Trải nghiệm làm đẹp tại 'Ngày vàng tỏa sáng sắc da'

Soi khám da miễn phí

Với nhiều chị em, trang điểm là bước làm đẹp không thể thiếu mỗi khi ra ngoài nhằm tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sở hữu làn da đẹp nếu hiểu rõ đặc tính của da và áp dụng phương pháp chăm sóc đúng cách mà không phải tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc.

Tại "Ngày vàng tỏa sáng sắc da", bạn sẽ được phân tích da và sắp xếp đúng loại nhờ được chuyên viên soi khám miễn phí bằng thiết bị hiện đại. Từ nền tảng kiến thức đó, chị em có thể lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp, có tác dụng làm đẹp.

Hướng dẫn quy trình chăm sóc da chuẩn

Thời tiết mùa hè khắc nghiệt khiến làn da dễ bị tấn công bởi ánh nắng mặt trời, khói bụi… gây nổi mụn, cháy nắng, thâm sạm, nám, tàn nhang… Vì thế, học cách nâng niu làn da trong thời điểm “nhạy cảm” này có vai trò rất quan trọng.

Đội ngũ bác sĩ da liễu chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm đồng hành cùng chương trình gồm: bác sĩ Thiên Kim và bác sĩ Lê Vi Anh. Các chuyên gia sẽ dựa vào kết quả soi khám da thực tế để xây dựng quy trình chăm sóc da phù hợp, giúp chị em tự tin tỏa sáng với làn da khỏe khoắn, sáng mịn tự nhiên, bất chấp tác động từ môi trường ngoài.

Từ kết quả soi da, bác sĩ sẽ hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp với làn da của từng chị em.

'Selfie lung linh, rinh quà giá trị'

Hòa cùng mùa hoa anh đào đang bung nở khắp đất nước mặt trời mọc, thương hiệu dược mỹ phẩm Nhật Bản - Sakura cũng đem đến "Ngày vàng tỏa sáng sắc da" không gian riêng được thiết kế dựa trên khung cảnh thiên nhiên ngập tràn sắc anh đào.

Chìm đắm trong bức tranh lung linh ấy, chị em không chỉ được lưu giữ những bức hình "đẹp, độc, lạ", mà còn có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị. Chỉ cần check-in Facebook, bạn sẽ nhận một phiếu dịch vụ chăm sóc da tại spa trị giá 790.000 đồng; một bộ sample - sữa rửa mặt, mặt nạ ngủ và 5 viên serum dưỡng trắng da, chống lão hóa Sakura; một khăn mặt Sakura cao cấp; một voucher mua hàng trị giá 200.000 đồng.

Primmy Trương, Quỳnh Anh Shyn, Tú Vi là những gương mặt góp mặt trong sự kiện

Đặc biệt, "Ngày vàng tỏa sáng sắc da" giúp bạn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ với nhiều gương nghệ sĩ trẻ như diễn viên Tú Vi, Quỳnh Anh Shyn và nhiều beauty blogger như Primmy Trương, Mailovesbeauty, Nguyễn Liên Anh, Beauty in your way, Letsplaymakeup và Vanmiu Beauty.

Tham dự chương trình, bạn còn được ưu đãi khi mua hàng tại showroom, sở hữu những sản phẩm chăm sóc da chất lượng đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Sakura từ Nhật Bản với chi phí tiết kiệm và dịch vụ tốt. Đăng ký tham dự chương trình tại đây.

