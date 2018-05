'20 tuổi mới làm đẹp đã là quá muộn'

- Năm nay em 28 tuổi, em bị mụn dưới da, da nhờn và có mụn cám vùng chữ T. Em có dùng kem dưỡng da demalogical gần 3 năm rồi, em uống nước hơi ít (1-1,5l/ngày) nhưng da vẫn vậy. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em làm sao để hết mụn cám và thu nhỏ lỗ chân lông? Cám ơn bác sĩ! (phương My, 26 tuổi, TP HCM)

- Phù thủy liệu pháp trẻ hóa da bằng công nghệ Thermage - Tiến sĩ Reza Torchizy:

Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Với trường hợp của bạn, khả năng nhiều là do mụn trứng cá. Sản phẩm bạn đang dùng là dược mỹ phẩm, không có tác dụng điều trị mụn.Với những gì bạn miêu tả, tôi khuyên bạn nên đi khám và điều trị với bác sỹ da liễu để nhận được lời khuyên và đơn thuốc phù hợp.

- Em năm nay 28 tuổi,chưa lập gia đình ạ, em làm việc trong văn phòng điều hòa 9h/1 ngày ạ. em có nước da rất xấu: vừa đen, vừa khô. 2 năm về đây em đang bị xuất hiện những vết nám trên mặt và môi bị thâm, trông rất kém sắc, chúng khiến em bị tự ti rất nhiều trong giao tiếp .... Xin được tư vấn cách khắc phục và điều trị ạ (Nguyễn Yến, 28 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Việc chăm sóc da được các bác sỹ da liễu khuyên tư vấn cần có đủ 3 yếu tố: kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, các sản phẩm được chiết xuất từ vitamin C (serum, kem dưỡng da. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra kỹ trước khi sử dụng để tránh các hiện tượng kích ứng da). Tình trạng như da của bạn mô tả cần tuân thủ 3 yếu tố trên. Bạn nên đến gặp bác sỹ da liễu để được khám, tư vấn và có được phương pháp điều trị da chính xác nhất.

Tiến sĩ Reza Torchizy

- Thưa chuyên gia. Tôi 30 tuổi. Da tôi là da nhờn, trước đây nổi mụn rất nhiều và đã chữa hết. Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây da bị tái nhờn và có dấu hiệu mụn trở lại. Ngoài ra da tôi nhìn không sáng. Tôi ăn rất nhiều rau và hạn chế dầu mỡ. Xin hãy tư vấn giúp tôi cách tự nhiên đễ chữa da nhờn và làm cho da sáng hơn. Tôi cám ơn. (Van Van, 30 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Việc da bị mụn và đã chữa hết là phương pháp làm ổn định tình trạng mụn trứng cá nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn. Bạn vẫn có thể bị mụn quay trở lại. Đối với trường hợp da bị tái nhờn có thể do ảnh hưởng của thuốc trị mụn. Bạn nên đến gặp bác sỹ và mang theo đơn thuốc đã từng sử dụng để có hướng giải quyết kịp thời.

- Chào Thanh Tú, cảm giác của bạn như thế nào khi được lọt top 5 hoa hậu và là người có làn da đẹp nhất? (Thảo Anh, 20 tuổi, Hà Nội)

- Nguyễn Thanh Tú:

Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Và tự hứa với bản thân sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để không phụ sự kỳ vọng của ban giám khảo và khán giả.

- Chào VnExpress, nhờ Quý báo chuyển giúp câu hỏi của tôi đến các chuyên gia. Tôi thấy nhiều quảng cáo về việc dùng mỹ phẩm giúp đẹp da, dưỡng da, trẻ hóa.... nên cũng rất muốn dùng để có làn da đẹp hơn. Tuy nhiên tôi cũng nghe nói rằng nếu dùng mỹ phẩm thường xuyên thì về lâu dài sẽ không tốt cho da (kể cả dùng đúng cách), điều này có đúng không? Nếu đúng thì làm thế nào để có làn da đẹp mà không phải dùng mỹ phẩm? Tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn các chuyên gia. (Hồ Thị Mỹ Duyên, 32 tuổi, 91 Vũ Tùng, quận Bình Thạnh, TP. HCM)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Chúng ta có rất nhiều phương pháp làm đẹp để chị em phụ nữ lựa chọn, như makeup hóa học, makeup khoáng chất tự nhiên hoặc dưỡng da bằng cách mát-xa. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy dùng các dưỡng chất tự nhiên là tốt hơn cả. Một vài loại kem như kem chống nắng rất cần thiết, kem chứa antrioxidants cũng rất quan trọng.

- Mọi người đang có trào lưu uống Immedeen, tôi cũng uống liên tục 6 tháng và có giảm vùng nám, như vậy có nên tiếp tục uống hay ko? (Mai An Nhien, 40 tuổi, Đà Nẵng)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Thuốc bạn đang sử dụng là thuốc bổ sung, bạn đã dùng thuốc này liên tục và mặc dù đã có kết quả nhưng tôi khuyên bạn rằng, thời gian 6 tháng đã đủ để dừng lại.

