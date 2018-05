10 lời khuyên thoát khỏi chứng hôi miệng

Hơi thở nặng mùi dù vệ sinh răng miệng kỹ / 7 bệnh do lười đánh răng mà ra

Chứng hôi miệng được gây ra do sức khỏe răng miệng xấu, chải răng không đúng cách, do thức ăn bị mắc trong răng, do vi khuẩn gây ra. Chứng hôi miệng cũng có thể được gây ra do một số loại thực phẩm cay như tỏi và hành tây. Dưới đây là vài lời khuyên mà Magazine For Women đưa ra giúp bạn thoát khỏi hơi thở hôi, giữ cho miệng luôn sạch sẽ, tươi mát.

1. Đánh răng

Đánh răng là điều cần thiết để làm sạch răng miệng, tiêu diệt vi khuẩn có thể gây hôi miệng. Nên đánh răng và dùng chỉ nha khoa hai lần mỗi ngày. Bạn cũng có thể sử dụng nước súc miệng, nhai kẹo bạc hà để át đi mùi hôi, và nhớ nó chỉ có tác dụng tức thời.

2. Làm sạch lưỡi của bạn

Cần làm sạch lưỡi sau khi đánh răng. Vi khuẩn còn sót lại trên lưỡi cũng có thể là thủ phạm gây hôi miệng.

3. Giữ miệng ẩm ướt

Dưỡng ẩm miệng bằng cách nhấm nháp nước, nước trái cây để thoát khỏi hơi thở hôi. Miệng luôn ướt giúp làm sạch vi khuẩn bị mắc kẹt trong miệng. Bạn cũng có thể nhai kẹo cao su để tạo ra nước bọt. Sự tạo thành nước bọt tự nhiên sẽ giữ cho miệng không bị khô bởi khi khô miệng sẽ có xu hướng trở thành mùi.

4. Điều trị răng sớm

Bạn có thể ngăn ngừa hơi thở hôi bằng cách giải quyết các vấn đề răng miệng như sâu răng, áp xe răng…

5. Bỏ hút thuốc

Nicotin có trong thuốc lá có thể bao quanh lên bề mặt răng, lưỡi và má trong làm răng ngả màu, thậm chí trở nên đen. Thuốc lá cũng có thể làm khô miệng và hạn chế sự tiết nước bọt.

6. Tránh trà, cà phê

Những đồ uống nóng có chứa caffeine có thể làm khô miệng.

7. Nhai rau mùi tây

Mùi tây là một loại thảo dược có tác dụng như một chất làm sạch miệng. Vì vậy, nhai rau mùi sau bữa ăn để giữ cho hơi thở được tươi mát.

8. Tránh ăn hành, tỏi

Tránh ăn quá nhiều tỏi, hành, và các loại thực phẩm có hương vị nặng mùi mà lưu lại lâu trong miệng. Lưu ý điều này, nhất là khi bạn đang trong một cuộc họp quan trọng, hoặc trong bữa ăn trưa văn phòng.

9. Súc miệng kỹ

Súc miệng kỹ sau mỗi bữa ăn. Hơn nữa, hãy tạo thói quen này cho những đứa trẻ của bạn.

10. Khám nha sĩ

Đừng bao giờ cảm thấy ngại đến thăm nha sĩ. Đó phải là điều đầu tiên cần làm nếu bạn thấy có lỗ rỗng bên trong răng hay cảm thấy có bất cứ vấn đề gì về răng miệng.

