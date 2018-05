20% người Việt bị nhiễm siêu vi viêm gan

Tiến sĩ Nguyễn Thu An, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có số người bị viêm gan siêu vi B và C ở mức cao trên thế giới, gây gánh nặng bệnh tật to lớn. Ước tính có 7,8 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B mạn tính và gần một triệu trường hợp có virus viêm gan C năm 2017. Tỷ lệ lưu hành viêm gan siêu vi trong dân số khoảng 10-20% và ung thư gan đứng hàng thứ 3 trong số các loại ung thư.

Việt Nam nằm trong vùng nhiễm siêu vi viêm gan B ở mức cao. Ảnh: CDC

Theo phó giáo sư Bùi Hữu Hoàng, Phó chủ tịch Hội Gan Mật TP HCM, nhiều người chưa hiểu được tầm quan trọng của tầm soát phát hiện sớm viêm gan siêu vi. Đến khi biến chứng như viêm gan bùng phát, xơ gan hoặc thậm chí ung thư gan họ mới biết là có bệnh.

"Nhiều người dân khi bị bệnh gan thường tìm đến các phương pháp điều trị dân gian, đông y vì cho rằng bệnh gan không thể chữa được bằng tây y", bác sĩ Hoàng nói. Nhiều trường hợp do sử dụng không đúng cách hoặc không đúng thuốc có thể làm tình trạng nặng hơn với bệnh cảnh ngộ độc hoặc tổn thương gan cấp tính.

Siêu vi được truyền qua tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch cơ thể khác của người bệnh, sau đó tấn công vào gan và có thể gây ra bệnh cấp tính, mạn tính. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cần chủng ngừa văcxin viêm gan B cho tất cả trẻ sơ sinh sau khi ra đời nhằm giảm nguồn lây cho xã hội và tránh các biến chứng muộn về sau như xơ gan, ung thư gan.

Tiến triển khi nhiễm siêu vi viêm gan C.

Riêng siêu vi viêm gan C hiện vẫn chưa có văcxin phòng ngừa. Bác sĩ Văn Đình Hòa, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết siêu vi viêm gan C lây truyền chủ yếu qua đường máu. Viêm gan C có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần HIV, trong một ml máu có thể có hơn một triệu hạt virus. 60% người bệnh không có triệu chứng rõ ràng nên viêm gan C được xem là "kẻ giết người thầm lặng". Bệnh nhân có thể không hay biết về những tổn thương dài hạn khi đã quá muộn.

Cứ 100 người nhiễm viêm gan C có 20 người tự khỏi trong 6 tháng, 80 người chuyển sang mạn tính. Bệnh viêm gan C mạn tính cần được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt nhằm giảm hoặc loại trừ hoàn toàn tình trạng viêm gan, ngăn ngừa diễn tiến sang xơ gan, ung thư gan.

Lê Phương