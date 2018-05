10 công dụng bất ngờ của thần dược Viagra

Viagra – loại thuốc ban đầu được dùng với mục đích trị cảm lạnh đã khiến người ta bất ngờ vì khả năng của nó trong việc giúp các quý ông tìm lại bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, có vẻ như thần dược màu xanh này còn ẩn chứa những tác dụng lớn hơn thế rất nhiều.

1. Chống ung thư

Các nghiên cứu mới cho thấy Viagra giúp các khối u co lại và bảo vệ tim khi dùng kèm với một số thuốc chống ung thư. Nhóm các nhà khoa học tại VCU School of Medicine đã rất ngạc nhiên trước điều này và tiến sĩ Rakesh C. Kukreja, người phụ trách nhóm nghiên cứu, cho hay: “Viagra sẽ là một ứng cử viên xuất sắc để đưa vào phác đồ trị liệu ung thư”.

2. Giải quyết các vấn đề hôn nhân

Theo thử nghiệm của các nhà nghiên cứu tại bệnh viện Đại học Cairo ở Ai Cập, 32 trong số 35 người sử dụng Viagra đã giải quyết được các vấn đề hôn nhân của họ, thậm chí kết quả có thể thấy ngay khi chưa hết một tháng. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu là chống lại các vấn đề hôn nhân gây ra do rối loạn tâm lý, rối loạn cương dương do sự căng thẳng về tâm thần hoặc cảm xúc. Nếu chứng minh được, Viagra sẽ là giải pháp hữu hiệu để cứu vãn các cuộc hôn nhân bên bờ khủng hoảng.

3. Cứu động vật hoang dã

Ở một số quốc gia như Trung Quốc, phương pháp trị rối loạn cương dương truyền thống là sử dụng bài thuốc hay rượu chế từ các loài động vật quý hiếm như hổ, hay thậm chí là cả tuần lộc và hải cẩu. Đây quả là một vấn đề nan giải, nhưng may mắn thay, sau khi Viagra ra mắt, số lượng săn bắt và buôn bán các loài động vật này vì mục đích nói trên đã giảm đi đáng kể.

4. Giúp gấu trúc không bị tuyệt chủng

Gấu trúc được xem là loài rất khó lai tạo khi nuôi nhốt, nhất là khi chúng chỉ sẵn sàng giao phối trong khoảng 30 giây nếu điều kiện xung quanh tốt và thoải mái. Thế nhưng với Viagra, thời gian này đã được kéo dài lên tới hơn 20 phút và nó sẽ cực kỳ hiệu quả khi kết hợp cùng phương pháp kích thích giao phối ở động vật này vốn đã được áp dụng trong nhiều năm.

5. Tăng lực cho vận động viên

Nhiều vận động viên đã vướng vòng lao lý khi sử dụng thuốc kích thích (doping) nhằm tăng thêm sức lực trong các kỳ thi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Viagra cũng mang lại hiệu quả tương tự song không bị coi là phạm luật. Đó là nhờ thuốc này làm tăng cường lượng máu đi khắp cơ thể và chống lại các tác động xấu. Thậm chí, Ủy ban chống doping thế giới cũng đang cân nhắc có nên liệt Viagra vào danh sách cấm hay không.

6. Chống bệnh tim

Viagra được xem là chứa nhiều rủi ro cho người bị bệnh tim nhưng nếu dùng đúng liều, loại thuốc này lại có tác dụng lớn trong việc chống suy tim. Nó giúp tim bơm đủ máu đi nuôi cơ thể và cũng giúp các bệnh nhân có đủ khả năng tập thể dục để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, thần dược này còn có cả công dụng giảm huyết áp.

7. Giúp phụ nữ thụ thai tốt hơn

Tác dụng của Viagra với nam giới thì đã rõ ràng, song nó cũng giúp ích được nhiều cho cả phụ nữ. Cụ thể, nếu dùng qua đường âm đạo, Viagra làm tăng đáng kể lượng máu đến niêm mạc tử cung, giúp trứng thụ tinh và phát triển tốt hơn. Người ta cũng biết có nhiều vấn đề liên quan đến việc máu lưu chuyển thế nào trong tử cung của phụ nữ, và có vẻ như Viagra rất hiệu quả đến ngăn chặn chúng.

8. Bón cây

Dường như thần dược này cũng có thể khiến cây cối vui vẻ y như với con người. Một nghiên cứu của Đại học Bar-Ilan cho hay Viagra giúp cây cối cao hơn, tươi hơn và màu mè hơn dù chỉ với liều lượng bằng 2% so với cho con người. Bí mật nằm ở thành phần nitric oxide – khi được giải phóng nó giúp mạch máu não trở nên thư giãn và dẫn đến sự cương cứng ở nam giới. Tác dụng tương tự cũng được tìm thấy ở cây cối và người ta đồn rằng Viagra có thể giải quyết cả nạn đói trên toàn cầu.

9. Thúc đẩy tăng trưởng cho trẻ sơ sinh thiếu cân

Nitric oxide không chỉ có tác dụng trong việc cương cứng mà nó còn được dùng để điều trị cho trẻ sơ sinh thiếu cân. Tuy nhiên, việc điều trị này thường để lại các biến chứng nghiêm trọng về sau. Mới đây, Australia đã tìm ra cách xử lý mới với 15 trẻ sơ sinh được thử nghiệm cho dùng Viagra và đem lại hiệu quả bất ngờ khi không xuất hiện biến chứng, thậm chí chúng còn có thể ra khỏi buồng chăm sóc đặc biệt nhanh hơn những bé khác tới 4 lần.

10. Chống khủng bố

Trong cuộc chiến với Taliban, CIA đã phải mua chuộc các lãnh đạo và tù trưởng bộ lạc của Afghanistan. Bên cạnh tiền bạc, đồ dùng, trang bị sinh hoạt, Viagra chính là một trong những thứ được ưa thích nhất. Số là nơi đây những nhà lãnh đạo này có quá nhiều vợ, và đôi khi họ cảm thấy không thể đáp ứng nổi nhu cầu lớn đến vậy. Ví dụ như một tù trưởng 60 tuổi có 4 vợ đã vô cùng hào phóng cung cấp thông tin chi tiết cho CIA về Taliban, tuyến đường di chuyển của các tay khủng bố và cho phép họ làm bất cứ điều gì trong lãnh thổ của mình miễn là có đủ Viagra. Dĩ nhiên, CIA chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy.

Theo Listverse/ Infonet