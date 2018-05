Tìm lại nụ cười cho cô bé không có tuổi thơ vì hô hai hàm

Mặc cảm suốt thời niên thiếu

Sinh trưởng trong gia đình không mấy khá giả ở Đà Nẵng, Trà My lớn lên cùng ngoại hình khiếm khuyết. Ngày nhỏ, bố mẹ em không để ý đến tình trạng hàm hô của con vì nghĩ khi trưởng thành, hạn chế trên gương mặt có thể thay đổi. Nhưng càng lớn, hai hàm của My hô rõ rệt, hở cả xương và lợi.

Khiếm khuyết ngoại hình khiến em bị bạn bè trêu chọc. Vì mặc cảm, cô bé không dám đối diện ai. Trong khi bạn bè thoải mái cười đùa, học cách làm điệu... thì Trà My sống khép kín, không dám soi gương vì sợ phải đối diện với khuôn mặt không hoàn hảo.

Nhìn thấy con gái buồn, lén khóc một mình, chị Hạnh - mẹ bé Trà My không kìm được nỗi đau. Hơn ai hết, chị biết con khao khát sở hữu khuôn mặt bình thường như bao người. Chị chia sẻ, tình trạng hàm hô nặng khiến Trà My ít cười, nếu có cười thì cũng chỉ gượng gạo để mẹ khỏi đau lòng. Hàm hô khiến gương mặt em già hơn nhiều tuổi và khả năng ăn nhai cũng yếu hơn người khác.

Mặc cảm ngoại hình khiến Trà My vùi mình trong căn phòng nhỏ, ngày ngày làm bạn với sách vở để khỏa lấp nỗi buồn. Học tập giúp em tạm quên đi nỗi đau và những lời trêu chọc. Nhờ chăm học, cô bé trở thành học sinh giỏi Văn, thậm chí, Trà Mi còn được cô giáo đề nghị đứng lớp luyện thi Văn cho các bạn học sinh lớp 10.

Chị Hạnh kể, một lần, con gái vừa đi học về đã chạy đến ôm mẹ òa khóc. Cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn: "Mẹ ơi, con không có tuổi thơ. Tuổi thơ thì phải có nụ cười, còn con không có một lần nở nụ cười trọn vẹn". "Rồi con bé van xin tôi, mẹ phẫu thuật cho con đi, đây là ước mơ lớn nhất cuộc đời con. Sau này lớn lên con sẽ cố gắng làm kiếm tiền để trả lại cho mẹ", chị xúc động nói thêm.

Vì thương con, chị quyết tâm kiếm tiền để đưa con vào TP HCM tìm giải pháp chữa trị.

Tìm lại nụ cười nhờ phẫu thuật hàm hô

Sau phẫu thuật, Trà My sở hữu ngoại hình cần đối, hài hòa.

Sau thời gian dài tham khảo thông tin, chị Hạnh tìm đến Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc để xin tư vấn.

Bác sĩ nhận định, hô được phân ra 3 dạng chính: do răng, do hàm và do cả 2 nguyên nhân trên. Nếu do răng thì niềng là hợp lý, còn do hàm chỉ có phẫu thuật mới mang lại kết quả cao. Bác sĩ phải nhận định chính xác nguyên nhân, chỉ định đúng phương pháp để giải quyết tình trạng hô và quan trọng hơn là điều chỉnh khớp cắn khít lại.

Theo ông, Trà My bị hô hai xương hàm trên dưới kèm hở lợi nặng, nguyên nhân hô là do xương nên cần phải phẫu thuật, sau đó kết hợp chỉnh răng. Trước lo lắng của gia đình bệnh nhân rằng con gái có thể gặp biến chứng, nguy hại đến sức khỏe, Tiến sĩ Tú Dung cho biết: "Việc phẫu thuật hàm hô ở tuổi 17 không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bé. Quá trình này được thực hiện tỉ mỉ, cơ địa cũng như độ tuổi này có thể đáp ứng các thao tác phẫu thuật".

Để giúp Trà My lấy lại nụ cười và sở hữu gương mặt như mơ ước, chuyên gia kết hợp phẫu thuật hàm hô trên dưới để đẩy lùi hàm về sau. Ông cắt một lớp xương hàm trên đẩy về phía trước nhằm khắc phục tình trạng hở lợi. Sau vài giờ phẫu thuật căng thẳng, tình trạng hô hai hàm của cô bé 17 tuổi được loại bỏ.

Những ngày sau đó, do mới phẫu thuật, Trà My không thể ăn nhai bình thường, hầu như chỉ ăn cháo và uống sữa. Ba tháng qua đi, răng hàm cô bé dần định hình, nhìn mình trong gương, em không thể tin được cấu trúc khuôn mặt mình thay đổi hoàn toàn. "Em dường như trẻ ra 10 tuổi, không còn già và xấu như trước đây", Trà My tâm sự.

Mới đây, cô bé và mẹ tiếp tục vào TP HCM để niềng răng. Bác sĩ Tú Dung cho biết, tình trạng hô đã được khắc phục sau ca phẫu thuật, việc niềng răng này nhằm mục đích để răng đều và đẹp hơn. Quá trình chỉnh răng này diễn ra trong 6 tháng, sau thời gian đó, cô bé có thể tháo niềng.

Bác sĩ Tú Dung (ngoài cùng bên trái) - người trực tiếp phẫu thuật hàm hô cho Trà My.

Sau phẫu thuật hàm hô, Trà My tự tin, yêu đời hơn. Cô bé cười nhiều và mạnh dạn tham gia hoạt động ngoại khóa. Chiếc gương cũng được đặt ngay ngắn trong phòng. Chị Hạnh chia sẻ, trước và sau thẩm mỹ, con gái như biến thành hai người khác nhau. Thấy con thoát khỏi mặc cảm, chị không hối hận với quyết định của mình.

Chị Hạnh cũng mong chờ thời khắc con tháo niềng răng, cánh cửa tương lai dần rộng mở, ngoại hình đẹp có thể giúp Trà My tự tin bước vào đời.

Thi Quân