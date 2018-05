10 cách đơn giản cải thiện sức khỏe

Những thói quen xấu có lợi cho sức khỏe / Bí quyết giữ gìn sức khỏe và kéo dài tuổi thọ

Ăn sáng

Đừng bỏ qua bữa ăn sáng hay ăn sáng một cách qua loa, vì đây là bữa ăn quan trọng cung cấp đầy đủ năng lượng cho bạn. Hãy ăn đầy đủ chất với trái cây, rau xanh, ngũ cốc và sữa... Hoa quả và rau xanh có thể cung cấp đầy đủ chất xơ và vitamin, giảm nguy cơ bị táo bón. Các sản phẩm từ sữa chứa nhiều protein, ngũ cốc chứa nhiều carbohydrate, giúp ích cho quá trình đốt cháy chất béo.

Ảnh minh họa: S.S.

Đi bộ

Đây là bài tập thể dục đơn giản nhưng hiệu quả và cần thiết để có một sức khỏe tốt. Đi bộ nhanh sẽ giúp bạn cải thiện tinh thần và hỗ trợ giảm cân ngay cả khi bạn không thích luyện tập. Có rất nhiều cách để tăng thời gian đi bộ trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể luyện tập bằng cách leo cầu thang thay vì sử dụng tháng máy hoặc đỗ xe xa hơn một chút. Tranh thủ vận động bằng cách đi bộ sau bữa tối, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng cũng như ngủ ngon hơn.

Dùng chỉ nha khoa

Không chỉ đánh răng hằng ngày, việc thường xuyên dùng chỉ nha khoa giúp bạn làm sạch những vùng răng mà chiếc bàn chả không với tới được, giúp răng sạch và nướu răng được mạnh khỏe.

Uống nước

Nước là một nhu cầu thiết yếu và giúp cơ thể chúng ta duy trì hoạt động. Ít nhất uống 8 ly nước mỗi ngày, vì thực tế cho thấy cà phê, nước sô đa và rượu không bù đủ lượng nước cần thiết trong chế độ ăn uống. Việc uống nhiều nước còn giúp sáng mắt, đẹp da, lưu thông máu, giữ ẩm, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ tim mạch hay giảm cân…

Ảnh minh họa: S.S.

Kéo căng cơ

Những bài tập kéo căng cơ, nếu được thực hiện thường xuyên trong khoảng 5 phút là rất quan trọng cho cơ bắp của bạn, giúpnâng cao sức khỏe, độ dẻo dai, độ bền. Các chuyên gia đề nghị mỗi người nên chú ý kéo căng cơ tất cả những nhóm cơ chính ít nhất vài lần trong tuần, ngay sau khi tập thể dục. Đối với nhân viên văn phòng, thỉnh thoảng nên rời khỏi bàn làm việc của mình để đứng dậy vươn vai, kéo căng cơ sẽ thấy ích lợi lâu dài.

Thư giãn

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân khiến bạn cảm thấy chán chường. Bạn hãy tìm cách giảm căng thẳng và giành thời gian cho bản thân như chơi ô chữ, đọc một cuốn sách bạn yêu thích, ngồi thiền hoặc thưởng thức một tách trà thảo mộc thơm ngon.

Sử dụng kem chống nắng

Nguy cơ ung thư da của bạn tỷ lệ thuận với mỗi vệt cháy nắng. Do đó hãy bảo vệ sức khỏe bằng cách thoa kem chống nắng để giảm thiểu nguy cơ này. Đừng để đến khi quá muộn để biết rằng làn da của bạn thực sự quý như vàng.

Ảnh minh họa: S.S.

Cung cấp đủ can xi

Trong suốt thời thơ ấu và thiếu niên, cơ thể chúng ta tích cực dự trữ can xi để xương chắc khỏe và da mịn màng. Tuy nhiên, khi bước vào đầu độ tuổi 20, quá trình tích lũy đó dừng lại. Vì thế hãy uống sữa, sữa chua hoặc các thức uống giàu can xi khác để có sức khỏe tốt không chỉ cho hiện tại mà còn cho sức khỏe sau này của bạn.

Nghỉ ngơi 20 phút

Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để thư giãn, hít vào thật chậm và thở ra thật chậm đến khi bạn thấy cơ thể thoải mái. Làm một vài động tác khác nhau như đứng dậy đi bộ, duỗi thẳng tay, chân hay nghe một bản nhạc.

Thắt dây an toàn

Dây an toàn (seat belt) được thiết kế nhằm bảo vệ người ngồi trên xe trong trường hợp va chạm hoặc dừng xe đột ngột. Việc không thắt dây an toàn là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong do tai nạn giao thông. Cần lưu ý là túi khí không thể thay thế toàn bộ tác dụng của dây an toàn.

Khánh Hòa (Theo Cooking light)