- Xin hỏi cách chăm sóc làn da của nam giới, nên dùng loại mỹ phẩm nào gồm những gì, xin cảm ơn nhiều. (Truong Van Thanh, 45 tuổi, Quan khu 2)

Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy

Cách dưỡng da đối với nam và nữ là như nhau, tôi khuyên bạn nên đi gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn kỹ hơn về đặc điểm mỗi loại da.

- Chào tiến sĩ, tôi có làn da trắng, lúc trẻ, tôi bị mụn nhiều nên sau này lỗ chân lông to và hơi đỏ ở vùng chữ T, khoảng 2 năm trở lại đây lại xuất hiện ở 2 bên má những đốm nâu, trông da hơi sẫm màu. Xin tiến sĩ tư vấn giúp tôi cách thức cải thiện tình hình trên. cảm ơn tiến sĩ. (Toàn, 53 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Hiện nay đã có nhiều cách điều trị tình trạng lỗ chân lông to, kích thích sản sinh collagen vào các vùng da thô như Roller (lăn kim, đưa tế bào gốc vào da), Laser Fraxel, FCR (pp xâm lấn nhằm sản sinh collagen bằng tinh chất san hô). Đối với da bị đốm nâu, sạm màu, các phương pháp trên còn giúp cải thiện màu da, sắc tố da được đồng đều màu và mịn màng. Trong trường hợp sắc tố da có biểu hiện nám, tàn nhang cũng sẽ được điều trị bằng laser kết hợp các phương pháp trên. Tuy nhiên, bạn cần được điều trị và theo dõi bởi bác sỹ da liễu và có kinh nghiệm chuyên môn.

- Bao nhiêu tuổi thì nên bắt dầu chăm sóc da chống lão hóa? Hiện da tôi vẫn trắng mềm nhưng hay nổi mụn cám, hầu như không khi nào mặt sạch mụn, như vậy thì có nên sử dụng sản phẩm/ liệu pháp chống lão hóa luôn hay không? Nếu phải điều trị mụn trước khi chống lão hóa thì tôi nên sử dụng sản phẩm/ liệu pháp nào để trị sạch mụn hoàn hoàn? (Đặng Thị Kim Ánh, 25 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Từ lúc 25 tuổi bạn nên chọn những loại mỹ phẩm phù hợp với da nhờn, có mụn để bảo vệ làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Khi có mụn bạn nên đến gặp bác sỹ da liễu để được hướng dẫn và điều trị cách chăm sóc da đúng cách để tránh cho da bị tổn thương, viêm nhiễm gây nên sẹo rổ và thâm.

- Chào Thanh Tú, bí quyết giữ gìn nhan sắc của bạn là gì? Trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu, bạn có sử dụng liệu pháp làm đẹp nào không? Gương mặt bạn hiện nay có bị can thiếp chút nào bởi công nghệ. Cảm ơn bạn! (Hoàng Anh, 30 tuổi, Hà Nội)

- Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Thanh Tú - Chủ nhân ngôi vị "Người có làn da đẹp nhất":

Trước khi tham gia cuộc thi, em có sử dụng dịch vụ chăm sóc da mặt bằng lon C để da mặt sáng và mịn hơn. Gương mặt em hiện nay không can thiệp gì bởi công nghệ. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của em chính là giữ tinh thần thoải mái và bổ sung các dưỡng chất từ bên trong cơ thể.

Nguyễn Thanh Tú

- Chào Thanh Tú, một ngày của bạn bắt đầu như thế nào, bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc chăm sóc da và làm đẹp. Cảm ơn bạn. (Minh Anh, 23 tuổi, Hà Nội)

- Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Thanh Tú:

Em may mắn có được 1 làn da khá mịn màng và không bị mụn. Chính vì vậy cho nên trước đây em không dành thời gian nhiều cho việc chăm sóc da. Thế nhưng do cuộc thi tổ chức tại Phú Quốc, với những lịch trình dày đặc phải tham gia các hoạt động trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nên da của em đã bị sạm đi rất nhiều. Sau khi đi thi về em đã dành thời gian chăm sóc da nhiều hơn, bôi kem chống nắng khi ra ngoài và dùng kem dưỡng da trước khi đi ngủ.

- Năm nay, mình 41 tuổi. Da hiện tượng khô, nhăn và chảy. Xin chương trình tư vấn giúp mình làm cách nào và dùng sản phẩm gì để bảo vệ da không bị khô, nhăn và chảy. Xin cảm ơn chương trình. (Do Thi Dieu Hien, 41 tuổi, 197 Do Quang - Da Nang)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Bạn nên sử dụng kem dưỡng và liệu pháp dưỡng có chứa Antrioxidant, Ancidpit kem chống nắng, và vitamin C. Tôi khuyên bạn hãy tới gặp chuyên gia để được hướng dẫn chăm sóc cụ thể với mỗi loại da và cách sử dụng dưỡng chất cụ thể trong các sản phẩm chăm sóc da hiện hành.

