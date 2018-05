10 lý do bắt đầu ngày mới với nước chanh

Tự làm chanh muối thơm ngon ngày hè / Những công dụng bất ngờ của nước ngọt

Sau đây là 10 lý do chúng ta nên bắt đầu ngày mới bằng thức uống này, theo Bodyandsoul.

1. Tăng cường hệ miễn dịch

Nước chanh chứa rất nhiều vitamin C, đây là loại vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống các bệnh cảm lạnh và cúm. Theo nhà dinh dưỡng Michele Chevalley Hedge chanh cũng giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt của cơ thể, đây là dưỡng chất cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chevalley cho biết, “vitamin C có thể tăng cường khả năng tích lũy chất non-hene một loại chất sắt có nguồn gốc thực vật gấp 4 lần”.

2. Trợ giúp hệ tiêu hóa

Nhờ có cấu trúc nguyên tử tương tự như của dịch tiêu hóa, nước chanh có tác động tích cực tới bộ máy tiêu hóa của cơ thể. Nó giúp tẩy rửa ruột bằng cách loại trừ những chất cặn bã và kích thích sự sản sinh dịch vị, chất giúp tăng cường tiêu hóa. Đặc tính này của nước chanh cũng giúp làm giảm các triệu chứng như khó tiêu, chứng ợ nóng và đầy hơi.

3. Tái tạo da

Theo Chevalley, chanh là một loại thực phẩm rất có ích trong việc chống lại sự lão hóa da. Tính chất chống oxy hóa thể hiện trong việc loại bỏ sự phá hoại của các gốc tự do, các gốc tự do chính là nguồn gốc gây ra những dấu hiệu của sự lão hóa. “Chúng ta đều biết chanh chứa nhiều vitamin C giúp tổng hợp collagen, làm giảm nếp nhăn. Vitamin C cần thiết cho việc tổng hợp các amino axit thành collagen và nhiệm vụ của collagen là liên kết các mô lại với nhau và giữ cho da được săn chắc”, Chevalley cho biết.

Bắt đầu ngày mới với cốc nước chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: organicxbenefits

4. Giảm sự thèm ăn

Trong chanh cũng có chứa pectin, một loại chất có thể hòa tan thường tìm thấy trong các giống quả họ cam. Chất này có thể tạo ra cảm giác no, nhờ đó có thể ngăn chặn được các cơn thèm ăn. Và khi cảm thấy no trong một thời gian dài, bạn sẽ không phải dùng các bữa ăn nhẹ nhiều hay lựa chọn các thực phẩm ít không tốt cho sức khỏe nhằm thỏa mãn cơn đói của mình.

5. Cân bằng độ pH

Chanh là một trong những loại thực phẩm giàu kiềm tốt cho cơ thể với một mức pH phù hợp bởi nếu có quá nhiều axit trong cơ thể thì sẽ dễ dẫn đến các chứng viêm nhiễm. Theo Chevalley: “Nước chanh có tính chất kiềm trong khi hầu hết chúng ta lại có một cơ thể chứa nhiều axit. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu về thực phẩm vẫn còn nhầm lẫn rằng chanh là một chất có tính axit trong khi thực ra chúng lại mang tính kiềm”

6. Làm sạch hệ bài tiết

Nước chanh là một chất lợi tiểu, giúp cơ thể tăng cường bài tiết nước tiểu. Nhờ đó, độc tố trong cơ thể được thải ra ngoài nhanh hơn, giúp cơ thể được thanh lọc và khỏe mạnh. Nước chanh cũng làm thay đổi độ pH của hệ bài tiết từ đó ngăn cản sự gia tăng của những vi khuẩn có hại.

7. Làm hơi thở trong sạch

Đặc tính khử trùng của nước chanh giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại trong miệng. Một ly nước chanh cũng là một biện pháp làm bạn tỉnh táo và có lợi hơn so với việc sử dụng cà phê.

Hiện vẫn chưa có những bằng chứng thực nghiệm nào về nhiệt độ tối ưu của nước chanh, tuy nhiên Chevalley Hedge khuyên nên dùng nước chanh ở nhiệt độ phòng. “Hầu hết những chuyên gia sức khỏe đều đồng ý rằng nhiệt độ phòng là nhiệt độ gần với thân nhiệt của chúng ta và ít gây ra phản ứng gì với hệ tiêu hóa”.

Chevalley cho rằng sẽ cần một lượng lớn nước chanh mới có thể gây hại men răng, tuy nhiên nếu bạn lo lắng về vấn đề này, hãy súc miệng bằng nước sạch sau khi dùng một cốc nước chanh.

8. Bảo vệ sức khỏe nói chung

Nồng độ kali cao trong chanh có thể giúp não bộ và các dây thần kinh hoạt động tốt, đồng thời giúp kiểm soát huyết áp. Nước chanh cũng giúp chúng ta tránh được căng thẳng và chán nản, những tình trạng này thường do sự thiếu kali gây ra. Ngoài ra, chanh cũng chứa vitamin P, làm cải thiện sự thẩm thấu của mao mạch và lưu lượng máu trong cơ thể.

9. Giúp vết thương mau lành

Axit ascorbic, hay vitamin C làm cho các vết thương trên cơ thể mau lành và cũng là một dưỡng chất quan trọng để duy trì sự khỏe mạnh của xương, các mô và sụn; đồng thời làm giảm các chứng viêm trong cơ thể.

Theo Chevalley, vitamin C di chuyển trong cơ thể và làm trung hòa các gốc tự do. Những gốc tự do này có thể tương tác với các tể bào khỏe mạnh trong cơ thể, phá hủy lớp màng tế bào và gây ra tình trạng viêm nhiễm.

10. Giải độc gan

Nước chanh còn đóng vai trò là chất giải độc gan. Nó làm sạch gan và tăng cường hoạt động của gan thông qua tăng quá trình sản xuất ra một axit mật, một loại axit cần thiết cho sự tiêu hóa. Nước chanh cũng giúp kiểm soát sự lượng mật thừa, giảm lượng đờm sản sinh trong cơ thể và giúp hòa tan sỏi mật.

Thu Lê