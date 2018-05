13 câu hỏi dự báo nguy cơ bạn bị béo phì khi về già

Cân nặng là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống và tình trạng sức khỏe khi bạn già đi. Để kiểm tra nguy cơ béo phì của mình, bạn hãy làm bài trắc nghiệm do Very Well đưa ra. Với mỗi câu hỏi, trả lời "có" được tính là 1 điểm. Bạn hãy xem mình được bao nhiêu điểm rồi đối chiếu với phần kết quả phía dưới.

Câu 1: Bạn có đếm calo hoặc theo dõi lượng thức ăn mình nạp vào cơ thể không?

Câu 2: Bạn có để ý đến kích thước khẩu phần của mình không?

Câu 3: Bạn có tập thể thao 6-7 lần trong tuần không?

Câu 4: Bạn có tập luyện với cường độ cao không?

Câu 5: Bạn có theo dõi chế độ luyện tập của mình không?

Câu 6: Bạn bè, người thân của bạn có ủng hộ lối sống lành mạnh như tập thể dục, ăn uống lành mạnh không?

Câu 7: Bạn có theo dõi tin tức về sức khỏe, dinh dưỡng và tập luyện không?

Câu 8: Bạn có ngủ đủ nhiều để tỉnh táo nguyên ngày mà không cần cà phê không?

Câu 9: Bạn có uống sữa ít béo và ăn thịt nạc cùng các loại hạt giàu protein không?

Câu 10: Bạn có thường xuyên đi khám và trao đổi với bác sĩ không?

Câu 11: Bạn có giỏi kiểm soát stress và tránh được các rối loạn do stress như ăn uống vô độ không?

Câu 12: Bạn có thường xuyên theo dõi cân nặng và/hoặc lượng chất béo trong cơ thể không?

Câu 13: Bạn có hay uống nước lọc thay cho nước ngọt có ga không?

Kết quả

0-4 điểm

5-8 điểm

9-13 điểm

>> Xem thêm:

3 cách kiểm tra sức khỏe nhanh gọn chính xác

3 cách đo chỉ số sức khỏe nên thực hiện

8 câu hỏi kiểm tra bạn đã ăn uống đúng cách chưa

Minh Nhật