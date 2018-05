Tiết kiệm 50% phí làm đẹp đón Tết cùng Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp

Nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành suốt thời gian qua, Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp tặng ngay ưu đãi 50% chi phí cho nhiều dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao. Theo đó, bạn có cơ hội trải nghiệm trị liệu da và làm đẹp cao cấp với nửa giá so với thông thường.

30 suất làm đẹp ưu đãi mỗi dịch vụ dành cho chị em đăng ký sớm nhất.

Tết đang cận kề, thời gian lại eo hẹp, do đó, các phương pháp làm đẹp mang lại hiệu quả nhanh mà không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày là tiêu chí được nhiều chị em lựa chọn. Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp - địa chỉ thẩm mỹ và trị liệu da - giới thiệu đến chị em nhiều dịch vụ tân trang nhan sắc mà không cần tốn thời gian nghỉ dưỡng, có thể quay lại công việc ngay sau trải nghiệm.

Nhiều chị em có nhu cầu làm sáng da. Không ít người chọn mỹ phẩm thoa hay áp dụng các phương pháp chăm sóc da cơ bản để làm bật tông. Tuy nhiên, với chị em gặp phải vấn đề sắc tố như tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi, sạm, nám da… thì các phương pháp trên không mang lại hiệu quả tức thì, do đó cần trị liệu bằng các công nghệ laser.

Các liệu trình trị da tăng sắc tố tại Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp ứng dụng các công nghệ laser hiện đại như laser Pico giây, laser Nd:Yag Q-Switched, laser siêu vi điểm... giúp loại bỏ hắc tố melanin khiến da sạm màu, trả lại vẻ mịn màng, trắng sáng.

Bên cạnh làm sáng da, nhu cầu xóa nếp nhăn, làm thon gọn khuôn mặt để trông trẻ trung hơn trong năm mới cũng nhận được quan tâm của chị em khi đến Ngọc Diệp, nhất là chị em trên 30 tuổi. Công nghệ HIFU sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm với các đầu tip chuyên biệt 1.5mm, 3.0mm và 4.5mm giúp đưa năng lượng đi xuống các lớp da và sâu tận lớp cân cơ nông để làm săn chắc collagen, đốt cháy lớp mỡ. Giải pháp này mang lại hiệu quả nâng cơ, xóa nọng cằm, giúp tăng sinh collagen mới, xóa nếp nhăn và làm căng những vùng da chảy xệ để khuôn mặt thon gọn, thanh thoát hơn.

Khi sử dụng công nghệ HIFU để trẻ hóa da, chị em chỉ cần thực hiện một lần, hiệu quả có thể duy trì lâu dài, làn da chị em cũng không lưu lại dấu vết nào nên không cần nghỉ dưỡng.

* Làm đẹp đón Tết cùng Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp

Tiết kiệm 50% phí làm đẹp đón Tết cùng Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp

Một số chị em lo lắng về rãnh mũi má sâu khiến khuôn mặt già hơn tuổi thì có thể áp dụng công nghệ Fotona 4D. Công nghệ nay kết hợp hai bước sóng laser Er:Yag và Nd:Yag xung dài tác động làn da từ trong ra ngoài, khắc phục lão hóa ở các lớp da gồm: lớp cân cơ nông, lớp hạ bì, bì và thượng bì. Fotona 4D đem đếm hiệu quả làm săn chắc các lớp da, căng da chảy xệ, giúp da sáng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm đầy rãnh mũi má.

Ngoài các phương pháp thẩm mỹ công nghệ cao trên, để có làn da căng mịn, đầy sức sống chị em, còn có thể sử dụng các các liệu pháp ứng dụng công nghệ sinh học như: công nghệ như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP); công nghệ cấy tinh chất tăng trưởng tế bào thiên nhiên, collagen sinh học... giúp cải thiện các tình trạng da khô sần, lỗ chân lông to, phục hồi tổn thương da do sẹo, sạm da do ánh nắng…

Làm đẹp tại Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp, chị em có thể yên tâm bởi khâu khám và điều trị đều được Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Diệp - chuyên khoa da liễu, kinh nghiệm hơn 15 năm - trực tiếp thực hiện. Chị em còn được trải nghiệm các công nghệ làm đẹp hiện đại, không ảnh hưởng sức khỏe và không nghỉ dưỡng giúp chị em nhanh chóng quay lại với công việc.

Bạn có thể liên hệ hotline 0938 233 788 - 0938 23 1616 để được bác sĩ Lê Ngọc Diệp tư vấn về tình trạng da.

Các đốm nám bị đẩy lùi nhờ giải pháp công nghệ cao.

