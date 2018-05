Trị mỡ bụng cho mẹ, không gây hại cho bé

Các biện pháp giảm mỡ bụng sau sinh của mẹ bỉm sữa

Sau vượt cạn, có đến gần 90% chị em phải đối mặt với tình trạng sổ bụng, mất dáng. Những thân hình thon thả, chiếc bụng phẳng gọn sau 9 tháng 10 ngày bỗng trở nên nặng nề, sồ sề, không chỉ tích tụ nhiều mỡ thừa mà còn bị chảy xệ, nhăn nheo, rạn da. Dù có nhiều hướng cải thiện khác nhau, mỡ bụng sau sinh vẫn không dễ giải quyết, đặc biệt với trường hợp mẹ sinh nhiều con và đang nuôi con bú.

Bụng mỡ nặng nề, chảy xệ sau sinh luôn là nỗi ám ảnh với hầu hết "mẹ bỉm sữa" bởi tính chất cứng đầu, khó trị.

Ăn kiêng sau sinh được nhiều phụ nữ áp dụng, tuy nhiên, ăn kiêng tức là phải cắt giảm nguồn năng lượng và dưỡng chất cần thiết nạp vào cơ thể, điều này dễ khiến các mẹ bị mất và giảm chất lượng sữa, không đủ sức để nuôi con bằng sữa mẹ trong 2 năm đầu. Bên cạnh đó, việc dùng thuốc giảm cân là lựa chọn thiếu hợp lý bởi thành phần, tính chất của thuốc có thể làm thay đổi chất lượng sữa, gây bệnh cho bé.

Luyện tập thể thao cũng là giải pháp được nhiều chị em chọn lựa, thế nhưng, tập thế nào để không ảnh hưởng sức khỏe còn yếu sau cuộc vượt cạn, tập ra sao để vẫn có nhiều thời gian chăm sóc con sơ sinh lại là điều khó khăn. Chờ bé cai sữa rồi mới giảm mỡ thì lại quá muộn bởi khi đó mỡ đã cứng, nhiều và vóc dáng đã nặng nề hơn.

Trị dứt điểm mỡ bụng cho mẹ, an toàn cho bé

Làm thế nào để vừa xử lý dứt điểm mỡ bụng, vừa không ảnh hưởng đến lượng sữa nuôi con, không gây nguy hiểm khi cho con bú là nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ. Thấu hiểu điều ấy, Viện thẩm mỹ công nghệ cao Cosmo gợi ý cho chị em phương pháp giảm mỡ không phẫu thuật an toàn và hiệu quả - Cavi-Lipo.

Công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Lipo giúp loại bỏ ít nhất 6-18cm vòng eo, tái tạo đến 90% tình trạng chảy xệ, chùng nhão đang được Cosmo ưu đãi đến 50% chi phí và tặng liệu trình săn chắc da Endymed Pro.

Với nguyên lý sử dụng nguồn năng lượng nhiệt và sóng âm cao tần tạo ra vô số bong bóng chân không siêu nhỏ, Cavi-Lipo sẽ tạo thành các đợt sóng xung kích, nổ tung và phá hủy cùng lúc hàng trăm nghìn tế bào mỡ nằm bên dưới da, kể cả các vùng mỡ cứng và khó giảm mà không gây ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh và tổn thương các mô xung quanh.

Do chỉ mang tính tác động cục bộ riêng vùng mỡ thừa, không đưa hóa chất gì vào cơ thể nên Cavi-Lipo không gây ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng nguồn sữa mẹ. Việc không can thiệp dao kéo giúp cơ thể mẹ sau sinh an toàn. Năng lượng nhiệt và sóng âm từ Cavi-Lipo được chứng nhận không gây nguy hiểm cho cơ thể, đặc biệt là bà mẹ sau sinh bởi FDA (Mỹ) .

Ưu điểm của Cavi-Lipo

Cavi-Lipo có nhiều ưu điểm nổi bật như: có thể giảm đến 95% mỡ thừa, thu gọn 6-18cm vòng eo chỉ trong một lần điều trị; tiêu hủy tận gốc mỡ thừa, cam kết không tích tụ mỡ trở lại; tái tạo, làm săn chắc thành da bụng chảy xệ, nhăn nheo, chùng nhão, giúp vùng bụng sau điều trị bằng phẳng, mịn màng, không gồ ghề, móp méo.

Giải pháp này còn có khả năng cải thiện tình trạng hông to, eo lớn, tạo dáng đường cong eo hông chữ S nuột nà; giảm ít nhất 80% tình trạng rạn da bụng cho mẹ sau sinh do mang thai lớn; an toàn và hiệu quả cho bà mẹ sau sinh, đảm bảo sức khỏe của mẹ, không ảnh hưởng đến việc nuôi con nhỏ; chỉ điều trị trong một lần, thời gian hồi phục ngắn, không cần nghỉ dưỡng nhiều nên tiết kiệm thời gian để mẹ nuôi con nhỏ. Xem chi tiết tại đây.

Vòng bụng sau sinh của khách hàng thon thả, gọn gàng nhờ tác động hiệu quả, an toàn của Cavi-Lipo và Endymed Pro.

Mừng xuân mới và khai trương chi nhánh tại Cần Thơ, Viện thẩm mỹ công nghệ cao Cosmo giảm 50% chi phí giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Lipo, đồng thời tặng miễn phí liệu trình săn chắc da bụng Endymed Pro.

Ngoài ra, tất cả dịch vụ công nghệ cao khác tại Cosmo đều được giảm đến 50% chi phí cùng nhiều gói làm đẹp khác. Chương trình kéo dài từ 12/12/2016 đến 25/1/2017 tại tất cả chi nhánh của Cosmo. Xem chi tiết tại đây.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ công nghệ cao Cosmo)