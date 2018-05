14 cơ sở ô mai vi phạm an toàn thực phẩm

Trong số này 11 cơ sở bị Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) phạt tiền. Ngoài ra, đoàn kiểm tra của Cục cũng tiêu huỷ 26 kg hàng hóa vi phạm, niêm phong chờ xử lý 2 tấn mai mặn và sấu mặn, 49,5 kg đường saccarin, 30 kg cam thảo và 40 kg me vì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó tại TP HCM, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng đã lấy 10 mẫu ô mai, xí muội tại các cửa hàng, siêu thị, chợ để kiểm tra. Kết quả cho thấy một số mẫu có sử dụng cyclamate (đường hoá học), hàm lượng saccharine và chì vượt quá giới hạn cho phép. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực yêu cầu các địa phương và các viện chuyên ngành tiếp tục kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là các làng nghề sản xuất ô mai, xí muội. Trước đó báo chí Trung Quốc đưa tin giới chức nước này vừa phát hiện hàng loạt cơ sở trong nước sản xuất trái cây sấy khô như đào khô, xí muội, hồng khô... sử dụng các loại chất phụ gia, hóa chất có thể gây ung thư như chất tạo ngọt saccharin, sodium cyclamate, chất tạo màu carmine, amaranth, chất tẩy trắng và bảo quản sulfur dioxide. Liều lượng chất phụ gia có trong các sản phẩm này cao gấp ba lần mức giới hạn cho phép. Một lần nữa việc kiểm tra của cơ quan chức năng Việt Nam xuất phát từ một cảnh báo ở nước ngoài. Tuy nhiên lần này không phải là phát hiện chất lạ, mà là ô mai, trái cây sấy khô, một món ăn vặt quen thuộc của người Việt. Và cũng không phải chỉ đến bây giờ những sai phạm này mới có để bị phát hiện mà dường như nó đã tồn tại từ lâu. Phương Trang