2 phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long tử vong vì H1N1

Sản phụ tử vong vì cúm H1N1 / Cúm H1N1 tấn công nhiều cán bộ Sở Tư pháp Tiền Giang

Chiều 17/6, Sở Y tế tỉnh Bến Tre xác nhận bà Phan 47 tuổi ở ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An (TP Bến Tre) tử vong do virus cúm A/H1N1. Bà Phan chuyên kinh doanh gạo, bị nóng sốt 10 ngày trước. Sáng 10/6, bệnh nhân choáng nhẹ, được đưa vào bệnh viện tư ở TP Bến Tre cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP HCM, với chẩn đoán nghi bệnh phổi.

Chiều 12/6 bà Phan qua đời. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm xác định bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1. Hiện Bến Tre còn một ca nhiễm cúm A/H1N1 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Bệnh nhân này là điều dưỡng khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Bình Đại (Bến Tre), sốt từ ngày 28/5. Kết quả xét nghiệm dịch cổ họng bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó bà Phạm Thị Lài ở huyện Măng Thít, Vĩnh Long, đã qua đời tại bệnh viện tỉnh hôm 16/6. Chiều 17/6, Viện Pasteur TP HCM chuyển kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, xác định bà Lài nhiễm virus cúm A/H1N1.

Theo người nhà, ngày 8/6 bà Lài mua gà làm sẵn ở chợ xã Tân Long mang về nhà nấu ăn. Thời điểm này trên địa bàn có nhiều gia cầm chết. Ngày 11/6 bà Lài nóng sốt. Đến 15/6 bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Long Hồ rồi chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Như vậy, từ đầu năm đến nay Bến Tre phát hiện 3 ca dương tính với virus cúm A/H1N1, một người tử vong. Vĩnh Long cũng có bệnh nhân đầu tiên chết vì bệnh này. Cúm H1N1 đã được Bộ Y tế cảnh báo là sẽ bùng phát trong năm nay tại Việt Nam.

Ngọc Huỳnh

* Tên bệnh nhân đã thay đổi