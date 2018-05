2,3 triệu người trên thế giới tử vong chỉ vì muối

Thức ăn chế biến sẵn thường chứa rất nhiều muối. Ảnh: NYDailily.

Theo các nhà nghiên cứu, trong số 2,3 triệu người tử vong thì có đến 40% chết sớm (ở độ tuổi 69 hoặc trẻ hơn). Nam giới là nhóm có nguy cơ cao hơn cả. Những nước đứng đầu trong danh sách các ca tử vong liên quan đến muối là Ukraine, Nga và Ai Cập. Phần cuối của danh sách thuộc về các nước như Qatar, Kenya…

Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ ra mối liên quan quan giữa giữa việc thiêu thụ muối và những cái chết do bệnh tim, chứ chưa phải là mối tương quan nguyên nhân-hậu quả.

“Gánh nặng” của muối cao gấp nhiều lần đồ uống có đường bởi không như đường, muối có mặt trong tất cả mọi thứ. Đầu năm nay lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo về mức tiêu thụ muối. WHO cũng xem xét lại mức khuyến cáo với người trưởng thành, giảm xuống dưới 2.000 mg natri (quen thuộc nhất là muối - natri chloride) mỗi ngày, so với mức hiện nay là 2.000 mg. Ngoài ra, mỗi người cần ăn ít nhất 3.510 mg kali mỗi ngày.

Phương Trang (theo Healthnewsday)