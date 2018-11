Thủ thuật nâng mông làm đẹp tiềm ẩn nguy cơ chết người

Nhu cầu sở hữu vòng ba đầy đặn khiến số người làm thủ thuật nâng mông kiểu Brazil (BBL) tăng mạnh trong 5 năm qua. Tuy nhiên, BBL ẩn chứa không ít rủi ro. Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ đánh giá đây là thủ thuật dao kéo có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian là hình mẫu khiến nhiều chị em quyết định phẫu thuật nâng mông. Ảnh: MC.

Theo The Conversation, BBL là kỹ thuật nâng mông bằng cách lấy mỡ từ các vùng cơ thể không mong muốn cấy vào vòng ba. Bệnh nhân chọn BBL có thể do nhiều lý do khách quan, từ mục đích thẩm mỹ đến cải thiện chấn thương hoặc giải quyết một số vấn đề trong đời sống thường nhật như khó mặc quần.

Nếu không thực hiện chính xác, BBL rất dễ dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà điển hình là thuyên tắc mỡ, tình trạng mỡ đi vào mạch máu và ngăn chặn lưu thông máu. Khi tai biến xảy ra ở phổi, mỡ khiến oxy không thể vào máu. Vấn đề xảy ra ở não, bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ. Cả hai trường hợp này đều dẫn đến cái chết.

Gần đây, thuyên tắc mỡ được xác định là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với BBL, tỷ lệ bệnh nhân chết vì thuyên tắc mỡ lên tới một trên 3.000 ca. Nghiên cứu năm 2015 cho thấy BBL có thể gây tổn thương mạch máu vùng mông, từ đó cho phép mỡ xâm nhập vào máu. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo "tiêm mỡ vào mông cần được tiến hành thật cẩn thận, tránh tiêm sâu vào cơ".

Tại Mỹ, những cái chết do BBL dấy lên lo ngại về độ an toàn của phương pháp thẩm mỹ này. Tháng 6/2018, một phụ nữ gốc Cuba qua đời sau ca nâng mông ở Miami. Khám nghiệm tử thi cho thấy chất béo tràn vào tim và phổi nạn nhân, các mạch máu ở mông cũng bị tổn thương. Ngoài người phụ nữ này, giới chức Miami ghi nhận ít nhất 7 trường hợp tử vong do BBL từ năm 2013 đến nay.

Bên cạnh thuyên tắc mỡ, các vấn đề hậu phẫu như hoại thư và nhiễm trùng huyết cũng đẩy bệnh nhân vào nguy hiểm.

Đối với mọi ca phẫu thuật, nguy cơ tiềm ẩn luôn được cân nhắc với những lợi ích thể chất lẫn tinh thần mà chúng đem tới. Tuy nhiên, trường hợp BBL, rủi ro dường như quá lớn.

Tuy vậy, giữa xã hội bị ám ảnh bởi người nổi tiếng cùng vẻ đẹp phi thực tế, BBL vẫn rất được ưa chuộng bất chấp các hiểm họa. Trước bối cảnh này, giới chức khuyến cáo các bác sĩ phẫu thuật cần giải thích rõ ràng về nguy cơ cho người có ý định nâng mông, đồng thời tìm biện pháp tăng an toàn, giảm tử vong.

Minh Nguyên