏ hay nóng vội mà sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, cũng như điều trị ở nơi không uy tín. Trong trường hợp đó, bạn nên tìm đến các bác sĩ da liễu chuyên môn giỏi để được chữa trị bằng phương pháp phù hợp, tránh mất thời gian, tiền bạc và biến chứng về sau", chị Nguyên nói thêm.

Làn da trắng mịn, tươi tắn của chị Nguyên hiện tại.

Từ ngày đẩy lùi nám, spa của chị Nguyên tại Bình Phước ngày càng đông khách hơn nhờ sự duyên dáng, lịch sự của cô chủ. Nhiều người khen da chị ngày càng mịn màng, trắng sáng.

*Video: Hành trình thoát nám da của chị Nguyên

Thoát ám ảnh nám da sau 6 năm chữa trị

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp)