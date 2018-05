10 điều kỳ lạ của cơ thể khi ngủ

6 lợi ích của ngủ nude / Đoán tình yêu qua tư thế ngủ

1. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống

Ngay khi bạn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể của bạn bắt đầu giảm. Tiến sĩ Michael Breus, nhà tâm lý học lâm sàng, chuyên gia về giấc ngủ ở Scottsdale, AZ, Mỹ và là tác giả của “The Sleep Doctor’s Diet Plan” cho biết, giấc ngủ sẽ giúp bạn giảm cân tốt hơn. Dấu hiệu giảm nhiệt độ này giúp bộ não giải phóng melatonin, ảnh hưởng đến nhịp sinh học và báo cho cơ thể của bạn biết rằng đã đến lúc đi ngủ. Nhiệt độ cơ thể thấp nhất là khoảng 2h30 sáng, vì vậy nếu có thể, hãy tăng nhiệt độ tại thời điểm đó cho một hay hai giờ bằng cách dùng lò sưởi hoặc ôm vợ/chồng bạn khi ngủ để cơ thể cảm thấy ấm hơn.

Ảnh: johnsonfamilydental.com.

2. Cân nặng giảm

Theo tiến sĩ Breus, bạn bị mất nước qua mồ hôi và thở ra không khí ẩm vào ban đêm. Nếu ngủ chỉ bốn hoặc năm giờ mỗi đêm, bạn có thể hủy bỏ bất cứ chế độ ăn uống và tập thể dục nào mà bạn đang làm trong ngày. Để giảm bớt vòng eo, hãy ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm.

3. Chiều cao tăng lên

Bạn sẽ không nhận thấy chính xác điều này, nhưng cơ thể có thể cao lên trong khi bạn ngủ. "Các đĩa trong cột sống hoạt động giống như miếng đệm giữa các xương và sẽ trở nên lớn hơn bởi trọng lượng của cơ thể không tạo áp lực và đè lên chúng như là khi bạn đang đứng", tiến sĩ Breus nói. Nếu bạn có nệm tốt, hãy nghiêng người về một bên và ngủ cuộn tròn như tư thế bào thai. Đây là tư thế tốt nhất để bạn có thể cao hơn vì nó giúp giảm tải áp lực trên lưng của bạn.

4. Huyết áp và nhịp tim giảm

Khi đang nghỉ ngơi, cơ thể bạn không cần làm việc vất vả để bơm nhiều máu, vì vậy hệ thống cơ quan đều hoạt động chậm lại. Huyết áp cần giảm vào ban đêm để cơ tim và hệ tuần hoàn có thời gian thư giãn và sửa chữa, tiến sĩ Breus cho biết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có huyết áp cao. Họ cần phải ngủ ít nhất bảy giờ để giảm nguy cơ bị bệnh tim. Và nếu bạn mắc chứng ngưng thở khi ngủ, hãy điều trị ngay lập tức vì nó có thể làm tăng huyết áp ban đêm.

5. Cơ bắp tạm thời bị tê liệt

Tiến sĩ y khoa Lisa Shives, chuyên gia về giấc ngủ tại Evanston, nhà sáng lập của Y học Giấc ngủ Northshore (Mỹ), đồng thời là chuyên gia y tế cho trang SleepBetter.org cho biết, cơ bắp tạm thời bị tê liệt có vẻ rất đáng sợ, nhưng nó thực sự giúp bạn kiểm soát hành động của mình trong những giấc mơ. Diễn viên hài Mike Birbiglia (Mỹ), một nhà văn và ngôi sao của bộ phim mộng du With Me đã gặp tình trạng hiếm gọi là rối loạn hành vi REM. Trong các buổi biểu diễn của mình, anh chia sẻ mức độ nguy hiểm của việc bị mộng du - khi bạn có thể làm bất cứ điều gì kỳ lạ vào giữa đêm. Vì vậy, hiện tượng cơ bắp bị tê liệt khi ngủ là rất hữu ích.

6. Đôi mắt bị co giật

Trong giai đoạn ngủ REM (chuyển động mắt nhanh), đôi mắt của bạn sẽ đảo từ bên này sang bên kia. Giấc mơ xảy ra trong giấc ngủ REM. Bạn có thể cảm thấy tỉnh táo nhất nếu thức dậy ngay sau khi đã trải qua tất cả giai đoạn của một chu kỳ giấc ngủ, trong đó REM xảy ra vào đoạn cuối chu kỳ này. Mặc dù có khác nhau ở mỗi người, nhưng một chu kỳ giấc ngủ thường kéo dài 90 phút, do đó bạn nên cố gắng ngủ trọn vẹn theo chu kỳ 90 phút này. Chẳng hạn, bạn có thể thấy sẽ thức giấc dễ dàng hơn sau khi ngủ 7,5 giờ (5 chu kỳ) so với sau khi ngủ 8 giờ (5 ⅓ chu kỳ).

7. Bạn có khả năng đạt “cực khoái”

Cũng giống như người đàn ông có khả năng cương cứng trong giấc ngủ REM, phụ nữ cũng được kích thích tình dục khi đó. Bộ não hoạt động nhiều hơn trong giai đoạn REM (khi đó bạn đang mơ), vì vậy nó đòi hỏi nhiều oxy. Kết quả là lưu lượng máu ở khắp cơ thể tăng lên. "Có sự co giãn âm vật tự nhiên bởi vì máu sẽ chảy đến khu vực đó và làm nó giãn ra", tiến sĩ Shives nói. Điều đó làm cho bạn nhiều khả năng đạt cực khoái. Điều này chưa được các nhà khoa học khẳng định, tuy nhiên bạn hãy tiếp tục thử nghiệm.

8. Bạn có nhiều khả năng “xì hơi”

Bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ khi nghe điều này, nhưng vào ban đêm, cơ thắt hậu môn được nới lỏng một chút, do đó sẽ dễ dàng hơn để cho ra một hoặc hai tiếng “xì hơi”. Thật may mắn, khứu giác của bạn (và chồng/vợ bạn) đang giảm trong khi ngủ, đó là lý do tại sao hệ thống báo cháy đã được phát minh, bởi vì thật khó để ngửi thấy mùi gì trong khi bạn đang chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang bị đầy hơi, hãy yên tâm: Không ai có thể phát hiện ra điều đó.

9. Toàn bộ cơ thể bị co thắt

"Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, nhiều người trong số họ có thể phải trải nghiệm một cơn giật toàn thân, và đó là điều hoàn toàn bình thường", tiến sĩ Shives nói. Và có khoảng 70% số người gặp hiện tượng này, trong đó cơ bắp đột nhiên bị giật (hypnic jerk) trong khi họ ngủ.

10. Da sản xuất nhiều collagen hơn

Collagen là loại protein giúp tăng cường các mạch máu và tạo độ đàn hồi cho da. Khi ngủ, bạn ở trong trạng thái đói, vì vậy hormone tăng trưởng được tạo ra cho các tế bào mỡ để giải phóng năng lượng tích trữ, như là khi nó bị đốt cháy, hormone tăng trưởng cũng kích thích sự phát triển collagen. "Trước khi ngủ, bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm da mặt. Vì chúng có chứa retinols và retinoids làm tăng lượng collagen, giúp da chống lại các gốc tự do có hại và nếp nhăn", Melanie Palm, MD, bác sĩ da liễu của Solana Beach, CA, trợ giảng lâm sàng tại ĐH California, San Diego, cho biết.

Lan Lan (theo Womansday)