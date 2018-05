10 người trong gia đình bị ngộ độc sau khi ăn vịt quay

Trong 10 người có biểu hiện ngộ độc thì đến 7 phải nằm viện điều trị. Đến nay 3 bệnh nhân nặng phải thở máy đã tiến triển tốt, được rút ống khí quản, hồi phục chức năng sống. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe đều ổn định.

Vụ ngộ độc xảy ra ngày 27/9 tại gia đình bà Trần Thị Cường, thôn Nhân Lý, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau bữa ăn trưa khoảng 2 giờ, 7 người được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu với biểu hiện về thần kinh như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, đồng tử giãn. Trong đó 2 bệnh nhân phải đặt nội khí quản thở máy, một người diễn biến nặng tê chân tay, yếu cơ, diễn biến rất phức tạp và khó tiên lượng.

Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia chiều 29/9 xác định có các bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum (C. botulinum) trong mẫu thịt vịt quay lấy tại nhà bà Cường.

Vi khuẩn C. botulinum hình que, tạo nha bào (bào tử), sinh độc tố. Khuẩn này có khả năng sống sót cao; nha bào tồn tại trong đất, phân, bùn, trên động vật, hải sản, đồ hộp… nhiều tháng, có thể sống trong đồ hộp đã mở, thịt, cá hun khói… nhiều tuần. Có nhiều thể bệnh, thường gặp là ngộ độc thực phẩm do độc tố C. botulinum. Bệnh truyền qua đường tiêu hóa do sử dụng đồ ăn, thức uống nhiễm vi khuẩn này. Nếu thức ăn nhiễm khuẩn, thời gian ủ bệnh từ vài giờ tới khoảng 24 giờ sau khi ăn; nếu nhiễm nha bào C. botulinum thì ủ bệnh có thể 3-5 ngày.

Bệnh khởi phát đột ngột, biểu hiện viêm dạ dày - ruột cấp tính như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy nhẹ hoặc nhiều lần đi kèm khô miệng, ăn uống kém, mệt mỏi toàn thân. Giai đoạn toàn phát có những triệu chứng thần kinh điển hình: Nhìn mờ, nhìn đôi, giãn đồng tử, liệt mềm cơ gây khó nuốt, khó nói, khó thở, táo bón, chướng bụng. Trường hợp nhiễm độc nặng có thể tử vong do liệt cơ hô hấp.

Phương Trang