12 thực phẩm cần thiết cho các bà mẹ trẻ

Các loại thực phẩm giúp tăng cường sinh lực / Cách phối thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng ngày Tết

Là người mẹ, một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm cho chính bạn và con là có chế độ ăn khỏe mạnh. Ăn uống đầy đủ để có đủ năng lượng giúp bạn trở thành người mẹ tốt nhất. Thực phẩm giàu chất dinh dưỡng thúc đẩy nguồn năng lượng vốn yếu khi mang thai lên cao nhất. Và đối với các bà mẹ đang cho con bú, điều quan trọng nên biết đó là bất kì loại thực phẩm dinh dưỡng nào cũng không thể so với chất lượng sữa mẹ. Phát huy tốt nhất chất lượng của sữa mẹ, bạn có thể bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết từ 12 loại thực phẩm, theo Snegidhi.

1. Cá hồi

Cá hồi lại là thực phẩm khá “hoàn hảo” về mặt năng lượng, dinh dưỡng cho bà mẹ. Ảnh: vietnamfoods

Cá hồi cũng như các loại cá giàu chất béo khác là một trong những thực phẩm tốt nhất khi cho con bú vì chứa nhiều DHA. DHA là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng giúp phát triển hệ bão bộ của bé. Tất cả sữa mẹ đều có chứa DHA nhưng lượng chất dinh dưỡng này sẽ cao hơn nhiều nếu các bà mẹ hấp thu nhiều DHA từ chế độ ăn. Ngoài ra, DHA trong cá hồi cũng giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Các nghiên cứu cho biết nó giữ vai trò ngăn chặn trầm cảm sau sinh. Thêm vào đó, Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ FDA khuyên rằng phụ nữ đang cho con bú nên hạn chế ăn các loại cá chứa nhiều thủy ngân ở mức 336g/ tuần. Và cá hồi được cho là có lượng thủy ngân thấp so với các loại cá khác như cá mập, cá kiếm, cá thu hoặc cá kình.

2. Sữa ít chất béo

Bất kể bạn thích sữa chua, sữa hay bơ thì các sản phẩm từ sữa đều là một phần không thể thiếu khi nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài cung cấp protein, vitamin B và D, các sản phẩm sữa còn là nguồn quan trọng bổ sung canxi. Nếu bạn đang cho con bú, sữa mẹ sẽ cung cấp canxi giúp phát triển xương cho trẻ, do đó, bạn nên ăn đủ lượng canxi cơ thể cần bằng cách ăn ít nhất 3 phần các sản phẩm sữa mỗi ngày.

3. Thịt bò nạc

Thịt bò là thực phẩm giàu sắt. Ảnh: ktgd

Khi tìm thức ăn để tăng cường năng lượng, hãy chọn các loại thức ăn giàu chất sắt như thịt bò. Thiếu sắt làm giảm năng lượng, gây khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của con trẻ. Hơn nữa, khi cho con bú, bạn cũng cần bổ sung protein và vitamin B-12, và thịt bò là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu này.

4. Các loại đậu

Đậu, đặc biệt là các loại đậu có màu tối như đậu đen và đậu tây là loại thực phẩm rất tốt cho việc nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt đối với người ăn chay. Không chỉ giàu chất sắt, chúng còn là nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, không có protein động vật, phù hợp với túi tiền.

5. Quả việt quất

Các bà mẹ cho con bú nên ăn ít nhất 2 suất trái cây hoặc nước ép mỗi ngày. Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa là sự lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu của bạn. chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất để giữ năng lượng ở mức cao.

Quả việt quất giàu chất chống oxy hóa là sự lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu của các bà mẹ. Ảnh: shopcuame.

6. Gạo không xát

Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên cắt giảm lượng carbonhydrate lại. Nhưng nếu giảm cân quá nhanh, bạn sẽ có ít sữa cho bé và làm cho bạn uể oải, mệt mỏi. Tốt hơn hết, bạn nên kết hợp tinh bột, ngũ cốc có trong gạo chưa xay xát để duy trì năng lượng. Không những thế, loại thực phẩm này cung cấp calo cơ thể cần để sản xuất sữa có chất lượng tốt nhất cho con bạn.

7. Cam

Vì các bà mẹ đang cho con bú cần nhiều vitamin C hơn các bà mẹ đang mang thai, do đó, cam và các loại trái cây cùng họ với nó như quýt là loại quả không nên bỏ qua. Ngoài vitamin C, cam còn giúp củng cố lượng canxi cho cơ thể tốt hơn cả nước giải khát.

8. Trứng

Lòng đỏ trứng là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên giữ cho xương của cả mẹ và bé chắc khỏe. Bên cạnh đó, ăn trứng cũng là cách đáp ứng nhu cầu protein hằng ngày. Cố gắng ăn 2 quả trứng cho bữa sáng, đập 2 quả trứng luộc vào bữa trưa hay kết hợp trứng ốp la với salad vào buổi tối. Trứng tăng cường DHA giúp tăng lượng axid béo có trong sữa.

Ảnh: sharemykitchen.com

9. Bánh mì vuông làm từ lúa mì

Axid folic đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu của thai kì. Nhưng tầm quan trọng của nó không dừng lại ở đó. Loại thực phẩm này còn bổ sung chất xơ và sắt cần cho cả 2 mẹ con.

10. Rau xanh

Nguồn lợi từ các loại rau xanh như rau cải bó xôi, dền đỏ, bông cải xanh không thể chối cãi. Chúng chứa nhiều vitamin A, C và sắt. Chúng cũng là thực phẩm ít calo, chống oxy hóa , tốt cho tim mạch.

11. Ngũ cốc

Sau đêm ngủ dài, một trong những loại thức ăn đẩy năng lượng cho buổi sáng là ngũ cốc. Ngũ cốc lạnh tăng cường vitamin và dưỡng chất cho nhu cầu của một ngày. Hoặc khởi đầu ngày mới với ly ngũ cốc nóng kết hợp với quả việt quất và chút sữa thì thật tuyệt vời.

12. Nước

Mất nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bà mẹ. Để giữ năng lượng và sữa cho con, bạn cần uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Bạn có thể cung cấp nước qua sữa hay nước trái cây nhưng cẩn thận với cà phê hay trà vì caffein có thể đi vào sữa mẹ và truyền sang bé.

Thu Lê