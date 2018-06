1/6 số ca ung thư là do truyền nhiễm

Các nhà nghiên cứu Pháp đã lục lại dữ liệu về 27 loại bệnh ung thư từ 184 quốc gia để đánh giá tỷ lệ các ca bệnh gây ra do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. "Khoảng 2 triệu ca ung thư mỗi năm là do các tác nhân truyền nhiễm gây ra", nhóm tác giả viết trên tờ The Lancet Oncology. "Việc áp dụng các biện pháp y tế dự phòng như tiêm văcxin, thực hành tiêm truyền an toàn, hoặc điều trị kháng sinh có thể giúp giảm thiểu gánh nặng ung thư trên khắp thế giới", bài báo viết. Cụ thể, theo nghiên cứu, virus gây ung thư cổ tử cung HPV, viêm gan B và C, vi khuẩn gây loét dạ dày Helicobacter pylori gây ra 1,9 triệu ca ung thư trên toàn thế giới chỉ riêng năm 2008. Trong đó, virus HPV và viêm gan B có thể ngăn ngừa được thông qua tiêm chủng, virus Helicobacter pylori có thể điều trị bằng kháng sinh. "Vì các loại văcxin hiệu quả và khá rẻ để phòng ngừa HPV và viêm gan B đã có sẵn, do đó việc tăng độ phủ của văcxin nên là một ưu tiên trong hệ thống y tế ở các nước có gánh nặng về những bệnh này", báo cáo khuyến nghị. HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục, có thể gây ung thư cổ tử cung cũng như ung thư vòm họng, âm đạo, dương vật... Các chuyên gia y tế Mỹ khuyến cáo nên tiêm văcxin phòng virus này cho các thiếu niên, cũng như đàn ông và phụ nữ trước 26 tuổi, tuy nhiên, rất ít người tiêm đủ số liều cần thiết. Văcxin viêm gan B cũng có 3 liều, nhưng được tiêm trong 18 tháng đầu đời. T. An