- Chào chị Thanh Hằng, tôi xem phần giới thiệu chị sinh năm 1967 mà thấy bất ngờ vì chị trông trẻ quá. Không biết chị có cần dùng tới các liệu pháp thẩm mỹ không? Tôi rất muốn được biết bí quyết chăm sóc da của chị. Xin cảm ơn! (Bình Minh, 38 tuổi, Hà Nội)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới chương trình. Tôi cho rằng, đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình luôn tươi trẻ, xinh đẹp. Tôi nghĩ, cái quyền của chị em là được làm đẹp. Tôi đã chú tâm chăm sóc làn da của mình từ năm 20 tuổi. Hồi ấy, tôi sử dụng kem dưỡng da ban đêm trước khi đi ngủ . Đến năm 40 tuổi, tôi mới sử dụng công nghệ thẩm mỹ nâng cơ bằng Thermage để trẻ hóa làn da và chăm sóc da hàng tuần bằng điện chuyển ion. Nhờ vậy, mà làn da tôi trông trẻ trung hơn so với tuổi.

- Bác sỹ cho chấu hỏi, năm nay cháu 27 tuổi, da cháu thuộc loại da nhờn, cháu bị mụn và sẹo lõm đã 6 năm, da sậm màu. cháu phải làm gì để để lành sẹo và sáng da, chi phí có cao không ạ? Cháu xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Nguyên, 27 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Chào bạn. Theo như mô tả, da của bạn có thể là trường hợp sẹo lõm sau tình trạng mụn trứng cá. Có nhiều phương pháp để điều trị (như lăn kim, laser,…) tuy nhiên để có một phương pháp điều trị thích hợp nhất, bạn nên được khám và tư vấn bởi bác sỹ da liễu thẩm mỹ. Một liệu trình cho điều trị sẹo mụn thường từ 4 đến 6 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng. Chi phí điều trị phụ thuộc vào phương pháp điều trị.

- Công Nghệ thermage và ultherapy khác nhau thế nào ạ và thời gian duy trì hiệu quả của từng loại? (Trang, 35 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Công Nghệ Thermage làm cho da sáng và chống lão hóa. Trong khi đó, công nghệ Ultherapy giúp giảm lượng mỡ thừa dưới da.

Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy

- Dạ em xin chào các cô chú, anh chị của chương trình. Cháu có một thắc mắc: Da cháu ngăm đen, hồi trước rất láng mịn, nhưng mấy tháng gần đây không biết có phải do công việc căng thẳng, hay suy nghĩ nhiều không mà da mặt cháu bắt đầu bị mụn thâm và sạm dần. Cháu chăm sóc bằng các loại mỹ phẩm và thường xuyên đắp mặt nạ trứng và mật ong 2 lần/ tuần. Tối trước khi đi ngủ, cháu thường dùng dầu oliu để massage mặt (theo chiều đi lên), nhưng da mặt vẫn không có dấu hiệu sáng hơn hay mịn màng hơn. Cháu nghe mọi người khuyên là nên dùng kem chống nắng sẽ giúp làn da chậm lão hóa hơn.

Cháu rất mong nhận đươc sự tư vấn của các cô chú, anh chị để cháu có thể có được một làn da đẹp và trẻ hơn. Cháu xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc cô chú, anh chị nhiều sức khỏe! (Lê Thu Hằng, 25 tuổi, Thành phố Vũng Tàu)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Kem chống nắng là mỹ phẩm bắt buộc phải dùng, dù trời mưa hay nắng, đông hay hè để bảo vệ làn da khỏi các tia cực tím. Tuy nhiên, sử dụng kem chống nắng là chưa đủ, bạn cần sử dụng thêm các loại mỹ phẩm khác phù hợp với làn da. Trước tiên, bạn cần đến thăm khám bác sĩ để biết rõ nguyên nhân da mụn, đôi khi mụn có thể do nội tiết tố nữ gây nên.

- Chào chương trình, cần làm gì khi mùa đông luôn tươi tắn va rạng rỡ (Phan thị bình, 30 tuổi, Bắc giang)

- Nguyễn Thanh Tú:

Để có làn da mùa đông luôn tươi tắn và rạng rỡ, Tú khuyên các bạn vẫn nên duy trì đắp mặt nạ dưỡng ẩm 1 tuần 1 lần. Nên giữ thói quen bôi kem chống nắng trước khi ra đường. Mùa đông da hay bị khô và mất nước nên việc quan trọng nhất là luôn cung cấp đủ nước cho cơ thể, bằng cách uống khoảng 2 lít nước một ngày.

- Được coi là phù thủy làm đẹp, ông đánh giá như thế nào về vẻ đẹp của Phụ nữ Việt nói riêng và châu Á nói chung (Minh, 30 tuổi, TP HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Từ khi bắt đầu, tôi đã rất ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên và nhẹ nhàng thanh thoát của phụ nữ châu Á và muốn cố gắng hơn nữa để bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp đó. Tôi khuyên bạn nên đi khám bác sĩ da liễu để có liệu pháp tốt nhất, bởi mỗi làn da có cách chữa trị khác nhau, một lời khuyên không đủ để phù hợp với tất cả mọi người.

