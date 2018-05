Tùng Leo kiểm soát cao huyết áp nhờ tập boxing suốt 4 năm

Trong khuôn khổ dự án cộng đồng “I am more than you see’’ do hệ thống trung tâm thể hình California Fitness & Yoga phát động, Tùng Leo chia sẻ: “Tôi phát hiện mình bị cao huyết áp khá sớm và mọi người vẫn nghĩ là do di truyền bởi họ hàng và bố mẹ tôi đều bị cao huyết áp. Tuy nhiên, khi đi khám, bác sĩ nói rằng điều đó hơi vô lý vì tôi còn quá trẻ để bị căn bệnh này".

Lúc ấy, bác sĩ yêu cầu anh làm nhiều xét nghiệm để tìm ra căn nguyên bệnh nhưng không phát hiện điều gì. Trải qua hàng loạt kiểm tra, anh tự chấp nhấp nhận kết quả bệnh cao huyết áp của mình là do di truyền.

* Video: Tâm sự của Tùng Leo, trích từ dự án "I am more than you see"

Tùng Leo và căn bệnh cao huyêt áp Thời kỳ huyết áp tăng cao nhất, Tùng Leo phải đem theo thiết bị bên người, cứ cách 30 phút thì máy cập nhật kết quả một lần và gửi về bệnh viện để theo dõi vì các bác sĩ nói rằng anh có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không kiểm soát được mức độ cao đột ngột của huyết áp thời điểm đó.

Khi biết mình bị bệnh, anh luôn lạc quan và tự chọn niềm vui mỗi ngày và không bao giờ nghĩ đến ngày hôm sau. "Vì thế, tôi sống giàu năng lượng mỗi ngày, làm tất cả những gì mình thích và không chờ đợi”, anh nói.

Tùng Leo luôn nỗ lực vượt qua bệnh tật nhờ boxing.

Bố là người đầu tiên Tùng tâm sự khi biết tình trạng sức khỏe của mình. Khi đó, hai cha con khóc rất nhiều. Do căn bệnh quá nguy hiểm, anh muốn bố chuẩn bị tinh thần cho chuyện có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Bác sĩ nói, khi bị mắc bệnh cao huyết áp, các thành động mạch của người bệnh nhận quá nhiều áp lực trong quá trình bơm máu cho tim. Anh chia sẻ: “Điều tôi lo lắng nhất là mình sẽ phải ra đi trước bố”.

Anh cho biết mình là người khá hời hợt về mặt sức khỏe. Anh không biết những người khác khi bị cao huyết áp sẽ như thế nào, trong khi anh hầu như không cảm nhận được mình đang bị nguy hiểm ra sao.

"Có thể triệu chứng cao huyết áp đang tồn tại trên thân thể tôi, nhưng công việc và áp lực khiến tôi quên mọi thứ. Mọi người xung quanh có thể nhìn thấy nhưng tôi lại không biết gì hết. Cho tới tận giờ phút này, nếu hỏi tôi có bao giờ cảm nhận được cái chết thì tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Bởi tôi là người yêu công việc và khi làm việc thì quên hết tất cả”, Tùng Leo nói thêm.

Bên cạnh chế độ ăn uống, anh cũng rèn luyện sức khỏe bằng tập luyện thể thao cho tim mạch tốt hơn.

Vì lo lắng bệnh tình của con trai, bố Tùng Leo nhắn nhủ anh nếu thương bố thì đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra và hãy tìm mọi cách để cải thiện sức khỏe. Từ đó, chàng MC tài năng mới bắt đầu chú trọng, lắng nghe tư vấn bảo vệ sức khỏe từ bác sĩ để có những bữa ăn hợp lý.

Bên cạnh chế độ ăn uống, anh cũng rèn luyện sức khỏe bằng tập luyện thể thao cho tim mạch tốt hơn. Ban đầu, Tùng Leo lựa chọn tập gym đơn thuần để rèn luyện thể chất. Nhưng sau đó, anh lại chuyển sang boxing. “Cứ mỗi lần nhìn thấy lồng boxing thì tôi ham lắm, thế nhưng vẫn e dè vì thể trạng hiện tại. Nhờ huấn luyện viên cá nhân động viên, tôi đã bước vào và tập thử”, anh nói tiếp.

Nhớ lại thời điểm chọn môn boxing, anh cho rằng đây là quyết định liều lĩnh. Trong khi bác sĩ khuyến cáo tránh vận động mạnh, Tùng Leo lại đam mê món thể thao đối kháng yêu cầu dùng nhiều sức. Anh chia sẻ: “Lời khuyên của bác sĩ và lịch trình tập luyện do huấn luyện viên đưa ra gần như ngược nhau, nhưng tôi tin vào huấn luyện viên của mình!”

Quá trình tập của Tùng Leo diễn ra khá dài nhưng do bận rộn nên anh chỉ có thể tập trung trong 6 tháng trở lại đây. Sau khi chơi boxing, anh thấy tình trạng sức khỏe được cải thiện. “Bệnh cao huyết áp làm tôi yếu đi, vì thế, việc tập boxing vào buổi sáng giúp tôi có tinh thần thoải mái hơn, giải quyết công việc tốt hơn”, anh tâm sự.

Sau 4 năm luyện boxing cùng chế độ ăn uống khoa học, chứng cao huyết áp của Tùng Leo được kiểm soát ổn định. Anh cho biết, tinh thần mới là thứ khiến anh nhận ra mình khỏe mạnh hơn vẫn tưởng. "Boxing nói riêng và các môn rèn luyện thể chất khoa học nói chung là cầu nối để rèn luyện tinh thần thép’’, anh kết luận.

Việc tập boxing một cách khoa học để cải thiện sức khỏe đang trở nên phổ biến. Bộ môn này hiện được đưa vào luyện tập chuyên nghiệp tại hệ thống trung tâm California Fitness & Yoga với đội ngũ huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế.

Tùng Leo chia sẻ: “Sức khỏe của tôi hiện tại khá tốt. Tôi tiếp tục dành thời gian cho việc tập luyện boxing ở Trung tâm California Fitness & Yoga, uống thuốc điều hòa huyết áp nên không còn nguy hiểm đến tính mạng như thời điểm đầu”.

Dy Khoa