2 năm nữa dân số Việt Nam bắt đầu già

Dân số già, bệnh ung thư gia tăng / Vì sao tổ tiên tránh được bệnh ung thư?

Nhiều người cao tuổi ở Việt Nam phải tự mưu sinh kiếm sống hoặc phụ thuộc vào con cái. Ảnh: CT.

Do tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm, tuổi thọ tăng, người già ở Việt Nam đang tăng nhanh cả về số lượng và tỷ lệ so với tổng dân số chung. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người cao tuổi so với tổng dân số nước ta sẽ đạt 10% vào năm 2017, tức là cơ cấu dân số chính thức bước vào giai đoạn “già hóa”.

Liên hiệp quốc dự báo tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam sẽ tăng mạnh từ năm 2015 và chiếm 26,1% trên tổng dân số vào năm 2050. Theo các nhà nhân khẩu học, dân số già hóa gây ra nhiều thách thức cho tăng trưởng kinh tế, hạ tầng cơ sở và các dịch vụ an sinh xã hội.

Kết quả một nghiên cứu mới đây về lão khoa cho thấy 33% người trên 65 tuổi bị suy giảm chức năng, mất khả năng lao động. Tỷ lệ này 64% người ở độ tuổi 80 trở lên. Tình trạng bệnh tật ở người cao tuổi cũng đã thay đổi, chuyển từ bệnh lây nhiễm sang bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, động kinh và trầm cảm. Rủi ro về kinh tế cũng lớn khi dân số Việt Nam rơi vào tình trạng “già trước khi giàu”, nghĩa là mức tích lũy, tiết kiệm không đáp ứng kịp với tốc độ già hóa.

Tốc độ già hóa nhanh còn khiến cho cân bằng bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, ở nhiều địa phương, nhất là khu vực nông thôn, việc chăm sóc cho người già còn nhiều hạn chế, người cao tuổi không có lương hưu, chủ yếu sống phụ thuộc con cái hoặc phải tự mưu sinh vất vả.

C​ơ cấu dân số Việt Nam theo độ tuổi từ 1979 đến 2007 theo Tổng Cục thống kê:

Năm Số người (triệu) Tỷ lệ (% tổng dân số) Tổng 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 1979 53,74 23,40 26,63 3,71 41,8 51,3 6,9 1989 64,38 24,98 34,76 4,64 39,2 53,6 7,2 1999 76,33 25,56 44,58 6,19 33,0 58,9 8,1 2007 85,15 21,73 55,38 8,04 25,0 65,5 9,5

Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức ngày hội sức khỏe dành cho các cụ tuổi từ 65, vào sáng 27/9 tại số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5. Các cụ sẽ giao lưu, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra các bác sĩ giúp các cụ kiểm tra sinh hiệu, đường huyết, đo điện tim, thị lực, hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, tư vấn tâm lý và giải đáp thắc mắc về những bệnh thường gặp ở người già như tăng huyết áp, tim mạch, xương khớp, đái tháo đường, mắt... Đăng ký tham dự miễn phí, điện thoại: 08 3952 5356 - 08 3952 5353 - 08 5405 1010.

Thi Trân