- Da em thường hay bị mụn và thâm dù đã qua thời kì dậy thì từ rất lâu. Do làm việc văn phòng, tiếp xúc máy tính và ngồi máy lạnh, da khô và thiếu sức sống. (Lê Du, 26 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Reza Torchizy:

Chào bạn. Tình trạng da mụn có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào chứ không chỉ ở lứa tuổi dậy thì. Để có được một làn da khỏe mạnh, bạn cần phải chăm sóc da đúng cách. Hãy dành thời gian để thư giãn, giải tỏa những áp lực, cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc kết hợp với việc chăm sóc da được các bác sỹ da liễu khuyên dùng.

- Xin chào chị Thanh Hằng!

Em được biết, phụ nữ đến tuổi 30 cần phải bổ sung nội tiết tố và collagen. Bản thân em thấy làn da của mình ngày càng xấu và nhăn nhiều. Em muốn cải thiện nhưng chưa biết phải làm như thế nào cho đúng và cũng không biết phải dùng sản phẩm nào để có hiệu quả, vì hiện trên thị trường có bán quá nhiều loại. Mong chị tư vấn giúp. Cảm ơn chị! (Nguyễn Thị Lan Phương, 39 tuổi, 104 Trần Hưng Đạo-TP.Hải Dương)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Xin chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình.

Bạn khiến tôi nhớ lại thời điểm tuổi 30. Để có làn da khỏe đẹp khi bước vào độ tuổi ấy, bạn cần dưỡng da bên ngoài cũng như bổ sung từ bên trong bằng collagen. Bản thân dùng nhau thai cừu có nguồn gốc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng những sản phẩm khác có chất lượng, đối với làn da mỏng ngạy cảm có thể sử dụng mỹ phẩm của Pháp, còn với làn da dày có thể sử dụng mỹ phẩm của Nhật.

Ngoài ra, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục để bảo vệ sức khỏe của làn da.

Chúc bạn có làn da tươi trẻ tuổi 30!

Phù thủy liệu pháp trẻ hóa da bằng công nghệ Thermage - Tiến sĩ Reza Torchizy, Tổng giám đốc Beauty Medi - Đặng Thanh Hằng và Top 5 Hoa hậu VN 2014 Nguyễn Thanh Tú.

- Thời gian qua, các cuộc thi nhan sắc liên tục được tổ chức. Nhan sắc Việt tàn phai dần và cũng đầy tai tiếng. Tú nghĩ sao về điều này, em sẽ làm gì để vượt qua những cám dỗ? (Phạm Hải, 35 tuổi, Hà Nội)

- Nguyễn Thanh Tú:

Theo cá nhân Tú, các cuộc thi nhan sắc trong thời gian gần đây đã mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Các bạn nữ tự tin vào nhan sắc và khả năng của bản thân có nhiều sân chơi để thể hiện và hoàn thiện mình. Tú nghĩ rằng nếu mỗi bạn có thể trau dồi và trang bị cho mình một nền tảng tri thức và kỹ năng sống tốt thì có thể vượt qua được mọi cám dỗ.

- Chào bác sĩ! Ở Việt Nam chúng tôi có câu "nhất dáng nhì da, thứ ba đường nét", ông bình luận gì về câu nói này. Theo ông làn da đẹp chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm vẻ đẹp của phụ nữ? (Hải Anh, 30 tuổi, TP HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Tôi rất ấn tượng với câu nói này của người Việt, nhưng với tôi, làn da còn quan trọng hơn dáng người phụ nữ, làn da như trang phục tự nhiên nhất bao bọc cơ thể bạn, và với tôi, làn da quyết định tới 75% vẻ đẹp phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt nam nói riêng.

- Chào chị Thanh Hằng, trông chị thật trẻ so với tuổi. Xin cho hỏi các gói dịch vụ cơ bản tại Beauty Medi hiện nay là gì, giá tiền bao nhiêu và nếu tôi đăng ký làm đẹp tại đây và là khách hàng thân thiết, tôi được hưởng chính sách ưu đãi gì. Xin cảm ơn chị! (Hoàng Hằng, 30 tuổi, Hà Nội)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Xin chào bạn, cám ơn bạn đã dành lời khen cho Hằng và quan tâm đến dịch vụ của Beauty Medi!

Hiện Beauty Medi có đầy đủ gói làm đẹp liên quan đến da với giá chăm sóc từ 5 triệu trở nên. Các thông tin đều được công bố trên website của chúng tôi. Với độ tuổi 30 hiện tại, bạn có thể chăm sóc da bằng điện chuyển ion C hàng tuần và đắp mặt mạ bằng vàng mỗi tháng.

Chúc bạn có làn da tươi trẻ tuổi 30!

