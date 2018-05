150.000 trẻ em miền Trung nguy cơ suy dinh dưỡng do lụt bão

Sáng 4/11, bão Damrey mạnh cấp 12 đổ bộ vào Phú Yên và Khánh Hòa, tiến sâu vào Nam Tây Nguyên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở biên giới Campuchia. Trong chín giờ hoành hành, bão gây gió mạnh, mưa to từ Thừa Thiên - Huế tới Bình Thuận cùng các tỉnh Tây Nguyên. Lũ các sông dâng cao, hầu hết vượt báo động 3, một số nơi gần chạm mức lũ lịch sử năm 2013 và 2009. Có 123 người chết và mất tích do mưa bão, 137.836 căn nhà bị hư hại trong đó 3.483 căn sập hoàn toàn. Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng do hậu quả mưa lũ, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ mang thai, cho con bú.