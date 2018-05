Hương Giang chia sẻ cách giúp con đối phó dị ứng

Vừa qua, Hương Giang làm thử bài kiểm tra đánh giá nguy cơ dị ứng ở trẻ nhỏ. Kết quả cho thấy tiểu Panda có nguy cơ dị ứng 20-40%. Cô cho biết do sinh mổ nên tiểu Panda có nguy cơ dị ứng cao hơn những đứa trẻ bình thường gấp 3 lần dù không có tiền căn gia đình bị dị ứng.

Tuy nhiên, Hương Giang cảm thấy may mắn vì con khá khoẻ mạnh. Dù lúc bú sữa mẹ hay sữa bột, ăn dặm, bé cũng không kén sữa hay đồ ăn, chỉ thỉnh thoảng mẩn ngứa trong 1-2 ngày mà không rõ nguyên nhân, có thể do dị ứng với tác nhân ngoài môi trường hoặc bị nóng. "Bác sĩ bảo điều đó là bình thường ở trẻ nhỏ, không quá nghiêm trọng”, người đẹp cho biết thêm.

Để giúp Panda đối phó với dị ứng, cô tìm hiểu rất kỹ thông tin về bệnh này, lưu ý các dấu hiệu để tiện theo dõi con. Theo Hương Giang, khi bị dị ứng nhẹ, bé có thể bị nổi mẩn ngứa, hoặc quấy khóc vì đầy bụng, đi ngoài không tốt. Vì dị ứng hay gắn liền với biểu hiện ngoài da, nên nhiều mẹ áp dụng các bài thuốc dân gian như tắm lá cây hoặc khi thấy trẻ đau bụng thì cho uống nước lá ổi nhưng Hương Giang không tin tưởng vào các bài thuốc truyền miệng này. Cô chia sẻ: “Tùy theo mức độ nặng nhẹ tôi sẽ theo dõi con ở nhà hay đưa tới bệnh viện. Tôi chỉ tin tưởng khi con được thăm khám bởi bác sĩ vì họ được đào tạo chuyên môn bài bản”.

Ngoài ra, cô cũng lưu ý việc chọn sữa phù hợp cho trẻ có nguy cơ dị ứng. Trẻ em rất nhạy cảm với môi trường bên ngoài và cần thời gian để thích nghi. Một số loại dị ứng sẽ hết khi bé lớn lên, khi các cơ quan trong cơ thể được hoàn thiện. Một số loại dị ứng khác cần được điều trị bằng thuốc, hoặc các loại sữa chuyên biệt để giảm thiểu triệu chứng dị ứng… Theo Hương Giang, với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, khi nguồn dinh dưỡng chủ yếu được cung cấp qua sữa mẹ nên thận trọng trong ăn uống nếu nuôi con bằng sữa mẹ. Ngược lại, dùng sữa bột, phụ huynh nên chọn loại phù hợp, dễ tiêu hóa để phòng tránh dị ứng.

Đồng quan điểm với Hương Giang, TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược, TP HCM cho biết, cha mẹ nên lưu ý thêm cách phòng ngừa dị ứng thông qua chế độ dinh dưỡng. Nếu trẻ không được bú mẹ vì lý do nào đó thì công thức dinh dưỡng có đạm thủy phân là một lựa chọn. Trong khuyến cáo phòng ngừa dị ứng của Việt Nam (do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Hội Phụ Sản khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam biên soạn), công thức dinh dưỡng đạm whey thủy phân một phần được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng ngừa viêm da dị ứng và dị ứng đạm sữa bò nếu được sử dụng thay cho công thức dinh dưỡng có đạm sữa bò còn nguyên vẹn. Ngoài ra, theo nghiên cứu của GINI (Nghiên cứu can thiệp Dinh dưỡng ở trẻ em của Đức) trên 2.252 trẻ trong 6 năm, công thức đạm whey thủy phân một phần giúp giảm đến 36% nguy cơ viêm da dị ứng từ lúc sinh đến lúc 6 tuổi. Một phân tích gộp đã chứng minh công thức dinh dưỡng đạm whey thủy phân một phần giúp giảm đến 55% nguy cơ dị ứng.

Bên cạnh đó, việc hạn chế sinh mổ không cần thiết, chủng ngừa đầy đủ, vệ sinh môi trường tốt cũng là những biện pháp giúp phòng ngừa dị ứng hợp lý và hiệu quả.

Theo nghiên cứu của Worldallergy, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang mắc bệnh dị ứng và 15- 20% trẻ sơ sinh có nguy cơ bị dị ứng dù không có yếu tố nguy cơ. Có 4 loại dị ứng phổ biến là dị ứng thức ăn, hen suyễn dị ứng, viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng.

Linh Hân