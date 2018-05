10 phút cứu giọng nói bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là ung thư

Giọng nói và hình ảnh dây thanh bệnh nhân trước khi cắt polyp

Giọng nói và hình ảnh dây thanh bệnh nhân trước khi cắt polyp

Giọng nói và hình ảnh dây thanh bệnh nhân sau khi cắt polyp

Giọng nói và hình ảnh dây thanh bệnh nhân sau khi cắt polyp

Bệnh nhân bị khó thở, nói mệt, hụt hơi kéo dài, khám và bị bác sĩ nghi ngờ ung thư thanh quản do khối polyp sần sùi che lấp gần kín thanh môn. Sau đó khám lại ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Khoa Nội soi, cho biết kết quả sinh thiết cho thấy đây chỉ là khối polyp đơn thuần, không phải ung thư.

Bác sĩ quyết định cắt khối polyp qua nội soi ống mềm mà không cần gây mê hay nằm viện. Sau 10 phút thao tác, khối polyp đã được lấy ra hoàn toàn, trả lại hơi thở và giọng nói bình thường. Bệnh nhân có thể về ngay và nói chuyện, ăn uống như trước kia.

Hình ảnh trước và sau khi cắt polyp.

Bác sĩ Vân Thanh cho biết, khối polyp to hầu như không thể can thiệp bằng ống nội soi cứng. Nếu can thiệp bằng ống cứng phải mở khí quản qua da trước khi can thiệp do khối polyp che kín thanh môn không thể đặt nội khí quản. Ống nội soi mềm có thể gấp góc theo cần điều chỉnh tự động, ít gây đau nên có thể đưa vào các hốc nhỏ dễ hơn. Kỹ thuật này có hiệu quả lớn trong phát hiện và điều trị các bệnh lý ở hai dây thanh như bấm sinh thiết, cắt hạt xơ dây thanh, nang dây thanh, polyp dây thanh...

Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu khàn tiếng trên 4 tuần, đã dùng thuốc, nghỉ ngơi vẫn không hết, bệnh nhân nên đến các trung tâm tai mũi họng nội soi để chẩn đoán nguyên nhân. Tránh để khối polyp to sẽ gây nguy hiểm và khó xử lý.

Lê Phương