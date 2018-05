2 người Phú Yên bị nhồi máu cơ tim thoát chết nhờ bác sĩ Sài Gòn

Phó giáo sư Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, cuối tuần qua khi ê kíp đang hỗ trợ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên các kỹ thuật chụp DSA, can thiệp mạch vành qua da thì tiếp nhận 2 bệnh nhân cấp cứu do bệnh mạch vành. Cả hai đều bị nhồi máu cơ tim cấp rất nặng, nếu không can thiệp kịp thời sẽ rất khó qua khỏi.

Đặc biệt, người đàn ông 40 tuổi ngụ thành phố Tuy Hòa khi vào viện đã choáng, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân được đẩy thẳng vào phòng can thiệp. Phó giáo sư Dũng cùng ê kíp khẩn cấp đặt máy tạo nhịp, can thiệp mạch vành để tái tưới máu cơ tim giữ mạng sống bệnh nhân.

“May mắn bệnh nhân vào viện trong thời gian vàng 3 giờ đầu nên không chỉ giữ được mạng sống mà còn hồi phục gần như hoàn toàn”, bác sĩ Dũng chia sẻ. Sau can thiệp, sức khỏe hai bệnh nhân ổn định.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp cho bệnh nhân động mạch vành. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do cơ tim không có máu tưới vì tắc nhánh động mạch vành. Vùng cơ tim bị ảnh hưởng quá lớn gây choáng, người bệnh có thể tử vong tại chỗ. Hai bệnh nhân này có vùng nhồi máu rộng, nếu không can thiệp cấp cứu mà chỉ dùng thuốc tiêu sợi huyết và điều trị nội khoa như trước đây thường khó qua khỏi hoặc có thể sẽ bị suy tim về sau.

Những năm gần đây số bệnh nhân thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tăng nhanh chóng, ngày càng nhiều người trẻ. Cuối tháng 12/2016, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cũng đã hỗ trợ đồng nghiệp Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lần đầu khánh thành đơn nguyên tim mạch can thiệp sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, cử y bác sĩ vào TP HCM học tập.

Hiện bác sĩ Phú Yên đã có thể thực hiện các ca can thiệp đơn giản và sẽ tiếp tục được chuyển giao những kỹ thuật chuyên sâu hơn. Bệnh viện có thể cấp cứu và can thiệp kịp thời các ca bệnh lý phức tạp, giảm tỷ lệ tử vong, chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân.

