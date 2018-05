133 trẻ mầm non nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Nhiều trẻ mầm non có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn chiều. Ảnh: TTXVN.

Các bé được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Cẩm Khê cấp cứu, một số trẻ được chăm sóc tại trạm y tế xã. Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm Phú Thọ, 133 trong số 392 học sinh của trường có biểu hiện nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm. Đến nay hầu hết trẻ đã được về nhà, tình hình sức khỏe ổn định. Cơ quan chức năng đã lấy 3 mẫu thức ăn và 4 mẫu nôn để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Bữa ăn của học sinh do nhà trường tự nấu với tổng số gần 500 suất ăn mỗi ngày.

Ngày 17/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ làm rõ nguyên nhân sự việc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm.

Thời gian vừa qua nhiều địa phương liên tiếp xảy ra nhiều vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học. Ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa, Lào Cai, tiếp nhận 73 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hầu Thào có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn cơm bán trú tại trường. Trước đó, một số trường tiểu học, mầm non ở Hà Nội có hàng chục học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