- Bạn Thanh Tú thân mến, mình đã theo dõi cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014 và rất ấn tượng với vẻ đẹp và làn da của bạn. Là một người phụ nữ mình cũng mong muốn có được làn da đẹp như bạn. Bạn có thể chia sẻ bí quyết để có được làn da đẹp và tươi trẻ như bạn được không! (Lan Hương, 25 tuổi, Hà Nội)

- Nguyễn Thanh Tú:

Bí quyết của em là giữ cho tinh thần luôn thoải mái, uống thật nhiều nước và ăn các loại trái cây bổ sung vitamin và dưỡng chất cho da. Còn một điều nữa khá quan trọng là không nên lạm dụng các loại mỹ phẩm và khi đã trang điểm thì phải tẩy trang thật sạch. Nếu có thể thì các bạn nên đắp mặt nạ một tuần một lần để da mặt được mịn hơn.

- Thanh Tu oi,minh rat nguong mo ban,vi ban qua xinh,ban co the chia se voi minh ve cach trang diem khi dao pho khong (Hong hanh, 25 tuổi)

- Nguyễn Thanh Tú:

Chào bạn, Tú rất cảm ơn về những lời khen của bạn. Thông thường khi dạo phố, Tú hay để mặt tự nhiên, ít khi trang điểm. Tuy nhiên Tú khuyên các bạn trước khi ra đường nên bôi kem chống nắng và kem dưỡng da để bảo vệ làn da. Ngoài ra các bạn nữ có thể tô một chút son môi để khuôn mặt được tươi tắn, rạng rỡ.

- Da của em thuộc loại da thường nhưng phần da hai bên xương hàm lúc nào cũng lẩn nhẩn như có mụn, mặc dù khi em nặn thì đấy không giống mụn mà như bị viêm lỗ chân lông hơn. Em đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không hết. Em đã bị thế rất lâu rồi, em phải làm sao để đỡ bị như vậy? (Hải Yến, 21 tuổi)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Chào bạn, viêm lỗ chân lông theo như bạn miêu tả là bệnh da liễu, cần điều trị sớm và cẩn trọng để tránh làm tổn thương da, ảnh hưởng tới dung nhan toàn bộ khuôn mặt. Viêm lỗ chân lông cũng không tự khỏi. Bạn nên sớm tới các cơ sở y tế hoặc Beauty Medi để thăm khám bác sĩ da liễu, tìm nguyên nhân và hướng điều trị.

Chúc bạn mau khỏi bệnh!

- Thanh Tú thân mến, dự định sắp tới của bạn là gì, bạn có ý định tham gia nhiều hoat động showbiz không? (pham thi hang, 26 tuổi)

- Nguyễn Thanh Tú:

Chào bạn, dự định sắp tới của Tú là ưu tiên cho việc học, cụ thể là hoàn thành việc học tại học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nếu có thời gian, mình sẽ thử sức mình ở một số lĩnh vực khác như MC, ca hát... để có thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.

- Thưa bác sĩ, tôi mới làm untherapy được 4 tháng nhưng tôi thấy kết quả chưa được rõ lắm, cụ thể là phần cơ và da mặt vẫn có hiện tượng chùng nhão, vẫn nhìn rõ bọng mắt. Xin hỏi bác sĩ sau thời gian bao lâu thì nên làm lại và nên dùng phương pháp Untherapy hay Thermage để đạt hiệu quả như mong muốn? Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. (nguyen thi huynh mai, 49 tuổi, 105 b duong nuoc phan lan phuong tu lien quan tay ho ha noi)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Theo tôi, nếu da mặt bạn có quá nhiều lượng mỡ dưới da thì hãy dùng liệu pháp đó, còn không thì tốt nhất chọn liệu pháp Thermage để tăng cường và tái tạo Colagen giúp da bạn có độ đàn hồi tốt hơn và căng mịn hơn như ở lứa tuổi thanh xuân.

Toàn cảnh buổi tư vấn trực tuyến chăm sóc da đẹp tự nhiên và an toàn.

- Em muốn hỏi 3 vấn đề:



1. Sử dụng công nghệ Thermage đồng nghĩa với việc làm nóng lượng collagen ở những lớp sâu trong da và dưới mô da để kích thích sự sản sinh của các collagen.

Điều này có gây tổn hại đến lớp biểu bì bên ngoài của da, làm da mỏng đi, đỏ và kích ứng dưới ánh nắng mặt trời hoặc dễ bị kích ứng với mỹ phẩm v.v... hay không?



2. Sau khi sử dụng công nghệ Thermage, có cần kiêng cữ hay hạn chế tiếp xúc với loại mỹ phẩm, thức ăn, đồ uống nào không?



3. Liệu pháp này so với việc sử dụng các sản phẩm collagen dạng uống trên thị trường (cả nước và thuốc viên), thì phương pháp nào tốt hơn (về mặt chi phí cũng như hiệu quả, thời gian)?



