Đạm thủy phân giúp trẻ phòng dị ứng

PGS. TS. BS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ việc can thiệp dinh dưỡng hợp lý giúp giảm nguy cơ dị ứng.

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh dị ứng trở nên nguy hiểm đó là các căn bệnh này rất khó nhận biết, thường không thể trị dứt và có nguy cơ tái đi tái lại nhiều lần. Hội thảo "Khám phá sức mạnh vàng của đạm Optipro" được tổ chức ngày 21/11 vừa qua tại TP HCM đã được nhiều mẹ quan tâm.

Theo Tạp chí World Allergy, thế giới hiện có hơn một tỷ người mắc dị ứng, tương đương 1/7 dân số thế giới. Một kết quả nghiên cứu của tạp chí y tế công cộng BMC Public Health cũng cho thấy 15-20% trẻ sơ sinh có nguy cơ bị dị ứng dù trong gia đình không có tiền căn dị ứng. Con số này có thể tăng đến 80% nếu gia đình có trên 2 thành viên bị dị ứng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó giáo sư, tiến sĩ, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược, TP HCM cho biết: “Cho trẻ bú sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng đầu đời là cách tốt nhất nhằm bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ dị ứng. Tuy nhiên, nếu trẻ không được bú mẹ vì lý do nào đó thì công thức dinh dưỡng có đạm thủy phân là một lựa chọn”.

Các mẹ được chuyên gia Nestlé minh họa trực quan về đạm whey dễ hòa tan hơn so với các đạm sữa bò còn nguyên.

Đạm thủy phân một phần chính là công thức đạm được phân tách thành các chuỗi peptit nhỏ, giống với thành phần của sữa mẹ hơn. Do đó, chúng thân thiện với hệ tiêu hóa non yếu của trẻ nên giảm được các nguy cơ dị ứng do đạm sữa bò gây ra, góp phần giảm các nguy cơ dị ứng khác. Bên cạnh tác dụng về mặt khoa học, đạm whey thủy phân một phần với công nghệ tiên tiến có mùi vị dễ uống, không bị nhẫn, đắng nên tránh được tình trạng sợ uống sữa ở trẻ.

Hương Giang tự tin đã lựa chọn những dinh dưỡng tốt nhất cho con

Công thức đạm thủy phân cũng được các bà mẹ tham gia hội thảo như Hoa hậu Hương Giang quan tâm. Cô cho biết: “Do tôi sinh mổ nên tiểu Panda có nguy cơ dị ứng cao hơn những đứa trẻ bình thường gấp 3 lần. Bây giờ, nhìn con khỏe mạnh, tôi biết mình đã lựa chọn giải pháp dinh dưỡng đúng đắn".

Linh Hân