Vì sao chạy bộ nhiều vẫn béo

Ảnh: sportsrehabto.com.

Các bài tập nâng nhịp tim thường được cho là phương pháp giảm cân hiệu quả nhất, vậy nên nhiều người tập chạy bộ. Thế nhưng không ít trong số đó lại cảm thấy khó hiểu khi chạy nhiều mà vẫn béo. Dưới đây là những lý do khiến bạn vẫn béo dù đã chạy bộ, theo Sciene of Us nghiên cứu.

Đánh giá quá cao nỗ lực của bản thân

Theo một nghiên cứu, trong một buổi chạy hiệu quả nhịp tim của người tập sẽ tăng lên 77-93%. Thế nhưng đa số chỉ đạt 75%, chứng tỏ nỗ lực đã bỏ ra chưa đủ.

Chỉ cố hoàn thành cho xong mục tiêu chạy bộ

Nếu muốn thon thả hơn, điều bạn cần quan tâm không phải chạy được bao xa mà là đạt tốc độ bao nhiêu. Nhiều người chỉ coi trọng quãng đường nên chạy quá chậm so với khả năng, dẫn đến buổi chạy không đem lại hiệu quả giảm béo.

Chạy quá nhiều dẫn đến ăn quá nhiều

Chạy đường dài làm cạn kiệt năng lượng khiến bạn đói cồn cào và dễ ăn quá mức cần thiết. Thêm vào đó có những người nạp quá nhiều tinh bột với suy nghĩ sẽ đốt cháy chúng sau mà không biết rằng buổi tập của họ chưa chắc đã đủ để làm việc đó.

Coi thể dục là một cách "đền tội"

Bạn đã bao giờ để ý có người nói rằng "sẽ tập thể dục bù vào ngày mai" sau khi ăn một bát kem lớn? Thái độ này chẳng có tác dụng gì cả, bởi nó sẽ biến thể dục thành một nhiệm vụ phiền phức. Bạn sẽ không cảm thấy vui vẻ và dễ dàng bỏ ngang.

Chạy bộ có thể không biến giấc mơ giảm cân của bạn thành hiện thực, nó vẫn có những tác dụng như cải thiện tâm trạng, đời sống tình dục và chất lượng giấc ngủ.

Minh Nguyên