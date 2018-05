2 mẹ con nhập viện vì sưởi ấm bằng than

Sưởi than, bé 6 tháng tuổi bỏng nặng

Khoa cấp cứu, chống độc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đang điều trị tích cực cho hai mẹ con bà Nguyễn Thị Lý (68 tuổi) và Nguyễn Thị Vân (34 tuổi), đều ngụ tại xóm Minh Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà vì bị ngộ độc khí than.

Trước đó, đêm 7/1, trời giá lạnh, hai mẹ con bà Lý mang than vào phòng kín để sưởi ấm. Hơn một giờ sau, người thân mở phát hiện cả hai mẹ con nằm bất động trên giường, liền đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy mạch, huyết áp tụt …do ngộ độc.

Những ngày giá rét, lượng bệnh nhi và người già nhập viện tăng đột biến. Ảnh: N.K.

Trong những ngày giá rét, người dân nông thôn các tỉnh miền Trung thường có thói quen dùng than củi để sưởi ấm. Nhiều tai nạn do than củi đã xảy ra. Những năm trước, ở Quảng Bình, Hà Tĩnh đã có nhiều cái chết thương tâm xảy ra vì sưởi than. Một bé gái ở Nghệ An cũng bị bỏng nặng khi sưởi than, phải đưa ra Hà Nội cấp cứu.

Thời tiết giá rét trong hơn 1 tuần qua khiến lượng trẻ em, người già ở các tỉnh miền Trung tăng đột biến. Tại bệnh viện Nhi Nghệ An, mỗi ngày có từ 400 - 450 trẻ vào khám và nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản và tiêu chảy. Trong số này, có rất nhiều bệnh nhân đền từ các huyện miền núi xa, nơi có thời tiết khắc nghiệt.

Ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, lượng bệnh nhân là người già nhập viện vì thời tiết giá rét cũng tăng cao. Tại các khoa như tim mạch, thần kinh, nội tổng hợp,... rất nhiều các cụ ông, cụ bà nhập viện vì các chứng bệnh như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, viêm phổi,...

Nguyên Khoa