Em cám ơn. (Trần Hà Phương, 24 tuổi, Số nhà 39, Đường 13 Lý Phục Man, Quận 7, HCM)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi. Tôi thấy bạn khá quan tâm nhiều đến Thermage, vì vậy, tôi sẽ trả lời chi tiết như sau:

Thermage có tác dụng làm tăng sinh lớp collagen, giúp da hồng hào trẻ trung chứ không làm mỏng da hay gây kích ứng. Công nghệ này bổ sung collagen trực tiếp cho da, hiệu quả và nhanh chóng hơn so với việc uống collagen để bổ sung từ bên trong. Nếu tinh mắt, bạn có thể nhận thấy làn da căng và săn, sáng mịn ngay khi làm xong. Nếu không, bạn có thể nhận ra sau 1-2 tháng. Mỗi lần làm Thermage, chị em phụ nữ ngoài 35 sẽ trẻ ra đến 3 tuổi. Đây cũng là công nghệ yêu thích được Hồ Ngọc Hà, Giáng My, Diễm My, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam... sử dụng tại Beauty Medi hơn 5 năm nay.

Sau khi sử dụng công nghệ Thermage, bạn có thể da ngoài trời nắng (nhưng phải bôi kem chống nắng), trang điểm như bình thường. Bạn cũng không cần kiêng cữ mỹ phẩm, thức ăn, đồ uống nào cả.

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

1. Công nghệ Thermage giúp làm tăng các sợi collagen dưới da của bạn và nó tái cấu trúc lại các sợi collagen đang có dấu hiệu lão hóa do tác động của tuổi tác nhưng nó không hề có bất cứ tổn hại nào cho làn da, nó chỉ có tác dụng tăng cường và phục hồi cho da.

2. Công nghệ Thermage là 1 công nghệ an toàn trong cả giai đoạn trước và sau điều trị. Nếu muốn được tư vấn về chế độ điều trị trong giai đoạn sử dụng Thermage thì bạn cần đến gặp bác sĩ để biết được đặc điểm làn da của bạn để được tư vấn cụ thể, chính xác nhất.

3. Công nghệ Thermage là một liệu pháp điều trị an toàn cho làn da của bạn. Việc sử dụng các sản phẩm collagen dạng uống tất nhiên sẽ có thể thực hiện hằng ngày nhưng tôi khuyên bạn không nên sử dụng nhiều bởi thuốc sẽ có ảnh hưởng không tốt cho dạ dày của bạn và dần dần ảnh hưởng tới làn da. Hãy dành thời gian gặp gỡ bác sĩ chuyên gia trước khi sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị nào.

- Xin chào chị ạ, em năm nay 28 tuổi. Da em không được trắng và bị những đốm nâu giống như bị nám vậy. Mong chị tư vấn cho em loại mỹ phẩm và công nghệ điều trị nào để giúp da em trắng lên và hết các đốm nâu ? (DƯƠNG NGỌC THUYỀN)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Xin chào bạn,

Nám da khó điều trị bằng dược, mỹ phẩm, do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như ánh nắng mặt trời,yếu tố bên trong như nội tiết... Sử dụng bằng công nghệ laser thì hiệu quả thường nhanh hơn. Bạn 28 tuổi thì nên sử dụng mỗi tuần một lần và thường xuyên sử dụng kem chống nắng, có thể uống thuốc bổ sung nội tiết tố. Tuy nhiên, sử dung nội tiết tố cần cẩn trọng và có chỉ định của bác sĩ. Bạn có thể đến các cơ sở y tế hoặc Beauty Medi để được bác sĩ khám và tư vấn da nám.

- Xin chào!

Tôi năm nay 40 tuổi, khoảng gần 10 năm nay tôi không sử dụng bất kỳ một loại mỹ phẩm nào hết. Hiện tại, tôi muốn sử dụng mỹ phẩm lại nhưng vốn kiến thức của tôi về những sản phẩm làm đẹp hơi bị nghèo nàn nên xin nhờ được tư vấn một bộ sản phẩm làm đẹp cho da hỗn hợp của tôi. Nếu tôi đi khám da mình để sử dụng loại mỹ phẩm nào cho phù hợp thì tôi nên đến bác sĩ da liễu hay trung tâm làm đẹp, nếu bác sĩ da liễu thì họ có tư vấn được cho tôi loại mỹ phẩm nào không? Xin cám ơn chương trình. (Đặng Thị Kim Thoa, 40 tuổi, 171/25/9 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Bây giờ bạn muốn sử dụng mỹ phẩm trang điểm hay mỹ phẩm dưỡng da? Tôi sẽ tư vấn cho bạn về các loại mỹ phẩm hiện hành. Có dòng mỹ phẩm từ khoáng chất và mỹ phẩm từ làm từ hóa chất. Với mỹ phẩm từ hóa chất, thời gian bạn càng dùng lâu bao nhiêu thì sẽ tổn hại cho làn da của bạn bấy nhiêu. Vì vậy bạn nên hạn chế những sản phẩm này. Những mỹ phẩm từ khoáng chất tất nhiên sẽ tốt hơn cho da vì được chiết xuất từ thiên nhiên. Bạn nên đến gặp bác sĩ thẩm mỹ để được khám và hướng dẫn liệu pháp phù hợp nhất.

