19 chất cấm trong xà phòng bị 'tuýt còi'

19 hóa chất bị FDA cấm trong xà phòng kháng khuẩn bao gồm: Cloflucarban; Fluorosalan, Hexachlorophene; Hexylresorcinol; Iodophors (Iodine-containing ingredients); Iodine complex (ammonium ether sulfate and polyoxyethylene sorbitan monolaurate); Iodine complex (phosphate ester of alkylaryloxy polyethylene glycol); Nonylphenoxypoly (ethyleneoxy) ethanoliodine; Poloxamer - iodine complex, Povidone-iodine 5 to 10 percent, Undecoylium chloride iodine complex, Methylbenzethonium chloride, Phenol (greater than 1.5 percent), Phenol (less than 1.5 percent), Secondary amyltricresols, Sodium oxychlorosene, Tribromsalan, Triclocarban, Triclosan, Triple dye.