- Thưa bác sĩ, hiện em đã 39 tuổi rồi và có một con. Mấy tháng gần đây da ở vùng trán khô hơn những vùng khác. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em nên làm gì để cải thiện. Em cám ơn! (Cát Tường, 39 tuổi, Hùng Vương, Quận 6, Tp.HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Chào bạn, bạn nên sử dụng sản phẩm từ khoáng chất như Glicolic Acid để làm mờ đi những nếp nhăn và khô trên cùng trán và các vùng khác trên mặt. Sau đó, bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm để làm mềm và mượt da. Bạn nên gặp bác sĩ để được hướng dẫn rõ hơn về sản phẩm chứa Glicolic acid.

- Xin hỏi chị Thanh Tú, làm thế nào để có làn da trắng sáng rạng ngời. Da em bị nhờn và mụn, mặc dù em đã chăm sóc da rất cẩn thận.

Cảm ơn chị chia sẻ! (Tra Anh, 24 tuổi)

- Nguyễn Thanh Tú:

Chào em, để da không bị nhờn và mụn thì bạn nên sử dụng những sản phẩm chuyên sâu cho làn da của mình. Chú ý đến việc giữ da mặt sạch và bên cạnh đó là uống nước thật nhiều nước, bổ sung vitamin C cần thiết cho làn da tươi sáng hơn.

Phù thủy liệu pháp trẻ hóa da bằng công nghệ Thermage - Tiến sĩ Reza Torchizy, Tổng giám đốc Beauty Medi - Đặng Thanh Hằng và Top 5 Hoa hậu VN 2014 Nguyễn Thanh Tú.

- Tôi năm nay 32 tuổi nhưng ở mắt đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim, tôi đã mua kem dưỡng mắt để bôi nhưng bác sỹ da liễu lại khuyên dừng vì mắt tôi bị dị ứng không được dùng mỹ phẩm. Vậy có cách nào để giúp những người cơ địa dị ứng như tôi làm đẹp được không? (Nguyễn Thị Diệu Thùy, 32 tuổi, Hà Nội)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Thân chào bạn,

Mỹ phẩm có nhiều loại, bạn có thể dị ứng với loại mỹ phẩm đó nhưng chưa chắc dị ứng với loại mỹ phẩm khác. Bạn có thể tham khảo các mỹ phẩm nguồn gốc tự nhiên, an toàn với vùng da mắt nhạy cảm của mình. Ngoài da, bạn cũng có thể sử dụng công nghệ tiêm botox để làm căng các vết chân chim và nếp nhăn cùng mắt. Tuy nhiên, việc tiêm botox có hiệu quả hay không là nhờ vào tay nghề bác sĩ, bạn nên chú ý tìm cơ sở uy tín.

- Chào ban Tư vấn, tôi hiện chưa lập gia đình. Làn da cũng không tệ, tuy nhiên làn da tôi không đều màu: vùng dưới mắt và cằm màu tối hơn, lỗ chân lông cũng hơi to. Có lần duy nhất tôi đến một spa để tẩy lớp da chết(chất kẽm hay chất gì đó do trang điểm trong thời gian dài,tôi không nhớ lắm). Tuy nhiên tôi không yên tâm khi sử dụng các biện pháp tại các spa. Tôi xin hỏi làm cách nào để da đều màu và se khít lỗ chân lông bằng phương pháp tự nhiên nhất. Cảm ơn. (Vũ Thị Ngọc Hà, 27 tuổi, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Hãy kết hôn sớm đi cô gái! Với những gì mà bạn mô tả, với vùng mắt, bạn nên dùng các sản phẩm có chiết xuất Vitamin C, với vùng cắm, bạn hãy dùng sản phẩm chứa dưỡng chất Glicolic Acid, chất dưỡng ẩm để làm tẩy vùng da chết và thu nhỏ lỗ chân lông.

- Da của tôi thuộc dạng da nhạy cảm, tôi khó không biết dùng loại mỹ phẩm nào cho thích hợp vì tôi cũng đã thử dùng nhiều loại tuy nhiên thời gian đầu không sao nhưng khi dùng khoảng được 2 tuần thì bắt đầu nổi mụn.

Hiện tại lỗ chân lông to, da không được sáng. Vì vậy xin bác sĩ tư vấn giúp tôi cách chăm sóc để có làn da sáng mịn hơn

Xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Thoa, 38 tuổi, 48/5/4 đường số 6, P.BHHB, Bình Tân)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Với làn da nhạy cảm, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để khám và có tư vấn chính xác nhất. Còn tôi khuyên bạn hãy dùng những sản phẩm chứa nhiều khoáng chất và hạn chế hoặc tránh những sản phẩm hóa chất gây tổn hại cho da.

Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy và doanh nhân Đặng Thanh Hằng

- Ưu điểm và những phiền toái của công nghệ thermage này là gì? Da tôi bị nám và xạm đen ở 2 gò má. Xin cho hỏi, nếu sử dụng phương pháp này tôi phải chi cỡ bao nhiêu tiền và thời gian trị liệu kéo dài bao lâu? (Nguyễn Thị Thanh Thủy, 35 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:

Công nghệ Thermage hiện nay là một trong những phương pháp trị liệu hiệu quả nhất để giữ gìn sự tươi trẻ cũng như tăng cường collage của làn da. Điểm trừ duy nhất chính của phương pháp có lẽ là sự mức chi phí khá tốn kém, nhưng tôi nghĩ đây là sự đầu tư đúng đắn

- Chào chị Thanh Hằng, mong chị chia sẻ bí quyết giữ dáng của mình. Em đã gặp chị và vô cùng ngỡ ngàng không thể tin được ở tuổi ngoài 40 mà chị lại giữ được vóc dáng và nét rạng ngời như vậy. (Minh Hà, 35 tuổi, Hà Nội)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Cám ơn bạn đã ưu ái dành lời khen cho Hằng!

Đối với bản thân Hằng, quan trọng nhất là chế độ ăn uống hạn chế tinh bột, không ăn bữa tối. Nếu bắt buộc phải đi gặp gỡ đối tác vào buổi tối, Hằng thường ăn nhiều rau thay cho các món chứa tinh bột và đạm. Đặc biệt, nên uống nhiều nước mỗi ngày (2-2,5 lít mỗi ngày).

Bên cạnh đó, nên luyện tập thể dục thường xuyên (gym, yoga...) để giữ cơ thể săn chắc.

- Xin chào Nguyễn Thanh Tú, mình thấy thanh tú có một làn da đẹp trông rất tự nhiên. Vào buổi tối bạn có chăm sóc da như thế nào, theo bạn chăm sóc vào buổi tối và buổi sáng thì buổi nào cần chăm sóc kỹ lưỡng hơn (Nguyễn Thị Hà Thanh, 21 tuổi, Cầu Giấy - Hà nội)

- Nguyễn Thanh Tú:

Chào bạn Thanh, Tú rất cảm ơn bạn. Theo mình chăm sóc da vào cả buổi sáng và buổi tối đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên mỗi khoảng thời gian lại có một cách chăm sóc khác nhau. Buổi tối trước khi đi ngủ các bạn nên đắp mặt nạ để bổ sung dưỡng chất cho da cũng như thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Các bạn cũng nên thoa kem dưỡng da sau khi đắp mặt nạ để có làn da tươi trẻ hơn. Còn vào buổi sáng nên thoa kem chống nắng và kem dưỡng da ban ngày. Với các bạn hay trang điểm thì nên đặc biệt chú ý tẩy da chết và tẩy trang sạch sẽ trước khi đi ngủ để tránh da bị mụn.

- Da mặt e bị nhiều mụn thịt và nốt ruồi nhỏ điều trị như thế nào và trong bao lâu thì khỏi vĩnh viễn ạ? (Võ Thị Ngọc Hà, 32 tuổi)

- Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chương trình!

Để điều trị vĩnh viễn, bạn có thể đốt nốt ruồi và mụn thịt bằng laser chỉ với một lần. Tuy nhiên, bạn cần kiêng nắng trong khoảng 3-6 tháng. Việc điều trị bằng laser khá dễ dàng và không để lại sẹo.

Bà Đặng Thanh Hằng

- Chào Bs,

Tôi muốn hỏi, PP này đã được cơ quan Y tế cấp phép chưa ạ?

Và chi phí thế nào?

Người thực hiện cho khách hàng là bác sĩ hay điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên ạ?

Xin cảm ơn, (Nguyễn Tuyết anh, 32 tuổi, Q3, TP.HCM)

- Bà Đặng Thanh Hằng::

Câu hỏi của bạn rất hay và là vấn đề mà tất cả khách hàng đến với chúng tôi đều đặt câu hỏi.

Tại Beauty Medi chúng tôi, tất cả các bác sĩ đều có bằng cấp, họ đều là thạc sĩ hoặc tiến sĩ và có ít nhất 20 năm kinh nghiệm điều trị cho khách hàng. Trong 9 bác sĩ tại Beauty Medi thì có 7 bác sĩ đến từ Mỹ và Hàn Quốc. Hai bác sĩ còn lại là thạc sĩ về da liễu và thẩm mỹ.

Tại chỗ chúng tôi, chuyên gia không được phép điều trị cho khách hàng mà chỉ bác sĩ mới được khám, tư vấn và điều trị cho khách hàng. Tất cả các bác sĩ này đều được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam. Bạn có thể vào trang web của chúng tôi để tham khảo thêm thông tin. Tất cả các thông tin cá nhân, bằng cấp của bác sĩ đều được chúng tôi công bố công khai trên website này.

Do thời gian có hạn, chúng tôi không thể trả lời hết những thắc mắc của độc giả. Độc giả quan tâm và cần các ý kiến tư vấn có thể gửi câu hỏi về email: huyenlht@beautymedi.vn hoặc hotline: 0983158188.

